பிஎன்ஜி கேஸ் இணைப்பு பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu LPG News : அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகள் இணைந்து ஈரான் மீது தொடுக்கும் தாக்குதல் காரணமாக இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு தட்டுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. வணிக சிலிண்டர்கள் விலை எல்லாம் பன்மடங்கு உயர்ந்துவிட்டது. இது சாமானிய மக்களுக்கு பெரும் பொருளாதார நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் இந்த நெருக்கடியில் இருந்து தப்பிக்க பொதுமக்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கே குழாய் மூலம் கேஸ் இணைப்பு பெற முடியும். அதுதான் பிஎன்ஜி கேஸ் இணைப்பு ஆகும். இதை உங்கள் வீடுகளுக்கு பெறுவது எப்படி என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
உங்கள் பகுதியில் PNG உள்ளதா? கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
ஒவ்வொரு நகரத்திலும் குறிப்பிட்ட எரிவாயு விநியோக நிறுவனங்களுக்கு பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஒழுங்குமுறை வாரியம் உரிமம் வழங்கியுள்ளது. உதாரணமாக, டெல்லி-NCR பகுதிகளில் இந்திரபிரஸ்தா கேஸ் லிமிடெட், மும்பையில் மகாநகர் கேஸ் லிமிடெட், குஜராத்தில் குஜராத் கேஸ் லிமிடெட், வதோதரா மற்றும் ஃபரிதாபாத் பகுதிகளில் அதானி டோட்டல் கேஸ் லிமிடெட் மற்றும் பெங்களூரு, பாட்னா போன்ற நகரங்களில் கெயில் (GAIL) கேஸ் லிமிடெட் ஆகிய நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன. உங்கள் பகுதியில் எந்த நிறுவனம் சேவையாற்றுகிறது என்பதை அந்தந்த நிறுவனங்களின் இணையதளம் அல்லது வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தின் மூலம், உங்கள் வீட்டு முகவரி அல்லது பின்கோடைப் பயன்படுத்தி எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
உங்கள் பகுதியில் எரிவாயு குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மையங்களுக்கு நேரில் சென்றோ விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிக்கும்போது அடையாளச் சான்று, முகவரிச் சான்று மற்றும் வீட்டின் உரிமை ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த இணைப்புக்கு ஆரம்பக்கட்டமாக ஒரு குறிப்பிட்டத் தொகை பாதுகாப்பு வைப்புத் தொகையாக வசூலிக்கப்படும்.
இது பின்னர் திரும்பப் பெறக்கூடிய தொகையாகும். உதாரணமாக, IGL போன்ற நிறுவனங்களில் இந்தத் தொகை 5,000 முதல் 10,000 ரூபாய் வரை இருக்கலாம். விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, அதிகாரிகள் உங்கள் இடத்தைப் பார்வையிட்டு பாதுகாப்பு சோதனைகளை முடித்த பின் மீட்டர் மற்றும் குழாய்களைப் பொருத்துவார்கள். ஏற்கனவே குழாய்கள் உள்ள பகுதிகளில் 7 முதல் 15 நாட்களில் இணைப்பு வழங்கப்படும், புதிய பகுதிகளில் இதற்கு கூடுதல் காலம் ஆகலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்
PNG இணைப்பு பெற ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை அல்லது பாஸ்போர்ட் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை அடையாளச் சான்றாகப் பயன்படுத்தலாம். முகவரிச் சான்றிற்கு மின்சாரப் பட்டியல் அல்லது சொத்து வரி ரசீது அவசியம். வீட்டின் உரிமையாளராக இருந்தால் விற்பனைப் பத்திரம் அல்லது சொத்துப் பத்திரத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்கள் வீட்டு உரிமையாளரிடமிருந்து தடையில்லாச் சான்றிதழ் பெற்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இணைப்பு பெற்ற பிறகு, நீங்கள் பயன்படுத்தும் எரிவாயுவின் அளவிற்கு ஏற்ப அவ்வப்போது மின்சாரப் பில் போல இதற்கும் பில் அனுப்பப்படும். எல்பிஜியை விட இது மலிவானது என்றாலும், தற்போதைய நிலையில் இது பெரிய நகரங்களில் மட்டுமே பரவலாகக் கிடைக்கிறது; சிறிய நகரங்கள் மற்றும் தென்னிந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இதன் விரிவாக்கப் பணிகள் இன்னும் நடைபெற்று வருகின்றன.
PNG எரிவாயு புதிய விதிமுறைகள்
அதேநேரத்தில், பிஎன்ஜி எரிவாயு தொடர்பாக பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 24 அன்று புதிய விதிமுறை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, குழாய் வழி எரிவாயு வசதி இருந்தும், இன்னும் எல்பிஜி சிலிண்டர்களைப் பயன்படுத்தும் வீடுகளுக்கு, மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். எனினும், தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் PNG இணைப்பு வழங்க முடியாத வீடுகளுக்கு மட்டும் முறையான தடையில்லாச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் விதிவிலக்கு அளிக்கப்படும்.
