பிறந்த குழந்தைக்கு ஆதார் கட்டாயம்! வீட்டில் இருந்தே ஈஸியா பெறலாம்.. எப்படி?

How To Apply Baal Aadhaar Card: இந்திய மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக ஆதார் கார்டு உள்ளது. குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது முதல் அரசு திட்டங்கள், வங்கிகளுக்கு வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கார்டு பிரதான ஆவணமாக இருக்கிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்டை இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) நிர்வகித்து வருகிறது.
Baal Aadhaar Card: பால் ஆதார் கார்டு
இப்படி பெரிதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆதார் கார்டை, புதுப்பிப்பது மிகவும் முக்கியம். ஆதார் கார்டில் உள்ள விவரங்களை புதுப்பிக்க அருகில் இருக்கும் இ சேவை மையம் அல்லது ஆன்லைனில் புதுப்பித்து கொள்ளலாம். அதே நேரத்தில், பிறந்த குழந்தைளுக்கும் ஆதார் கார்டு எடுப்பது அவசியம். அதனை பால் ஆதார் கார்டு என அழைக்கப்படுகிறது.
பால் ஆதார் கார்டு என்பது கடந்த பல ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஆதார் அட்டைகளை வழங்கி வருகிறது. இது பால் ஆதார் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அதைப் புதுப்பிக்க வேண்டும். குழந்தைகளின் பால் ஆதார் அட்டையில் பயோமெட்ரிக் தரவு இருக்காது. ஆதார் எண்ணுடன், குழந்தையின் பெயர், புகைப்படம், பாலினம், பிறந்த தேதி போன்ற தகவல்கள் மட்டுமே சேர்க்கப்படும். பயோமெட்ரிக் தரவு 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குழந்தைகளுக்கு எடுக்கப்படுகிறது.
Baal Aadhaar Card: பால் ஆதார் கார்டு எப்படி பெறுவது?
பால் ஆதார் கார்டு பெறுவது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான். UIDAI-யின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிட வேண்டும். வலைத்தளத்தை அடைந்த பிறகு, இந்தி அல்லது ஆங்கிலம் போன்ற உங்கள் மொழியைத் தேர்வுசெய்யவும். இதற்குப் பிறகு, My Aadhaar என்பதை கிளிக் செய்து, Book My Appointment என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
உங்களது மாநிலம், நகரத்தை தேர்வு செய்து, அருகில் இருக்கும் ஆதார் இ சேவை யைமத்தை தேர்வு செய்யவும். அதன்பிறகு, உங்கள் குழந்தையின் விவரம் மற்றும் பெற்றோரின் ஆதார் விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். பின்பு, ஆதார் இ சேவை மையத்தை பார்வையிட தேதி மற்றும் நேரத்தை தேர்வு செய்து முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இதன்பிறகு, உங்களுக்கான அப்பாயின்ட்மென்ட் நாளில் உங்கள் குழந்தையுடன் ஆதார் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு குழந்தையை புகைப்படும் எடுக்கப்படும். பின்பு, அவர்கள் கொடுக்கும் படிவத்தை நிரப்பி, குழந்தையின் ஆவணங்களை கொடுக்க வேண்டும். 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தையாக இருந்தால் பயோமெட்ரிக் இருக்காது. பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர் என்ற consent அளிக்க வேண்டும்.
இந்த செயல்முறை முடிந்தவுடன், enrolment ID வழங்கப்படும். இந்த enrolment ID மூலம் உங்களது குழந்தையின் பால் ஆதார் கார்டின் நிலையை UIDAI இணையதளம் மூலம் கண்காணிக்கலாம். பால் ஆதார் சுமார் 60 முதல் 90 நாட்களில் உங்களது முகவரிக்கு அனுப்பப்படும்.
Baal Aadhaar Card: தேவையான ஆவணங்கள்
குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ், பெற்றோரில் ஒருவரின் ஆதார் அட்டை, முகவரிச் சான்று (பெற்றோரின் ஆதார் அல்லது உள்ளூர் அதிகாரிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழாக இருக்கலாம்). இதனை வைத்துக் கொண்டு, 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான பால் ஆதார் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
Baal Aadhaar Card: பால் ஆதார் கார்டு ஏன் முக்கியம்?
குழந்தைகளுக்கான பால் ஆதார் கார்டு அவர்களை பள்ளிக்கு சேர்க்கும் போது உதவும். ஒருவேளை நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல இருந்தால், அதற்காக பாஸ்போர்ட், விசா முறை விண்ணப்பங்களுக்கு உதவும். மருத்துவமனை அல்லது காப்பீடு திட்டங்களுக்கு உதவும். குழந்தைகளுக்கான அரசு உதவித் திட்டங்களுக்கு பால் ஆதார் கார்டு முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது.