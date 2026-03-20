ஓய்வுக்காலத்தில் மாதம் ரூ. 1 லட்சம் வருமானம்: மூத்த குடிமக்களுக்கு சூப்பர் வழி

Senior Citizen Schemes : பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, கையில் இருக்கும் சேமிப்பை எங்கே முதலீடு செய்வது?, எதில் முதலீடு செய்தால் ரிஸ்க் இல்லாமல் மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கையில் கிடைக்கும்? போன்ற கேள்விகள் மூத்த குடிமக்கள் மத்தியில் இருக்கும். இதற்கு, பங்குச் சந்தை போன்ற அதிக ரிஸ்க் கொண்ட இடங்களில் முதலீடு செய்யலாமா? என்ற யோசனை பலருக்கும் வரும். ஆனால், புத்திசாலித்தனமாக மத்திய மாநில அரசு ஆதரவு பெற்ற திட்டங்கள் மூலம் இந்த வருமானத்தை எடுக்க திட்டமிடுவதே சிறந்த வழியாகும்.
அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற திட்டங்கள்
தற்போது மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் வட்டி விகிதப் பத்திரங்கள் போன்றவை 8% க்கும் அதிகமான வட்டியை வழங்குகின்றன. இவை தனியார் வங்கிகளை விடப் பாதுகாப்பானவை. சரியான லாபத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவை. மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில் தற்போது வட்டி விகிதம் சிறப்பாகவே உள்ளது. தனிநபர் ஒருவர் இதில் அதிகபட்சமாக 30 லட்சம் ரூபாய் வரை முதலீடு செய்ய முடியும். அதேபோல், RBI பத்திரங்களின் வட்டி சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப அவ்வப்போது மாற்றியமைக்கப்படும். இது பணவீக்கத்திற்கு எதிரான ஒரு பாதுகாப்பையும் வழங்கும் இதில் தாராளமாக முதலீடு செய்யலாம்.
ரூ. 1 லட்சம் வருமானத்திற்கான முதலீட்டு உத்திகள்
மாதம் 1 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் பெற வேண்டுமெனில், முதலீட்டை ஒரே இடத்தில் முடக்காமல் பல்வேறு அரசுத் திட்டங்களில் பிரித்து முதலீடு செய்ய வேண்டும். SCSS மற்றும் தபால் அலுவலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் ஆகியவற்றில் இரண்டிலும் முதலீடு செய்யலாம். இதில் வட்டி விகிதம் நிலையானது என்பதால், வருமானத்தில் மாற்றம் இருக்காது. இன்னொரு வழி இருக்கிறது. நிலையான வட்டி தரும் திட்டங்களுடன், அரசுப் பத்திரங்கள் மற்றும் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) போன்றவற்றிலும் முதலீடு செய்யலாம். இது நீண்ட கால அடிப்படையில் சற்று கூடுதல் லாபத்தை ஈட்டித் தரும்.
சவால்கள்
அரசுத் திட்டங்கள் என்றாலும், இதில் சில நுட்பமான விஷயங்களைக் கவனிக்க வேண்டும். சந்தையில் வட்டி விகிதங்கள் குறையும் போது, புதிய முதலீடுகளுக்கான வருமானம் குறைய வாய்ப்புள்ளது. இது உங்கள் மாத வருமான இலக்கை பாதிக்கலாம். காலப்போக்கில் பொருட்களின் விலை உயரும் போது, இன்று கிடைக்கும் 1 லட்சம் ரூபாயின் மதிப்பு 10 ஆண்டுகள் கழித்து குறைவாக இருக்கலாம்.
லேடரிங் உத்தி
ஒரே நேரத்தில் மொத்தப் பணத்தையும் ஒரே வட்டி விகிதத்தில் முதலீடு செய்வதற்குப் பதிலாக, லேடரிங் முறையைப் பின்பற்றலாம். அதாவது, வெவ்வேறு கால அளவுகளில் முதிர்ச்சியடையும் வகையில் பணத்தைப் பிரித்து முதலீடு செய்வது. இதன் மூலம், வட்டி விகிதம் உயரும் போது அந்தப் பலனை உங்களால் அடைய முடியும்.
உதாரணமாக, ஒரு பகுதியை 5 ஆண்டுகாலத் திட்டத்திலும், மற்றொரு பகுதியை 10 ஆண்டுகால அரசுப் பத்திரங்களிலும் முதலீடு செய்வதன் மூலம் பணப்புழக்கத்தையும், லாபத்தையும் சமநிலைப்படுத்தலாம். ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடல் என்பது வெறும் வருமானத்தைப் பற்றியது மட்டுமல்ல, அது உங்கள் நிம்மதியைப் பற்றியது. SCSS, RBI பாண்டுகள் மற்றும் NPS போன்ற அரசுத் திட்டங்களைச் சரியாகக் கலந்து முதலீடு செய்வதன் மூலம், மாதம் 1 லட்சம் ரூபாய் வருமானத்தை எந்தவித பயமும் இன்றி ஈட்ட முடியும்.
