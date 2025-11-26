English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கிசான் அட்டை பெறுவது எப்படி? ஆடு, மாடு, கோழி வளர்ப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

கிசான் அட்டை பெறுவது எப்படி? ஆடு, மாடு, கோழி வளர்ப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Kisan Credit Card: கிசான் கிரெடிட் கார்டு பெற விண்ணப்பிப்பது தொட்பாக தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:55 AM IST
  • கிசான் கிரெடிட் கார்டு அப்டேட்
  • தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • ஆடு, மாடு, கோழி வைத்திருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

கிசான் அட்டை பெறுவது எப்படி? ஆடு, மாடு, கோழி வளர்ப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Kisan Credit Card: தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் கிசான் அட்டை பெற இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம். வரும் 28 ஆம் தேதி, நாளை மறுநாள் கடலூர், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் விவசாயிகள் குறைகேட்பு முகாம்கள் நடக்கிறது. இதில் கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் கார்டு, பயிர்க்காப்பீடு உள்ளிட்ட தங்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து மனு அளிக்கலாம். அக்கூட்டத்தின்போது, மத்திய, மாநில அரசுகள் விவசாயிகளின் நலனுக்காக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் திட்டங்கள், மானிய கடன்கள், தொழில் திட்டங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு மானியம், விதைகள் உள்ளிட்டவை இலவசமாக வழங்குவது குறித்து அதிகாரிகள் விளக்கம் அளிப்பார்கள். எனவே, விவசாயிகள் இக்கூட்டத்தில் தவறாமல் கலந்து கொள்ளுங்கள். ஆடு, மாடு, கோழி வைத்திருப்பவர்களும் கிசான் கிரெடிட் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

கிசான் கிரெடிட் கார்டு பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

கால்நடை வளர்ப்போருக்கு கிசான் கிரெடிட் கார்டின் பலன் விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆடு, மாடு, கோழி மற்றும் மீன் உள்ளிட்டவைகளை வளர்ப்பவர்கள் கிசான் கிரெடிட் கார்டு பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

கிசான் கிரெடிட் கார்டு பெற தேவையான ஆவணங்கள்

1. கால்நடை வளர்ப்பில் தொடர்புடையவராக இருத்தல் வேண்டும். 
2. சொந்த /வாடகை / குத்தகை கொட்டகை கொண்ட கோழி பண்ணையாளர்கள் மற்றும் பால் பண்ணையாளர்கள், தனிநபராக (அல்லது) கூட்டுக்கடன் வாங்கிபவராகவோ, கூட்டு பொறுப்பு குழுக்கள் அல்லது சுய உதவி குழுக்கள் (கறவைப்பசு/ செம்மறியாடு / வெள்ளாடு / கோழி/ முயல் வளர்ப்பில் உள்ள குத்தகைத்தார விவசாயிகள் உட்பட) ஆகியோர் பயன் பெற தகுதியுடையவர்கள்.

கடன் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

1.6 லட்சம் வரை கடன் பெற இணை பாதுகாப்பு தேவையில்லை. செயல்பாட்டு மூலதானம் கூறு (Working Capital Component) கடன் தொகையின் நிதி அளவு
அடிப்படையில்நிர்ணயிக்கப்படும். வருமானத்தின் அடிப்படையில் பெற்ற கடன் பணம் திரும்ப செலுத்த வேண்டும்.

தேவையான ஆவணங்கள்

1. முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட AHDF KCC விண்ணப்ப படிவம்
2. ஆதார் அட்டை/ வாக்காளர் ஐடி/ ஒட்டுநர் உரிமம் / பான்கார்டு / பாஸ்போர்ட் போன்ற புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாளம் மற்றும் வசிப்பிடத்திற்கான ஆதாரம்.
3. நில ஆவணங்கள் (தேவைப்படின்)
4. இரண்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள்
5. வங்கி கணக்கு முதல் பக்கம்
6. வங்கி கோரும் பிற ஆவணங்கள்

விண்ணப்பிக்கும் முறை

விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பங்களை அருகில் உள்ளசம்பந்தப்பட்ட கால்நடை மருந்தக கால்நடை உதவி மருத்துவரை அணுகி பெற்று, முழுமையாக பூர்த்தி செய்து உரிய சுய சான்றிளிக்கப்பட்ட இணைப்பு ஆவணங்களுடன் கால்நடை மருந்தகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டம்

2025ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாத விவசாயிகள் குறைகேட்பு மற்றும் விவசாயிகள் மேம்பாட்டிற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் வரும் 28.11.2025 நாளன்று கடலூர் புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் தரைத்தளத்தில் உள்ள பொதுமக்கள் குறைதீர்வு அரங்கத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் காலை 10.30 மணியளவில் நடைபெறும். கடலூர் மாவட்ட விவசாயிகள் தங்களது வேளாண்மை சார்ந்த குறைகள் மற்றும் விவசாயிகள் மேம்பாட்டிற்கான ஆலோசனைகளை கோரிக்கைகளாக வைக்க வாய்ப்பு வழங்கப்படும். கூட்ட அரங்கில் தங்களது கோரிக்கைகளை தெரிவிக்க விருப்பம் உள்ள விவசாயிகள் தங்கள் சிட்டா, அடங்கல்/ கிசான் கடன் அட்டையுடன் காலை 8.00 மணிமுதல் 10.00 மணிக்குள் தங்களது பெயர், கோரிக்கை விவரம் மற்றும் கோரிக்கை வைக்கவுள்ள துறையின் பெயர் ஆகியவற்றை பதிவு செய்துக்கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட அளவிலான விவசாயிகள் நலன் காக்கும் நாள் கூட்டம் 28.11.2025 அன்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் நடக்கிறது. எனவே, திருவள்ளுர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயப் பெருமக்களும் விவசாயம் தொடர்பாக தங்களுக்கும் தங்கள் பகுதிகளில் ஏற்படும் குறைகளுக்கும் தீர்வு காண மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் நடைபெறும் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்கள். மேலும், இக்கூட்டத்தில் வேளாண்மைத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வணிகத்துறை, வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை, கால்நடை பராமரிப்புத்துறை, மீன்வளத்துறை, கூட்டுறவுத்துறை, வங்கிகள், திருத்தணி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை, மின்வாரியம், வருவாய்த்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, பேருராட்சி, நகராட்சி, பொதுப்பணித்துறை மற்றும் இதர வேளாண் சார்ந்த துறைகளின் மாவட்ட அளவிலான தலைமை அலுவலர்கள் அனைவரும் தவறாது கலந்து கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

