/ஆயுஷ்மான் கார்டு: புதிய பெயரை இணைப்பது எப்படி? ரூ. 5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை

Ayushman Card : உங்கள் குடும்பத்தில் புதிய மருமகள் வந்திருந்தாலோ அல்லது ஒரு குழந்தை பிறந்திருந்தாலோ, இந்த முக்கியமான வேலையைத் தள்ளிப்போடாமல் உடனடியாகச் செய்யுங்கள். மத்திய அரசின் "ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்யா யோஜனா" (AB-PMJAY) திட்டத்தின் கீழ், புதிய உறுப்பினர்களின் பெயர்களை உடனடியாக ஆயுஷ்மான் கார்டில் சேர்க்கலாம். இதன் மூலம், அவர்களும் ஆண்டுக்கு ₹5 லட்சம் வரையிலான இலவச மருத்துவ சிகிச்சை வசதியைப் பெற முடியும்.
ஆயுஷ்மான் கார்டு பட்டியல் ஒருமுறை தயாரிக்கப்பட்டால் அதில் புதிய பெயர்களைச் சேர்க்க முடியாது என்று பலர் நினைக்கிறார்கள், ஆனால் அது தவறு. திருமணம் அல்லது குழந்தை பிறப்பு போன்ற சூழ்நிலைகளில், குடும்பத்தின் புதிய உறுப்பினர்களை எளிதாக இணைப்பதற்கான வழிமுறைகளை அரசு வழங்கியுள்ளது. தகுதியான குடும்பத்தில் புதிதாக இணைந்த மருமகள், பிறந்த குழந்தை அல்லது இதற்கு முன்பு விடுபட்ட தகுதியான உறுப்பினர்களின் பெயர்களை இதில் சேர்க்கலாம்.
புதிய உறுப்பினரின் பெயரை இணைக்க, நீங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைனில் செய்யலாம் அல்லது உங்களுக்கு அருகிலுள்ள பொதுச் சேவை மையம் (CSC) அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு/தனியார் மருத்துவமனையில் உள்ள 'ஆயுஷ்மான் மித்ரா'-வை அணுகலாம். புதிய மருமகளின் பெயரைச் சேர்க்க திருமணச் சான்றிதழ், கணவரின் அசல் ஆயுஷ்மான் கார்டு மற்றும் மருமகளின் ஆதார் கார்டு ஆகியவை தேவைப்படும். குழந்தைக்கு எனில், குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் பெற்றோரின் ஆயுஷ்மான் கார்டு அவசியமாகும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் எளிய வழிமுறைகள்:
முதலில் ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளப் பக்கத்திற்கு (beneficiary.nha.gov.in) செல்ல வேண்டும். அங்கு உங்கள் மொபைல் எண் மற்றும் அதற்கு வரும் OTP-யைப் பயன்படுத்தி லாகின் செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு, உங்களின் தற்போதைய ஆயுஷ்மான் கார்டு விவரங்களைத் திறந்து, அதில் உள்ள 'Add Member' (உறுப்பினரைச் சேர்) என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
தொடர்ந்து, புதிய உறுப்பினரின் விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்து, அவர்களின் ஆதார் அங்கீகாரத்தை (Aadhaar authentication) OTP அல்லது கைரேகை மூலம் செய்ய வேண்டும். இறுதியாகத் தேவையான ஆவணங்களை அப்லோட் செய்தவுடன், சரிபார்ப்புப் பணிகள் முடிந்து புதிய உறுப்பினருக்கான ஆயுஷ்மான் கார்டு உருவாக்கப்படும்.
நோய் எப்போது வரும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. குறிப்பாகப் பிறந்த குழந்தைகளுக்கும், பிரசவித்த தாய்மார்களுக்கும் மருத்துவக் கவனிப்பு மிக அத்தியாவசியமானது. எனவே, ஆயுஷ்மான் கார்டில் பெயர்களைச் சேர்த்து வைப்பது, நாட்டின் சிறந்த மருத்துவமனைகளில் எந்தவித பண நெருக்கடியும் மன உளைச்சலும் இல்லாமல், ரொக்கமில்லா (Cashless) இலவச சிகிச்சையைப் பெற பெரிதும் உதவியாக இருக்கும்.