விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. ரூ.5 லட்சம் வரை கடன் தரும் அரசு.. ஈஸியா பெறலாம்

PM Kisan Credit Card Latest News: நாட்டில் உள்ள பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. பெண்கள், விவசாயிகள், இளைஞர்களுக்காக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. அதிலும் விவசாயிகள் பொருளாதார ரீதியாக பலமாக இருக்கவும் அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிது. அந்த வகையில், விவசாயிகளுக்கு எளிதாக கடன் பெறும் வகையில், பிரதம மந்திரி கிசான் கிரெடிட் கார்டை அறிமுகப்படுத்தியது.
PM Kisan Credit Card என்றால் என்ன?
PM Kisan Credit Card மூலம் விவசாயிகள் ரூ.5 லட்சம் வரை கடன் பெறலாம். 4 சதவீத வட்டியுடன் விவசாயிகள் கடன் பெற முடியும். கிசான் கிரெடிட் கார்டு திட்டத்தின் கீழ், கடன் தேவைப்படும் விவசாயிகளுடன் வழங்கப்படுகிறது. இந்த அட்டையிலிருந்து கடன் வாங்குவதன் மூலம், ஒருவர் தங்கள் விவசாயத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகள் விவசாய தேவைகள், அறுவடைக்குப் பிந்தைய செலவுகள், வீட்டுத் தேவைகள், கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் பண்ணை பழுதுபார்ப்பு போன்ற பல நோக்கங்களுக்காக கடன் பெறலாம்.
PM Kisan Credit Card மூலம் எவ்வளவ கடன் பெறலாம்?
கிசான் கிரெடிட் கார்டு மூலம் விவசாயிகளுக்கு குறுகிய கால கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகள் மொத்தம் ரூ.5 லட்சம் வரை கடன் பெறலாம். பயிர்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் வரையிலும், விவசாயம் தொடர்பான பணிகளுக்கு ரூ.2 லட்சம் வரையிலும் கடன் கிடைக்கிறது. 7 சதவீத வட்டி விகிதத்துடன் கடன் பெற முடியும். இந்த கடனை சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள், நிலமற்ற விவசாயத் தொழிலாளர்கள், கால்நடை வளர்ப்பு, மீன்வளம், பட்டுப்புழு வளர்ப்பு, தோட்டக்கலை மற்றும் பால் பண்ணை, கூட்டுப் பொறுப்புக் குழுக்கள் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் கிசான் கிரெடிட் கார்டு திட்டத்தின் பலன்களுக்குத் தகுதி பெறலாம்.
PM Kisan Credit Card-க்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
பிரதம மந்திரி கிசான் கிரெடிட் கார்டை பெறுவது மிகவும் சுலபமானது. முதலில் உங்களது வங்கி இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு kcc என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்து, Apply என்பதை கிளிக் செய்ய வேண்டும். அதில், உங்கள் விவரங்கள், விவசாய பணி, நில விவரம் ஆகியவற்றை உள்ளிட வேண்டும். அதன்பிற்கு, Submit என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். அதன்பிறகு உங்களது மொபைல் எண்ணிற்கு கிரெடிட் கார்டுக்கான reference Number வரும்.
நீங்கள் இந்த திட்டத்திற்கு தகுதிவாய்ந்தவராக இருந்தால், வங்கி நிறுவனமே உங்களை மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இதன்பிறகு, நீங்கள் வங்கி கிளைக்கு சென்று உங்களது கிசான் கிரெடிட் கார்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
PM Kisan Credit Card-க்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்
கிசான் கிரெடிட் கார்டு திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் பான் கார்டு, ஆதார் கார்டு, ஓட்டுநர் உரிமம், வாக்காளர் அட்டை, இருப்பிட சான்று, நில வைத்து இருப்பதற்கான சான்று, உங்களது பயிர்கள் விவரம், இரண்டு புகைப்படம், வங்கி கணக்கு நகல் உள்ளிட்டவற்றை சமர்ப்பிக்க வேணடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
