புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? படிவம் 6 விவரம்

new voter ID : தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் முடிந்து, வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கிட்டதட்ட ஒரு கோடி வாக்காளர் பெயர்கள் இப்பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், வாக்காளர்கள் பலரும் அதிர்ச்சியடைந்திருக்கும் நிலையில், வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுப்பட்டவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. ஆன்லைன் மற்றும் ஆப்லைன் என இரு வழிகளிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்காக வாரம் இருமுறை சிறப்பு முகாம்கள் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டவர்கள் படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்தும், இடம் மாறி இருந்து அதனால் வாக்கு நீக்கப்பட்டிருப்பின் படிவம்- 8 நிரப்பிக் கொடுத்து, தங்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். எனவே, ஆன்லைனில் படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்வது எப்படி?, அதற்கு என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.
வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான படிவம் 6 (Form 6) குறித்த தகவல்கள்:
படிவம் 6 என்றால் என்ன?
இது வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்கான விண்ணப்பப் படிவமாகும். 18 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய இந்திய குடிமக்கள் எவரும் புதிய வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க இதைப் பயன்படுத்தலாம். மேலும், நீங்கள் ஒரு தொகுதியிலிருந்து மற்றொரு தொகுதிக்கு மாறினாலும் இந்தப் படிவத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.
படிவம் 6-ஐ ஆன்லைனில் நிரப்புவது எப்படி?
* அதிகாரப்பூர்வ வாக்காளர் சேவை போர்ட்டலுக்குச் (Voters’ Service portal) செல்லவும்.
* 'Sign-up' என்பதைக் கிளிக் செய்து, தேவையான விவரங்களை உள்ளிட்டு பதிவு செய்யவும்.
* உங்கள் கைபேசி எண் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி Login செய்யவும்.
* ‘Forms’ பிரிவின் கீழ் உள்ள ‘Fill Form 6’ பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
* மாநிலம், மாவட்டம், தொகுதி, தனிப்பட்ட விவரங்கள், உறவினர் விவரங்கள், முகவரி மற்றும் ஆதார் விவரங்களை உள்ளிடவும்.
* தேவையான ஆவணங்களை அந்தப் படிவத்தில் பதிவேற்றம் செய்யவும்.
* ‘Preview and Submit’ கொடுத்து, விவரங்கள் சரியாக இருந்தால் ‘Submit’ செய்யவும்.
இதன்பின் உங்களுக்கு ஒரு ஒப்புதல் எண் (Acknowledgement number) வழங்கப்படும், அதைக் கொண்டு உங்கள் விண்ணப்பத்தைக் கண்காணிக்கலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள் (Documents Required)
பிறப்புச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, 10-ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் அல்லது ஓட்டுநர் உரிமம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றைக் கொடுக்கலாம்.
முகவரிச் சான்று :
ஆதார் அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம், மின்சாரம் அல்லது தண்ணீர் கட்டண ரசீது, பாஸ்போர்ட் அல்லது ரேஷன் கார்டு, வாடகை ஒப்பந்தப் பத்திரம்
புகைப்படம்:
வெள்ளை பின்னணியுடன் கூடிய 4.5 cm x 3.5 cm அளவுள்ள பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்.
விண்ணப்பத்தின் நிலையை (Status) சரிபார்ப்பது எப்படி?
வாக்காளர் சேவை போர்ட்டலில் உள்நுழையவும். ‘Track Application Status’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்களிடம் உள்ள விண்ணப்பக் குறிப்பு எண் (Reference number) மற்றும் மாநிலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து ‘Submit’ கொடுத்தால், விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறியலாம்.
