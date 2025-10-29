சொந்த தொழில், கடை வைத்திருப்பவர்கள் மத்திய அரசின் ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

Pension : வர்த்தகர்கள் மற்றும் சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கான தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (National Pension Scheme for Traders & Self-Employed - NPS-TSE), பொதுவாக பிரதம மந்திரி லகு வியாபாரி மான்-தன் யோஜனா (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Man-dhan Yojana) என அழைக்கப்படுகிறது. சிறு வணிகர்கள், கடைக்காரர்கள் மற்றும் சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு முதிய காலத்தில் சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்குடன், தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் இது ஜூலை 22, 2019 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 60 வயதை அடைந்த பிறகு மாதந்தோறும் குறைந்தபட்சம் ₹3,000 ஓய்வூதியம் வழங்குவதன் மூலம் இந்தியாவின் முறைசாரா துறையின் நிதி நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
இலக்கு: 3 கோடிக்கும் அதிகமான சிறு சில்லறை வணிகர்கள், வர்த்தகர்கள் மற்றும் சுயதொழில் செய்பவர்களை இலக்காகக் கொண்டது.
பங்களிப்பு: இத்திட்டத்தில் பங்கேற்பது தன்னார்வமானது. பயனாளியும் மத்திய அரசும் 50:50 என்ற விகிதத்தில் நிதிப் பங்களிப்பைச் செய்கின்றன.
ஓய்வூதியத் தொகை: 60 வயதுக்குப் பிறகு மாதந்தோறும் ₹3,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.
நிர்வாகம்: இத்திட்டத்தை இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) நிர்வகிக்கிறது.
இத்திட்டத்தில் சேர பின்வரும் தகுதிகள் தேவை (Eligibility Criteria):
யார் விண்ணப்பிக்கலாம்: சில்லறை வர்த்தகர்கள், கடை உரிமையாளர்கள், அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள், கமிஷன் ஏஜென்ட்கள் மற்றும் பிற சுயதொழில் செய்பவர்கள்.
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரரின் வயது 18 முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
ஆண்டு வருவாய்: விண்ணப்பதாரரின் ஆண்டு விற்றுமுதல் (Turnover) ₹1.5 கோடிக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
சேர்க்க முடியாதவர்கள் (Exclusions)
கீழ்க்கண்ட நபர்கள் இத்திட்டத்தில் இணைய முடியாது:
EPFO/NPS/ESIC ஆகியவற்றில் உறுப்பினராக உள்ளவர்கள். வருமான வரி செலுத்துபவர்கள். பிரதம மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் யோஜனா அல்லது பிரதம மந்திரி கிசான் மான்-தன் யோஜனா போன்ற பிற ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் பதிவு செய்தவர்கள்.
முக்கியத்துவம் மற்றும் நோக்கம்
நோக்கம்: சிறு வர்த்தகர்கள் 60 வயதை அடைந்த பிறகு குறைந்தபட்சம் ₹3,000 ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதன் மூலம் அவர்களின் முதிய வயது நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல்.
அங்கீகாரம்: இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) கிட்டத்தட்ட 50% பங்களிக்கும் சிறு வர்த்தகர்களின் பங்களிப்பை இத்திட்டம் அங்கீகரிக்கிறது.
நன்மை: முதிய வயதில் மற்றவர்களைச் சார்ந்திருப்பதை குறைத்து, கண்ணியமான வாழ்க்கையை உறுதி செய்கிறது.
அணுகல்: எளிமையான பதிவு செயல்முறை மற்றும் பொது சேவை மையங்கள் (CSC) மூலம் நாடு முழுவதும் பயனாளிகளுக்கு இத்திட்டத்தை எளிதாகக் கிடைக்கச் செய்கிறது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுள்ளவர்கள் பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:
* அருகில் உள்ள பொது சேவை மையத்திற்கு (CSC) செல்லவும்.
* ஆதார் அட்டை, வங்கி விவரங்கள் மற்றும் IFSC குறியீடு ஆகியவற்றை வழங்கவும்.
* ஆரம்பத் தொகையை பணமாகச் செலுத்தவும்.
* கிராம நிலை தொழில்முனைவோர் (VLE) ஆதார் விவரங்களைச் சரிபார்த்து, ஆன்லைன் பதிவுப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்வார்.
* பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் (Nominee) தகவல், ஜிஎஸ்டிஐஎன் (தேவைப்பட்டால்), மற்றும் விற்றுமுதல் வருமானம் போன்ற விவரங்கள் உள்ளிடப்படும்.
* விண்ணப்பதாரரின் வயதின் அடிப்படையில் மாதாந்திர பங்களிப்புத் தொகையை கணினி கணக்கிடும்.
* வியாபாரி ஓய்வூதியக் கணக்கு எண் (VPAN) உருவாக்கப்பட்டு, ஒரு வியாபாரி அட்டை (Vyapari Card) வழங்கப்படும்.
