  • தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் புக் செய்வது எப்படி? இண்டேன் கேஸ் புதிய அறிவிப்பு

Indane Gas booking tamil nadu : தமிழ்நாட்டில் சிலிண்டர் புக் செய்வது எப்படி? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 12, 2026, 06:42 AM IST
  • கேஸ் புக்கிங் செய்வதில் பிரச்சனையா?
  • தமிழ்நாடு முழுவதும் சிக்கல் உள்ளது
  • எப்படி புக் செய்வது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Indane Gas booking tamil nadu : தமிழகம் முழுவதும் இண்டேன் எரிவாயு முன்பதிவு செய்வதில் பெரும் சிரமங்கள் நிலவி வருகின்றன. வழக்கமான தொலைபேசி எண்கள் வேலை செய்யாத நிலையில், வாடிக்கையாளர்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர். இந்தச் சிக்கலைத் தீர்க்கவும், தடையின்றி சிலிண்டர் வழங்கவும் இண்டேன் நிறுவனம் தற்போது 'ஸ்மார்ட் புக்கிங்' வசதிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

புதிய முறையில் சிலிண்டர் புக் செய்வது எப்படி?

தற்போது நிலவும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளைத் தவிர்க்க, இண்டேன் நிறுவனம் நான்கு எளிய மாற்று வழிகளை அறிவித்துள்ளது. உங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே கீழ்க்கண்ட முறைகளில் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யலாம்:

1. வாட்ஸ்அப் மூலம் முன்பதிவு: இதுவே தற்போதைய நிலையில் மிகவும் எளிதான வழியாகும். உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து 75888 88824 என்ற எண்ணிற்கு 'REFILL' என டைப் செய்து மெசேஜ் அனுப்பினால் உடனடியாக முன்பதிவு செய்யப்படும்.

2. இந்தியன் ஆயில் மொபைல் செயலி: ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்துபவர்கள் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப்பிள் ஸ்டோரில் உள்ள 'INDIAN OIL ONE' செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அதில் உங்கள் விவரங்களைப் பதிவு செய்து நேரடியாக முன்பதிவு செய்யலாம். இதில் ஆன்லைன் மூலமாகவே பணமும் செலுத்த முடியும்.

3. புதிய எஸ்எம்எஸ் (SMS) எண்: வழக்கமான எண்கள் வேலை செய்யாத பட்சத்தில், 77189 55555 என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் வாடிக்கையாளர் எண் மற்றும் ஏஜென்சி விவரங்களுடன் குறுஞ்செய்தி அனுப்பலாம். (தற்போது இதில் சில தொழில்நுட்பத் தாமதங்கள் இருப்பதால் வாட்ஸ்அப் முறையைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது).

4. மிஸ்டு கால் (Missed Call) வசதி: ஸ்மார்ட்போன் வசதி இல்லாதவர்கள் 84549 55555 என்ற எண்ணிற்கு மிஸ்டு கால் கொடுப்பதன் மூலம் சிலிண்டர் புக் செய்யலாம். இந்தச் சேவை தற்போது படிப்படியாகச் சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

புக் ஆகவில்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

இந்த நம்பர்களில் சிலிண்டர் புக் செய்வதில் பிரச்சனை இருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். சென்னை, மதுரை, நாமக்கல், ராமநாதபுரம், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களிலும் கேஸ் புக்கிங் ஆகவில்லை. இருப்பினும் இப்போதைக்கு இந்த எண்களிலேயே புக்கிங் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அப்படி ஆகவில்லை என்றால் உங்களின் கேஸ் புக்கிங் அலுவலகத்துக்கு நேரில் சென்று தேவையான தகவல்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவும். 

சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டுக்கான முக்கிய காரணங்கள்

1. வளைகுடா நாடுகளில் நிலவும் போர்ச் சூழலால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு இறக்குமதியில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

2. தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிக்க, வணிக ரீதியிலான சிலிண்டர் விநியோகத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்திவிட்டு, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களுக்கு இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது.

3. மத்திய அரசின் உத்தரவுப்படி, இனி ஒரு சிலிண்டர் பெற்று 25 நாட்களுக்குப் பிறகுதான் அடுத்த சிலிண்டரைப் பதிவு செய்ய முடியும். முன்பு இது 21 நாட்களாக இருந்தது.

4. ஸ்மார்ட் புக்கிங் வசதிகள் தினமும் காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை தடையின்றிச் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

5. உணவகங்கள் மற்றும் டீக்கடை உரிமையாளர்கள் தற்காலிகமாக மின்சார அடுப்பு (Induction Stove) போன்ற மாற்று வழிகளைப் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

6. முன்பதிவு செய்த பிறகு வரும் 'Booking Reference Number'-ஐப் பத்திரமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

தமிழகத்தில் நிலவும் இந்தத் தற்காலிக எரிவாயு நெருக்கடியைச் சமாளிக்க இண்டேன் நிறுவனம் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. எனவே, இது தொடர்பான அடுத்த அறிவிப்புகள் அதிகாரப்பூர்வமாக வரும் வரை பொதுமக்கள் காத்திருக்கவும்.

