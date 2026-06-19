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CGHS அட்டையை ஆன்லைனில் பெறுவது எப்படி? தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?

Central Government Health Scheme: பணியில் இருந்த காலத்தில் இத்திட்டத்தைப் பெறத் தகுதி பெற்றிருந்த அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் CGHS திட்டத்தின் பலன்கள் கிடைக்கும். பணியில் இருந்தபோது CGHS-ஐப் பயன்படுத்தாத ஊழியர்களும் கூட, ஓய்வுக்குப் பிறகு இத்திட்டத்தில் இணையலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 19, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:02 AM IST
CGHS அட்டையை ஆன்லைனில் பெறுவது எப்படி? தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?
Image Credit: CGHS Pensioner Card (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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