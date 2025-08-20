பழைய வோட்டர் கார்டை தூக்கி போடுங்க! புதிய பிவிசி கார்டு பெறவும் - முழு வழிகாட்டி

How To Apply PVC Voter ID Card: உங்ககிட்ட இன்னும் பழைய பேப்பர் வோட்டர் ஐடி கார்டு இருக்கா? இல்ல உங்க வோட்டர் ஐடி கார்டு வெர்டிகல் ஷேப்ல இருக்கா? இப்போ இந்திய எலெக்ஷன் கமிஷன் புதுசா, ஹாரிசான்டல் ஷேப்ல, பி.வி.சி பிளாஸ்டிக்கால செஞ்ச கார்டுகளை இஸ்யூ செஞ்சுட்டு இருக்கு. இந்த புது டிசைன் பார்க்க அட்ராக்டிவ்வா இருக்குறது மட்டுமில்லாம, பழைய கார்டை விட ரொம்பவே செக்யூர் ஆனது. இந்த புது பி.வி.சி கார்டு வாட்டர்ப்ரூஃப் மற்றும் இதுல அட்வான்ஸ்டு செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அதுமட்டுமில்லாம, இந்த புது கார்டுகள் ரொம்ப நாளைக்கு டேமேஜ் ஆகாம நல்லா இருக்கும். நீங்க உங்க பழைய கார்டை, இந்த புது ஃபார்மேட் மற்றும் பி.வி.சி மெட்டீரியல்ல, ஒரு பைசா கூட செலவு இல்லாம மாத்திக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸி, சில சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி இந்த வேலையை முடிச்சுடலாம். வாங்க, இதைப்பத்தி டீடெய்லா பார்க்கலாம்.
பழைய மற்றும் புதிய வோட்டர் ஐடி கார்டுகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசங்கள்
உண்மையிலேயே எலெக்ஷன் கமிஷன் வோட்டர் ஐடி கார்டுகளை அப்பப்போ மாத்திட்டே இருப்பாங்க. இதை இன்னும் பெட்டர் மற்றும் செக்யூரா மாத்துறதுக்காக இப்படி பண்ணுவாங்க. முதல்ல வோட்டர் ஐடி கார்டுகள் பேப்பரால செஞ்சது. அதனால, ரெண்டு-மூணு வருஷத்துல டேமேஜ் ஆயிடும். அதனால வோட்டர்ஸ் அவங்க கார்டை அடிக்கடி புதுசா எடுக்க வேண்டியிருந்தது. அதனால, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பி.வி.சி பிளாஸ்டிக்கால செஞ்ச வோட்டர் ஐடி கார்டு இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க.
பி.வி.சி மெட்டீரியல்னால, இதோட லைஃப் ரொம்ப அதிகம். அதுகூடவே, இதுல பார் கோடு மாதிரி ஃபீச்சர்களையும் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. இது வெர்டிகல் ஷேப்ல இருந்தது. இப்போ புது வோட்டர் ஐடி கார்டுகள் ஹாரிசான்டல் ஷேப்ல இஸ்யூ செய்யப்படுது. இது பான் கார்டு மாதிரி இருக்கும். இதுல ஹோலோகிராம், க்யூ.ஆர் கோடு மற்றும் ஹை-குவாலிட்டி பிரிண்டிங் மாதிரியான அட்வான்ஸ்டு செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு.
புது ஸ்டைல் வோட்டர் ஐடி கார்டை எப்படி அப்ளை பண்றது?
1. புது ஃபார்மேட்ல பி.வி.சி வோட்டர் ஐடி கார்டை அப்ளை பண்ண, முதல்ல கூகிள்ல “Voter’s Service Portal”-ஐ சர்ச் பண்ணுங்க. சர்ச் ரிசல்ட்ஸ்ல வர்ற முதல் லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க.
2. இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷனோட இந்த ஆஃபிஷியல் வெப்சைட்ல, முதல்ல சைன் அப் பண்ணி உங்க அக்கவுண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு உங்க ஈமெயில் ஐடி மற்றும் மொபைல் நம்பரை யூஸ் பண்ணனும்.
3. சைன் அப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க அக்கவுண்ட்ல சைன் இன் பண்ணிக்கோங்க. அங்க தெரியுற "Shifting of residence/correction of entries in existing electoral roll/Replacement of EPIC/Marking of Pwd" ஆப்ஷன்க்கு பக்கத்துல இருக்க "Form 8"-ஐ கிளிக் பண்ணுங்க.
4. அடுத்ததா, நீங்க யாருக்காக அப்ளை பண்றீங்கன்னு செலக்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்காக பண்றீங்கன்னா, “Self”-ஐ செலக்ட் பண்ணுங்க.
5. இப்போ உங்க EPIC நம்பரை என்டர் பண்ணுங்க.
6. அடுத்ததா, உங்களுக்கு புது வோட்டர் கார்டு வேணுமா, இல்ல பழைய கார்டை ரிப்ளேஸ் பண்ணனுமான்னு கேட்கப்படும். இதுல "issue of replacement EPIC without correction" ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க.
7. அடுத்த பேஜ்ல, உங்களைப் பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும், இங்க நீங்க "Next"-ஐ கிளிக் பண்ணா போதும்.
8. கடைசியா, நீங்க ஏன் புது கார்டு அப்ளை பண்றீங்கன்னு கேட்கப்படும், அதுல நீங்க இரண்டாவது ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. அதுக்கு அப்புறம் உங்க ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிடும். உங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் ரெக்வெஸ்ட் நம்பரும் கொடுக்கப்படும்.
முக்கியமான விஷயங்கள்
புது ஃபார்மேட் வோட்டர் ஐடி கார்டுக்காக ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ரெக்வெஸ்ட் நம்பர் கிடைக்கும். இதை பத்திரமா வெச்சுக்கோங்க. இதை வெச்சு, புது கார்டுக்கான உங்க ரெக்வெஸ்ட் எப்ப கம்ப்ளீட் ஆகும்னு டிராக் பண்ணலாம். அதுக்கு அப்புறம் 15-20 நாளுக்குள்ள, உங்க புது ஃபார்மேட்ல பி.வி.சி வோட்டர் ஐடி கார்டு உங்க வீட்டுக்கு வந்துடும்.
