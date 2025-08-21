தீபாவளிக்கு 12,000 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம், டிக்கெட்டில் 20% சிறப்புத் தள்ளுபடி

Diwali 2025 special trains : தீபாவளி மற்றும் சத் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ரயில் பயணிகளின் வசதிக்காக 12,000-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்த பண்டிகை காலத்தில் பயணிப்பவர்களுக்கு பயணக் கட்டணத்தில் 20% தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.
ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், பீகார் துணை முதல்வர் சாம்ராட் சௌத்ரி மற்றும் பல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அப்போது அவர் கூறியதாவது: " அக்டோபர் 13 முதல் 26 வரை தங்கள் பயணத்தைத் தொடங்கும் பயணிகளுக்கும், நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 1 வரை திரும்பி வரும் பயணிகளுக்கும், திரும்பி வருவதற்கான டிக்கெட்டில் 20% சிறப்புத் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். இந்தச் சலுகை மூலம் லட்சக்கணக்கானோர் பயன்பெறுவார்கள்." என தெரிவித்தார்.
புதிய ரயில்கள் மற்றும் சலுகைகள்:
12,000+ சிறப்பு ரயில்கள்: தீபாவளி மற்றும் சத் பண்டிகையை முன்னிட்டு, பயணிகளின் வசதிக்காக 12,000-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும்.
20% கட்டணத் தள்ளுபடி: அக்டோபர் 13 முதல் 26 வரை புறப்படும் பயணிகளுக்கும், நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 1 வரை திரும்பி வரும் பயணிகளுக்கும், திரும்பும் பயணத்திற்கான டிக்கெட்டில் 20% தள்ளுபடி வழங்கப்படும்.
புதிய அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்: கயா முதல் டெல்லி, சஹர்சா முதல் அம்ரித்சர், சாப்ரா முதல் டெல்லி, மற்றும் முசாபர்பூர் முதல் ஹைதராபாத் வரை நான்கு புதிய அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
புதிய வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்: பூர்னியா மற்றும் பாட்னா இடையே ஒரு புதிய வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்படும்.
புத்த சர்க்யூட் ரயில்: வைஷாலி, ஹாஜிபூர், சோன்பூர், பாட்னா, ராஜ்கிர், கயா மற்றும் கோடேர்மா ஆகிய புத்த தலங்களை இணைக்கும் ஒரு புதிய சுற்றுவட்ட ரயில் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
தீபாவளிக்கு ஆன்லைனில் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
தீபாவளி போன்ற பண்டிகை காலங்களில் ரயில் டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது மிகவும் எளிமையானது மற்றும் பாதுகாப்பானது. அதற்கு கீழே உள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றலாம்:
IRCTC கணக்கு: முதலில், இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) தளத்திற்குச் செல்லவும். உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு இல்லையென்றால், புதிய பயனர் கணக்கை உருவாக்கவும். இதற்கு உங்கள் பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி தேவைப்படும்.
பயண விவரங்களை உள்ளிடவும்: உள்நுழைந்த பிறகு, 'Book Your Ticket' என்ற பகுதிக்குச் செல்லவும். அதில், நீங்கள் புறப்படும் இடம் (From), சேரும் இடம் (To), பயணத் தேதி (Date of Journey) மற்றும் டிக்கெட் வகை (உதாரணமாக, General, Ladies, Tatkal) ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
ரயிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: நீங்கள் குறிப்பிட்ட வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் ரயில்களின் பட்டியலைக் காணலாம். ஒவ்வொரு ரயிலிலும் உள்ள இருக்கைகள், வகுப்புகள் (Sleeper, AC, etc.) மற்றும் அவற்றின் கட்டண விவரங்கள் ஆகியவை காட்டப்படும். உங்களுக்கு விருப்பமான ரயிலையும், வகுப்பையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பயணிகள் விவரங்களை நிரப்பவும்: பயணிகளின் பெயர், வயது, பாலினம், இருக்கை விருப்பம் (Side Lower, Side Upper) போன்ற விவரங்களை உள்ளிடவும். ஒரு முன்பதிவில் அதிகபட்சமாக 6 பேர் வரை சேர்க்கலாம்.
பணம் செலுத்துதல்: அனைத்து விவரங்களையும் சரிபார்த்த பிறகு, 'Continue' பட்டனை அழுத்தவும். பணம் செலுத்துவதற்கான பக்கத்திற்கு அது உங்களை அழைத்துச் செல்லும். கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங், அல்லது UPI போன்ற விருப்பங்களில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்து பணத்தைச் செலுத்தலாம்.
டிக்கெட் முன்பதிவு உறுதி: பணம் செலுத்திய பிறகு, உங்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு உறுதிசெய்யப்படும். டிக்கெட் விவரங்கள் உங்கள் மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். நீங்கள் அந்த டிக்கெட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிட்டோ அல்லது மின்னணு நகலாகவோ வைத்துக்கொள்ளலாம்.
முக்கிய குறிப்பு:
பண்டிகை காலங்களில் டிக்கெட்டுகள் விரைவில் விற்றுத்தீர்ந்துவிடும் என்பதால், முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்வது அவசியம்.
தட்கல் முன்பதிவு காலை 10:00 மணிக்கு (AC வகுப்புகளுக்கு) மற்றும் 11:00 மணிக்கு (Sleeper வகுப்புகளுக்கு) தொடங்கும்.
