Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /ஆயுஷ்மான் கார்டு: புதிய பெயரை இணைப்பது எப்படி? ரூ. 5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை

ஆயுஷ்மான் கார்டு: புதிய பெயரை இணைப்பது எப்படி? ரூ. 5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை

Ayushman Card : ரூ.5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை பெறக்கூடிய ஆயுஷ்மான் கார்டில் புதிய உறுப்பினர் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 27, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:28 PM IST
ஆயுஷ்மான் கார்டு: புதிய பெயரை இணைப்பது எப்படி? ரூ. 5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை
Image Credit: Ayushman BharatSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆயுஷ்மான் கார்டு: புதிய பெயரை இணைப்பது எப்படி? ரூ. 5 லட்சம் வரை இலவச சிகிச்சை
Ayushman Card5 min ago
2
Chennai Super Kings14 min ago
3
12th Mark Sheet46 min ago
4
Mercury retrograde1 hr ago
5
Villupuram News1 hr ago