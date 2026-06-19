/CGHS அட்டையை ஆன்லைனில் பெறுவது எப்படி? தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?

Central Government Health Scheme: மத்திய அரசு பணிகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் CGHS என அழைக்கப்படும் மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு சேவைகளை பெற CGHS அட்டையைப் பெற வேண்டியது கட்டாயமாகும். இதை ஆன்லைனில் எளிய வழியில் பெறும் முறை பற்றியும், இதற்கு தேவையான ஆவணங்கள் பற்றியும், இந்த அட்டையின் நன்மைகள் பற்றியும் இந்த பதிவில் விரிவாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மத்திய அரசுப் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள நபர்களுக்கு இந்தத் தகவல் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும்.
பணியில் இருந்த காலத்தில் இத்திட்டத்தைப் பெறத் தகுதி பெற்றிருந்த அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் CGHS திட்டத்தின் பலன்கள் கிடைக்கும். பணியில் இருந்தபோது CGHS-ஐப் பயன்படுத்தாத ஊழியர்களும் கூட, ஓய்வுக்குப் பிறகு இத்திட்டத்தில் இணையலாம். குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறும் சூழலில், ஊழியரைச் சார்ந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டுமே இந்த வசதியைப் பெற முடியும். மேலும், CGHS சேவை வரம்பிற்குள் வராத பகுதிகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியுடையவர்களே. அத்தகையவர்கள் 'நிலையான மருத்துவப்படி' (Fixed Medical Allowance - FMA) முறையைத் தேர்வு செய்யலாம். இதன் கீழ் அரசு மாதந்தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வழங்குகிறது.
ஓய்வு பெற்ற உடனேயே CGHS உறுப்பினராகச் சேராத ஊழியர்கள், ₹30 பதிவுக்கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும். வாழ்நாள் முழுவதும் CGHS வசதிகளைப் பெற விரும்பும் ஓய்வூதியதாரர்கள், 10 ஆண்டுகளுக்கான சந்தாத் தொகைக்கு இணையான ஒரு மொத்தத் தொகையைச் செலுத்த வேண்டும். இத்தொகை 'பாரத் கோஷ்' (Bharat Kosh) இணையதளம் வழியாக இணையம் வாயிலாகச் செலுத்தப்படுகிறது.
வாழ்நாள் உறுப்பினர் கட்டணங்கள் ஊழியரின் ஊதிய நிலையின் (Pay Level) அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன:
நிலை 1 முதல் 5 வரையிலான ஊழியர்கள் CGHS அட்டையை பெற, வாழ்நாள் கட்டணமாக ₹30,030 செலுத்த வேண்டும்.
நிலை 6 ஊழியர்களுக்கு, இத்தொகை ₹54,030 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலை 7 முதல் 11 வரையிலான ஊழியர்கள் CGHS அட்டைக்கு ₹78,030-ஐச் செலுத்த வேண்டும்.
நிலை 12 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நிலையில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு, வாழ்நாள் உறுப்பினர் கட்டணம் ₹1,20,030 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
CGHS அட்டை கட்டணங்கள் சுருக்கமாக....
|ஊழியரின் நிலை
|CGHS அட்டைக்கான வாழ்நாள் கட்டணம்
|நிலை 1 முதல் 5 வரை
|₹30,030
|நிலை 6
|₹54,030
|நிலை 7 முதல் 11
|₹78,030
|நிலை 12
|₹1,20,030
CGHS ஓய்வூதியதாரர் அட்டைக்கான விண்ணப்பச் செயல்முறை முழுமையாக இணையம் வழியாகவே நடைபெறுகிறது. இது மிகவும் எளிய செயல்முறையாகும். இதற்கான முழுமையான வழிமுறையை இங்கே காணலாம்:
ஆன்லைன் விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதும், தேவையான ஆவணங்களைச் சம்பந்தப்பட்ட CGHS அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகு உங்கள் CGHS அட்டை வழங்கப்படும்.
வயது மூப்பில் பல வித உடல் உபாதைகள் நம் உடலை பற்றிக்கொள்வது மிக பொதுவான ஒரு விஷயமாகும். அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் நோய் சிகிச்சைகளின் போது CGHS அட்டை மூலம் நிதி ரீதியான உதவி கிடைக்கின்றது. CGHS மூலம், ஓய்வூதியதாரர்கள் அரசு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகளில் மருத்துவச் சிகிச்சையைப் பெற முடியும். கூடுதலாக, மருந்துகள், பரிசோதனைகள், சிறப்பு மருத்துவர்களின் ஆலோசனை மற்றும் பல்வேறு சுகாதாரச் சேவைகள் மானிய விலையில் வழங்கப்படுகின்றன. இப்படி பல காரணங்களால், ஓய்வுக்குப் பிந்தைய சுகாதாரப் பாதுகாப்பிற்கு CGHS அட்டை மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.