  • பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு தமிழக விவசாயிகள் புதிதாக எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 13, 2026, 05:57 PM IST
  • பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்
  • புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
  • விவசாய பதிவெண் பெறுவது கட்டாயம்

பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan : மத்திய அரசு செயல்படுத்தும் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் ஆண்டுக்கு 6000  ரூபாய் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கிலேயே நேரடியாக மூன்று தவணைகளாக வரவு வைக்கப்படுகிறது. இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது முதல் 21வது தவணைகள் விவசாயிகளுக்கு ரொக்கப் பணமாக கொடுக்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில், 22வது தவணைத்தொகை இன்னும் மூன்று மாதங்களில் கொடுக்கப்பட உள்ளது. இதனால், இத்திட்டத்துக்கு இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள், இப்போது கூட விண்ணப்பிக்க முடியும். அதனால்,  பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி, இத்திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிக்க என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை? என்பதைப் பற்றி இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.

பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

விவசாயிகளுக்கு முதலீட்டு உதவியாக ஆண்டுதோறும் 6,000 ரூபாயை மூன்று தவணைகளாக வழங்கும் திட்டமே பிஎம் கிசான் திட்டம். இத்திட்டத்தில் இணைய விரும்புவோர் ஆன்லைன் மூலமாகவே எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: 

- முதலில் பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கான pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு  செல்ல வேண்டும். 

- அங்கு 'New Farmer Registration' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்து, உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். 

- பின்னர் உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், கிராமம் போன்ற விவரங்களைத் தேர்வு செய்து, நிலத்தின் பரப்பளவு மற்றும் சர்வே எண்களைப் பதிவேற்ற வேண்டும். 

- விவரங்கள் அனைத்தும் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில், சரிபார்ப்புக்குப் பின் இத்திட்டத்தில் நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவீர்கள்.

- நேரடியாக விண்ணப்பிக்க தெரியாத விவசாயிகள் இசேவை மையங்கள் மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்:

இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் விவசாயியின் ஆதார் கார்டு, நிலத்தின் பட்டா மற்றும் சிட்டா நகல்கள், பணம் வரவு வைக்கப்பட வேண்டிய வங்கி பாஸ்புக் நகல், ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் கொடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த ஆவணங்களில் எந்த தவறும் இருக்கக்கூடாது. கூடவே, விவசாய பதிவெண் பெறுவதும் கட்டாயம். விவசாய பதிவெண் இல்லை என்றால் பிஎம் கிசான் 22வது தொகை பெற முடியாது. எனவே, பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க, விவசாய பதிவெண் பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் விவசாய பதிவெண் பெறுவது எப்படி?

விவசாயிகளுக்கு அவர்களின் நில விபரங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட விவசாயிகள் பதிவு விபர எண் வழங்கும் திட்டம் தமிழக அரசினால் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் மின்னணு முறையில் விவசாயிகளின் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் "ஆதார் எண்" போன்ற ஒவ்வொரு விவசாயிகளுக்கும், தனித்துவமான "அடையாள எண்" வழங்கப்படும். இனிவரும் காலங்களில் அரசின் ஒன்றிய மற்றும் மாநில அனைத்து மானியங்களும் இந்த அடையாள எண்ணின் அடிப்படையிலேயே வழங்கப்படும்.

விவசாய பதிவெண் பெறுவதால் நன்மைகள்:

1. அனைத்து துறை பயன்களை ஒற்றை சாளர முறையில் பெறலாம்
2. ஒவ்வொரு முறையும் விண்ணப்பிக்கும்போது ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது இல்லை.
3. அரசின் மானியங்கள் சரியான நபருக்கு சென்றடைவதை உறுதிப்படுத்திட முடியும். 4. விவசாயிகள் நேரடியாக வலைதளத்தில் பதிவு செய்வதால், முன்னுரிமை அடிப்படையில் அரசின் திட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
5. கூட்டுறவு மற்றும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் எளிய முறையில் பயிர்க்கடன் பெறும் வசதி.
6. இந்த அடையாள எண் தரவுகள் 24 அரசுத் தறைகளுக்கு வழங்கப்பட்டு, இதன் மூலமே மானியங்கள் வழங்கப்படும்.

எனவே, பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் இதுவரை சேராமல் இருப்பவர்கள், விவசாய பதிவெண் பெறாமல் இருப்பவர்கள் மேலே உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி இந்த சேவைகளில் தங்களை இணைத்துக் கொள்ளவும். அப்போது, தான் பிஎம் கிசான் திட்டம் உள்ளிட்ட பிற திட்டங்களில் பயனாளியாகவும், மத்திய மாநில அரசுகள் கொடுக்கும் மானியங்களையும் பெற முடியும்.

