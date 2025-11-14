English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ரயிலில் Lower Berth கிடைக்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ரயில்வே சொன்ன புது ஐடியா!

ரயிலில் Lower Berth கிடைக்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ரயில்வே சொன்ன புது ஐடியா!

IRCTC Train Ticket Booking Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஏன் ரயில்களில் கீழ் பெர்த் கிடைக்கவில்லை என்பது குறித்து ரயில்வே அதிகாரி ஒருவர் தெளிவாக வீடியோவில் விளக்கியுள்ளார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 14, 2025, 12:05 PM IST
  • ரயில்வே சொன்ன முக்கிய விஷயம்
  • கீழ் பெர்த் கிடைக்க இதை பண்ணுங்க
  • புதிய விதிமுறை இருக்கு

ரயிலில் Lower Berth கிடைக்க இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ரயில்வே சொன்ன புது ஐடியா!

IRCTC Lower Berth Rules: இந்தியாவில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ரயில்களில் பயணம் செய்து வருகின்றனர். தொலைதூர பயணங்களுக்கு மக்கள் ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய ஐஆர்சிடிசி இணையதளத்தில் புக் செய்து வருகின்றனர்பெரும்பாலானோர் தங்களுக்கு பிடித்த இருக்கையை தேர்வு செய்வதற்காக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர். ரயிலில் முன்பதிவு செய்யும்போது வெவ்வேறு பெட்டிகள் இருக்கும். அதற்கு ஏற்ப டிக்கெட் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Lower Berth Rules: ரயிலில் கீழ் பெர்த் கிடைக்க இதை  பண்ணுங்க

ரயில்களில் லோயர் பெர்த்தில் பயணம் செய்யவே, பெரும்பாலானோர் விரும்புகின்றனர். ரயில் விதிகளின்படி, லோயர் பெர்த் என்பது மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள், கர்ப்பிணிகள், 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறதுடிக்கெட் முன்பதிவு செய்தால் கூட, கீழ் பெர்த் வேண்டும் என்றும் தேர்வு செய்தாலும் கூட, மூத்த குடிமக்கள், கர்ப்பிணிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டுமே கீழ் பெர்த் கிடைக்கும்.

சில நேரங்களில் கீழ் பெர்த் கிடைக்கவில்லை என மூத்த குடிமக்கள் புகார் கொடுத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், கீழ் பெர்த் எவ்வாறு ஒதுக்கப்படுகிறது, எப்படி கீழ் பெர்த்துக்கு மூத்த குடிமக்கள் டிக்கெட்டுகளை புக் செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து டிக்கெட் பரிசோதகர் தெளிவாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்திப்ருகார் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸில் மூத்த குடிமக்களுக்கு கீழ் பெர்த் ஒதுக்கீடு குறித்து பயணிகளுக்கு விளக்கியுள்ளார்.

Lower Berth Rules: ரயில்வே அதிகாரி விளக்கம்

அவர் கூறுகையில், "இன்று நாங்கள் திப்ருகர் ராஜ்தானியில் பயணிக்கிறோம். இங்கே நான்கு பயணிகள் உள்ளனர். அனைவரும் மூத்த குடிமக்கள். அவர்களில் யாருக்கும் கீழ் பெர்த் ஒதுக்கப்படவில்லை. அவர்களுக்கு நடுத்தர மற்றும் மேல் பெர்த்கள் கிடைத்துள்ளன. எனவே, இது ஏன் நடந்தது என்று அவர்கள் என்னிடம் கேட்டார்கள்.

நீங்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போது இந்த தவறை செய்யாதீர்கள். நீங்கள் மூத்த குடிமக்கள் ஒதுக்கீட்டைப் பெற்று கீழ் படுக்கையைப் பெற விரும்பினால், ஒரு டிக்கெட்டில் இரண்டு பயணிகளை மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். ஒரே டிக்கெட்டில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்டவர்களைச் சேர்த்தால், மூத்த குடிமக்களுக்கான சலுகைகள் ரத்தாகிவிடும். கீழ் பெர்த் வேண்டுமென்றால், ஒரே டிக்கெட்டில் இரண்டு பேர் மட்டும் புக் செய்ய வேண்டும்.

இந்தியன் ரயில்வே மூத்த குடிமக்களுக்கு தானாகவே, கீழ் பெர்த்தை ஒதுக்குகிறது. ஆனால், இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் அல்லது மூத்த மற்றும் மூத்த அல்லாத பயணிகள் ஒரே PNR இன் கீழ் முன்பதிவு செய்யப்பட்டால், அது பொதுவான ஓதுக்கீட்டாக கருதப்படுகிறது.இது பயணிகள் வயதுக்கு ஏற்ப தகுதி பெற்றாலும், கீழ் படுக்கைகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது" என்றார்.

Lower Berth Rules: ஐஆர்சிடிசி விளக்கம்

இதுபோன்ற குழப்பத்திற்கு ஐஆர்சிடிசி அண்மையில் விளக்கம் அளித்திருந்தது. அதன்படி, ரயில்களில் கீழ் படுக்கைகள், 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கும், 45 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண் பயணிகளுக்கும் தனியாகவோ அல்லது இரண்டு பயணிகளுடன் ஒரு டிக்கெட்டில் பயணம் செய்யும் போது மட்டுமே ஒதுக்கப்படும்.

இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் இருந்தால், அல்லது ஒரு மூத்த குடிமகன் மூத்த குடிமக்கள் அல்லாத ஒருவருடன் பயணம் செய்தால் கீழ் பெர்த் கிடைக்காது என கூறியிருந்தது. ஒவ்வொரு ரயில் பெட்டியிலும் , ஸ்லீப்பர் வகுப்பில் ஆறு முதல் ஏழு கீழ் பெர்த்கள், ஏசி 3-டைரில் நான்கு முதல் ஐந்து வரை, மற்றும் ஏசி 2-டைரில் மூன்று முதல் நான்கு வரை மூத்த குடிமக்கள், 45 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தது.

About the Author
IRCTCLower berth rulesIRCTC Train Ticket BookingIRCTC Train Ticket Booking rulesRail Lower berth

