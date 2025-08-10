தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் ரூ.6 லட்சம் மானியம் - யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 4,000 வேளாண் பட்டதாரிகளும், 600-க்கும் மேற்பட்ட வேளாண் பட்டயப் படிப்பு முடித்தவர்களும் பட்டம் பெற்று வெளியேறுகின்றனர். இவர்களின் நிபுணத்துவத்தையும், தொழில்நுட்ப அறிவையும் விவசாய மேம்பாடு மற்றும் உழவர் நலனுக்காகப் பயன்படுத்தும் வகையில், முதலமைச்சரின் உழவர் நல சேவை மையங்கள் அமைக்கும் புதிய திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. 10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதிவாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.6 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும்.
திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் மையங்களின் பணிகள்:
வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம், வேளாண் பொறியியல் ஆகிய துறைகளில் பட்டம் அல்லது பட்டயம் பெற்ற இளைஞர்கள், தங்கள் அறிவைப் பயன்படுத்தி விவசாயிகளுக்கு வழிகாட்ட இந்த மையங்கள் உதவும். இம்மையங்கள், விவசாயிகள் அத்தியாவசியமான விவசாய உள்ளீடுகளான விதைகள், உரங்கள் மற்றும் பூச்சி மருந்துகள் போன்றவற்றை எளிதாகப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கும். அத்துடன், பயிர் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல், பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை, நவீன விவசாயத் தொழில்நுட்பங்கள், மற்றும் மதிப்புக்கூட்டல் நுட்பங்களைப் பின்பற்றுதல் குறித்த நிபுணத்துவ வழிகாட்டுதலையும் விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் மையங்களாக இவை செயல்படும்.
மானியம் மற்றும் அமலாக்கம்:
இத்திட்டத்தின் கீழ், உழவர் நல சேவை மையம் நிறுவுவதற்கு, ஒரு மையத்திற்கு 30 சதவீதம் மானியமாகவோ அல்லது அதிகபட்சமாக ரூ.3 லட்சம் முதல் ரூ.6 லட்சம் வரையோ வழங்கப்படும். இந்தத் திட்டம் வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகம், வேளாண் பொறியியல் ஆகிய துறைகள் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் என வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பயனாளிகளுக்கான தகுதிகள்:
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற சில முக்கியத் தகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன:
வயது வரம்பு 20 முதல் 45 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண் வணிகம் அல்லது வேளாண் பொறியியல் பிரிவுகளில் பட்டப்படிப்பு அல்லது பட்டயப் படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.
அரசு மற்றும் அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களில் பணியில் இருத்தல் கூடாது.
வங்கிக் கடன் மூலம் தொழில் தொடங்கும் நிறுவனத்தின் உரிமையானது தனி உரிமையாக (Sole Proprietorship) இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் கணினி திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நபர் மட்டுமே இத்திட்டத்தின் மூலம் நிதி உதவி பெற தகுதியுடையவர்.
தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் விண்ணப்ப செயல்முறை:
இத்திட்டத்தில் சேர விரும்பும் நபர்கள் பின்வரும் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:
10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ்
பட்டப்படிப்பு / பட்டயப் படிப்பு சான்றிதழ்
ஆதார் அட்டை
குடும்ப அட்டை
சரக்கு மற்றும் சேவை வரி எண் (GST NO)
நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை (PAN CARD)
வகுப்பு சான்றிதழ் (Community Certificate)
பயனாளியின் வங்கி கணக்கு புத்தகம்
வங்கியிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கடன் ஒப்புதல் ஆவணம்
விரிவான திட்ட அறிக்கை (Detailed Project Report - DPR)
உழவர் நல சேவை மையம் அமைக்க விரும்பும் நபர்கள், விதை விற்பனை உரிமம், உரம் மற்றும் பூச்சி மருந்து விற்பனை செய்வதற்கான உரிமங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். உரிமம் இல்லாத விண்ணப்பதாரர்களுக்குத் தேவையான உரிமங்களைப் பெறுவதற்கு வேளாண்மைத் துறை உதவிபுரியும். இத்திட்டத்தில் இணையும் நபர்கள், ரூ.10 லட்சம் அல்லது ரூ.20 லட்சத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையைத் தயாரித்து, தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் அல்லது கூட்டுறவு வங்கிகளில் கடனுதவி பெற வேண்டும். கடன் வழங்கிய உத்தரவு கடிதத்தை கட்டாயமாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்தில் இணைய விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள், உழவர் நல சேவை மையங்கள் அமைக்க விரும்பும் மதிப்பீட்டிற்கு ஏற்றவாறு விரிவான திட்ட அறிக்கையைத் தயாரித்து Agrisnet இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. இத்திட்டம் தமிழக விவசாயத்தில் புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
