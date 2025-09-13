English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரூ.20,000 சம்பளத்தில் கோடீஸ்வரராவது எப்படி? 5 ரகசிய டிப்ஸ்... இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா போதும்

Investment Tips: குறைந்த வருமானத்திலும் கோடீஸ்வரராகலாம். சரியான திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுக்கமான முதலீடு இருந்தால் போதும். இதற்கான டிப்ஸை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 13, 2025, 02:11 PM IST
  • ரூ.20,000 மாத வருமானத்திலும் கோடீஸ்வரராகலாம்.
  • சரியான முதலீட்டுத் திட்டமிடல் ஏன் அவசியம்?
  • 1 கோடி ரூபாயை சேர்ப்பது எப்படி?

ரூ.20,000 சம்பளத்தில் கோடீஸ்வரராவது எப்படி? 5 ரகசிய டிப்ஸ்... இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா போதும்

Investment Tips: இன்றைய காலகட்டத்தில், அனைவருக்கும் நிதி ரீதியாக வலிமை பெற்று எதிர்காலத்தில் கோடீஸ்வரராக வேண்டும் என்று கனவு இருக்கிறது. ஆனால், பெரும்பாலான மக்கள் குறைந்த வருமானத்தில் பெரிய சேமிப்பு அல்லது முதலீடு செய்வது சாத்தியமில்லை என்று நினைத்து அதை கனவாகவே நிறுத்திவிடுகிறார்கள். ஆனால், அது தவறு. குறைந்த வருமானத்திலும் அதிக அளவு சேமிப்பை உருவாக்க முடியும். இதற்கான வழிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

ரூ.20,000 மாத வருமானத்திலும் கோடீஸ்வரராகலாம்

ஒருவரது சம்பளம் ரூ. 20,000 என வைத்துக்கொள்வோம். அத்தகைய சூழ்நிலையில், பணவீக்கம், குழந்தைகளின் கல்வி, வாடகை, மருத்துவச் செலவுகள் மற்றும் அன்றாடச் செலவுகளுக்கு பணம் செலுத்திய பிறகு, சேமிப்பது கடினமாகத் தெரியலாம். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், நீங்கள் உங்கள் முதலீட்டை சரியான திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுக்கத்துடன் தொடங்கினால், ஒரு சிறிய சம்பளத்திலும் உங்களால் கோடீஸ்வரராக முடியும்.

சரியான முதலீட்டுத் திட்டமிடல் ஏன் அவசியம்?

பெரும்பாலும் மக்கள் கோடீஸ்வரராக மாற, ஒருவர் லட்சக்கணக்கான வருமானம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில், இதில் முக்கியமான விஷயம் சரியான முதலீட்டுத் திட்டமிடல்தான். ஆம், நீங்கள் உங்கள் வருமானத்தில் ஒரு சிறிய பகுதியை தொடர்ந்து சேமித்து முதலீடு செய்தாலும், காலப்போக்கில் அந்தத் தொகை காம்பவுண்டிங், அதாவது கூட்டுச் சேர்மத்தின் சக்தியுடன் கோடிகளாக மாறும்.

1 கோடி ரூபாயை சேர்ப்பது எப்படி?

உங்கள் மாத சம்பளம் 20,000 ரூபாய் என்றும், தொடக்கத்தில் நீங்கள் 3,000–5,000 ரூபாய் வரை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் SIP-யில் முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்றும் வைத்துக் கொள்வோம். இதனுடன், நீங்கள் "ஸ்டெப்-அப் SIP"-ஐயும் பயன்படுத்தினால், அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் உங்கள் முதலீட்டை 10% அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தால், நீண்ட காலத்தில் நீங்கள் ஒரு பெரிய நிதியை உருவாக்கலாம்.

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதற்கான கணக்கீட்டைப் புரிந்து கொள்ளலாம்

இலக்கு: 1 கோடி ரூபாய்
மாதாந்திர SIP: 4,000 ரூபாய்
ஸ்டெப்-அப் SIP: ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10%
வருவாய்: ஆண்டுதோறும் 12%
முதலீட்டு காலம்: 22 ஆண்டுகள்
மொத்த முதலீடு: 34,27,332 ரூபாய்
மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட வருமானம்: 1,01,11,156 ரூபாய்

அதாவது, சுமார் 22 ஆண்டுகளில் 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் நிதியை உருவாக்கலாம்.

குறைந்த சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு சிறந்த வழி: 50:30:20 விதி

இதனுடன், உங்கள் சம்பளம் குறைவாக இருந்து, செலவுகளுக்கு இடையில் நீங்கள் முதலீடு செய்யமுடியாமல் குழப்பமடைந்தால், "50:30:20 விதியை" ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

50% வருமானம் - அத்தியாவசிய செலவுகள் (வாடகை, EMI, மின்சாரம்-தண்ணீர், குழந்தைகள் கட்டணம்)

30% வருமானம் - வாழ்க்கை முறை (ஷாப்பிங், பயணம், வெளியே சாப்பிடுதல்)

20% வருமானம் - சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகளுக்கு (SIP, FD, PPF போன்றவை)

இந்த விதியின் மூலம், உங்கள் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், எதிர்காலத்திற்கான வலுவான நிதியையும் தயார் செய்ய முடியும்.

விரைவாகத் தொடங்குவதே மிகப்பெரிய ரகசியம்

நீங்கள் எவ்வளவு சீக்கிரம் முதலீடு செய்யத் தொடங்குகிறீர்களோ, அவ்வளவு அதிகமாக கூட்டுத்தொகையின் பலனைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் 25 வயதில் SIP-ஐத் தொடங்கி 20-25 ஆண்டுகள் ஒழுக்கத்துடன் முதலீடு செய்தீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம், பின்னர் நீங்கள் ஓய்வு பெறும்போது கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கான மூலதனத்தை உருவாக்க முடியும், ஆனால் நீங்கள் 35 அல்லது 40 வயதில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், அதே நிதியை உருவாக்க நீங்கள் SIP-ஐ இரட்டிப்பாக்க வேண்டும்.

எந்த முதலீட்டு விருப்பங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்?

- மியூச்சுவல் ஃபண்ட் SIP: நீண்ட காலத்திற்கு 12% வரை வருமானம்
- PPF (பொது வருங்கால வைப்பு நிதி): வரிச் சலுகைகளுடன் பாதுகாப்பான முதலீடு 
- FD (நிலையான வைப்புத்தொகை): உத்தரவாதமான வருமானம், ஆனால் குறைந்த வருமானம்
- NPS (தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம்): ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்குவதற்கு சிறந்தது

எனவே குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்களும் கோடீஸ்வரராக மாறுவது கடினம் அல்ல என்பது தெளிவாகிறது. உண்மையில் உண்மையான ரகசியம் ஒழுக்கம் மற்றும் நீண்ட கால முதலீட்டில் உள்ளது. ஆகையால், உங்கள் ரூ.20,000 சம்பளத்தில் ரூ.4,000–5,000 சேமித்து, அதை SIP-யில் முதலீடு செய்து, ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறிது சிறிதாக அதிகரித்தால், அடுத்த 20–22 ஆண்டுகளில் கோடீஸ்வரராக மாறுவது முற்றிலும் சாத்தியமாகும்.

சுருக்கமாக....

- ₹20,000 சம்பளம் வாங்கும் நபர்களும் சரியான திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுக்கமான SIP முதலீட்டின் மூலம் 20–22 ஆண்டுகளில் ரூ.1 கோடிக்கு மேல் நிதியை உருவாக்க முடியும்.

- மாதம் ₹3,000–₹5,000 SIP-யில் தொடங்கி, பெரிய நிதியின் இலக்கை அடைய ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதை 10% அதிகரிக்கலாம்.

- 50:30:20 விதியில், வருமானத்தில் 50% தேவைகளுக்கும், 30% வாழ்க்கை முறைக்கும், 20% சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகளுக்கும் செலவிடப்பட வேண்டும்.

- குறைந்த சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்கு SIP, PPF, NPS மற்றும் FD ஆகியவை சிறந்த மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீட்டுத் திட்டங்களாக இருக்கும்.

- விரைவாகத் தொடங்குவது கூட்டுத்தொகையின் அதிக நன்மையைத் தருகிறது.

- நீண்ட காலத்தில் ஒரு சிறிய முதலீடு கூட கோடிகளாக மாறக்கூடும்.

(குறிப்பு: இந்தக் கட்டுரை தகவலல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எந்த வகையிலும் முதலீட்டு ஆலோசனையாகக் கருதக்கூடாது. முதலீட்டிற்கு உங்கள் நிதி ஆலோசகர்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.)

