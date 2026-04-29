EPF Claim நிராகரிக்கப்படுவதை தவிர்ப்பது எப்படி? 7 எளிய வழிகள் இதோ

EPF Claim Rejection: பொருந்தாத விவரங்கள், முழுமையடையாத KYC, அல்லது நிறுவனத்தின் சரிபார்ப்பு இல்லாமை போன்ற அடிப்படைத் தவறுகளால் பெரும்பாலான கோரிக்கை நிராகரிப்புகள் நிகழ்வதாக EPFO தெரிவிக்கின்றது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 29, 2026, 10:41 AM IST
EPF claim rejection: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் ஒரு முக்கிய விஷயத்தை பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது மிக அவசியமாகும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கூகிள் ட்ரெண்ட்ஸில் ‘EPF claim rejection’ தொடர்பான தேடல் அதிகரித்துள்ளது. இது, ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பில் (EPFO) டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதியை எடுக்க முயற்சிக்கும்போது பல ஊழியர்கள் எதிர்கொள்ளும் ஒரு பொதுவான சிக்கலை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

இபிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான கோரிக்கை நிராகரிப்பட்டால், அது பெரும்பாலும் விரக்தியை ஏற்படுத்துகின்றது. குறிப்பாக அவசரமாக பணம் தேவைபடும்போது, இது சிக்கலை ஏற்படுத்துகின்றது. ஆனால் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், இந்த நிராகரிப்புகள் எளிமையான, தவிர்க்கக்கூடிய தவறுகளால் நிகழ்கின்றன. இவற்றை சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் மூலம் எளிதாக தடுக்கலாம்.

தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கத் திட்டமிட்டிருக்கும் நபர்கள், இபிஎஃப் கோரிக்கை நிராகரிப்பைத் தவிர்ப்பது எப்படி என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, அந்தச் செயல்முறையை மென்மையாகவும் விரைவாகவும் மாற்றும். தற்போது  “வருங்கால வைப்பு நிதி கோரிக்கை நிராகரிப்பைத் தவிர்ப்பது எப்படி” என்பதற்கான தேடல் கூகிள் சர்ச்சில் அதிகமாகி வருகின்றது. இது இந்த விஷயம் குறித்து ஊழியர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வரும் ஆர்வத்தை தெளிவாக காட்டுகிறது.

பொருந்தாத விவரங்கள், முழுமையடையாத KYC, அல்லது நிறுவனத்தின் சரிபார்ப்பு இல்லாமை போன்ற அடிப்படைத் தவறுகளால் பெரும்பாலான கோரிக்கை நிராகரிப்புகள் நிகழ்வதாக EPFO தெரிவிக்கின்றது. சில எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றினால், இந்தச் சிக்கல்களை முழுமையாகத் தவிர்க்கலாம். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

KYC மற்றும் UAN மிக முக்கியம்

PF கோரிக்கை நிராகரிப்பைத் தவிர்ப்பதற்கான மிக முக்கியமான நடவடிக்கை, உங்கள் யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர் (UAN) செயலில் இருப்பதையும் ஆதார் உடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதையும் உறுதி செய்வதாகும். உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் பாலினம் ஆகியவை EPFO, ஆதார் மற்றும் வங்கிப் பதிவுகள் அனைத்திலும் சரியாகப் பொருந்த வேண்டும். ஒரு சிறிய பொருந்தாமை கூட நிராகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். EPFO தனது தரவுத்தளத்தில் உள்ள உறுப்பினர் விவரங்கள், கோரிக்கை தாக்கல் செய்யும் போது சரிபார்ப்பு சான்றாகச் (வேலிடேஷன்) செயல்படுகின்றன என்றும், தவறான பதிவுகள் சமர்ப்பிப்புகளைத் தடுக்கலாம் அல்லது தாமதப்படுத்தலாம் என்றும் தெளிவாகக் கூறுகிறது.

வங்கி மற்றும் PAN விவரங்களை கவனமாக செக் செய்யவும்

உங்கள் வங்கிக் கணக்கு செயலில் இருக்க வேண்டும். மேலும் அது UAN-இல் சரியாக இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். கணக்கு எண் அல்லது IFSC குறியீட்டில் ஏற்படும் பிழைகள், (குறிப்பாக வங்கிகள் இணைக்கப்பட்ட பிறகு) நிராகரிப்புக்கான பொதுவான காரணங்களில் ஒன்றாகும். மேலும், உங்கள் சேவைக் காலம் ஐந்து வருடங்களுக்கும் குறைவாக இருந்தால், அதிக TDS-ஐத் தவிர்க்க PAN-ஐ இணைப்பது மிகவும் முக்கியம்.

நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் மிக அவசியம்

நிறுவனம் KYC விவரங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்றாலோ, அல்லது கையொப்பமிடப்பட்ட கிளெய்ம் பிரிண்டுகள் சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படாததாலோ பல கோரிக்கைகள் தோல்வியடைகின்றன. ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த 15 நாட்களுக்குள் உங்கள் கோரிக்கை படிவத்தின் கையொப்பமிடப்பட்ட நகலை நீங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், இல்லையெனில் வேலையளிப்பவர் அதை நிராகரிக்கலாம் என EPFO FAQ (அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளில்) -இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பழைய PF கணக்குகளை இணைக்கவும்

நீங்கள் வேலை மாறியிருந்தால், முந்தைய அனைத்து PF கணக்குகளும் உங்கள் தற்போதைய UAN உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். சேவை வரலாற்றில் உள்ள இடைவெளிகள் அல்லது EPFO தரவுத்தளத்தில் விடுபட்ட பதிவுகள் கோரிக்கைகளை தாமதப்படுத்தலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம்.

உங்கள் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது?

இபிஎஃப் கிளெய்ம் நிராகரிக்கப்பட்டால் பீதியடைய வேண்டாம். சரியான காரணத்தைக் கண்டறிய, EPFO ​​போர்ட்டலில் உள்ள “உங்கள் கோரிக்கை நிலையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்” (Know Your Claim Status) என்ற விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தவும். KYC பொருந்தாமை அல்லது ஒப்புதல் கிடைக்காதது போல, எந்த வித பிரச்சனை இருந்தாலும், அதை சரி செய்து மீண்டும் விண்ணப்பிக்கவும்.

கூகிள் ட்ரெண்ட்ஸில் “பிஎஃப் கோரிக்கை நிராகரிப்பைத் தவிர்ப்பது” (avoid PF claim rejection) என்பது இப்போது மீண்டும் பிரபலமடைந்து வருவதால், இது ஒரு பரவலான பிரச்சினையாக இருப்பது தெளிவாகிறது. ஒரு சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும், முக்கிய விவரங்களில் கவனம் செலுத்துவதும், பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை சுமுகமாகவும், தொந்தரவு இல்லாமலும் இருப்பதை உறுதிசெய்யும்.

இபிஎஃப் கிளெய்ம் தொடர்பான முக்கியக் கேள்விகள் (FAQs)

1. முந்தைய வேலைகளின் பதிவுகளை இணைப்பது/சேர்ப்பது அவசியமா?

ஆம், அவ்வாறு செய்வது உங்கள் மொத்தப் பணிக்காலத்தை ஒருங்கிணைத்துக் கணக்கிட உதவுகிறது.

2. பெயர் தவறாக இருந்தால் ஓய்வூதியக் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுமா?

ஆம், உங்கள் பதிவுகளில் பொருத்தமின்மை இருந்தால் தாமதங்கள் அல்லது நிராகரிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

3 உங்கள் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது?

இபிஎஃப் கிளெய்ம் நிராகரிக்கப்பட்டால் பீதியடைய வேண்டாம். சரியான காரணத்தைக் கண்டறிய, EPFO ​​போர்ட்டலில் உள்ள “உங்கள் கோரிக்கை நிலையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்” (Know Your Claim Status) என்ற விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

