  • ரிட்டையர்மென்ட் பார்முலா: 50 வயதில் ரூ. 1 லட்சம் பென்ஷன்! மிஸ்டர் எக்ஸ் மாஸ்டர் பிளான்

ரிட்டையர்மென்ட் பார்முலா: 50 வயதில் ரூ. 1 லட்சம் பென்ஷன்! மிஸ்டர் எக்ஸ் மாஸ்டர் பிளான்

Retirement Plan, Pension : 50 வயதில் மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பென்சன் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மிஸ்டர் எக்ஸ் என்பவர் பகிர்ந்த சூப்பரான முதலீட்டு ஐடியாவை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 3, 2026, 08:03 AM IST
ரிட்டையர்மென்ட் பார்முலா: 50 வயதில் ரூ. 1 லட்சம் பென்ஷன்! மிஸ்டர் எக்ஸ் மாஸ்டர் பிளான்

Retirement Plan, Pension : இன்றைய காலகட்டத்தில், 60 வயது வரை உழைத்துவிட்டு ஓய்வு பெறுவதை விட, 45 அல்லது 50 வயதிலேயே வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெற்று வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இளைஞர்களிடையே அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், கையில் போதிய பணம் இல்லாமல் இது சாத்தியமா? என்ற கேள்வி அனைவருக்கும் உண்டு. சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் முதலீடு செய்தால், 50 வயதிலேயே மாதம் 1 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் பெறும் வகையில் ஓய்வு பெற முடியும் என்பதை மிஸ்டர் X என்பவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார். அவர் பெயர் ராகுல். அவர் சொல்லும் ரிட்டையர்மென்ட் பிளானை இங்கே பார்க்கலாம்.

25 வயதிலேயே தொடங்கிய பயணம்

ராகுல் தனது 25 வயதிலேயே சேமிக்கத் தொடங்கிவிட்டார். அவர் பெரிய தொகையை முதலீடு செய்யவில்லை. மாதம் வெறும் ரூ. 10,000 என்ற அளவில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஈக்விட்டி திட்டங்கள் மற்றும் பங்குச் சந்தையில் நேரடியாக முதலீடு செய்தார். சுமார் 25 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக முதலீடு செய்ததன் விளைவாக, அவருக்கு ரூ. 1.5 கோடி என்ற பிரம்மாண்டமான நிதி சேர்ந்தது.

ரூ. 1.5 கோடி நிதியை ரூ. 1 லட்சம் வருமானமாக மாற்றியது எப்படி?

தன்னிடம் இருந்த ரூ. 1.5 கோடி நிதியை அவர் அப்படியே வங்கியில் போட்டு வைக்கவில்லை. அதற்குப் பதிலாக, Balanced Advantage Fund எனப்படும் மியூச்சுவல் பண்ட் திட்டத்தின் டிவிடெண்ட் பே அவுட் ஆப்ஷனில் முதலீடு செய்தார். தற்போது பங்குச் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுடன் இருந்தாலும், இத்தகைய திட்டங்கள் மூலம் அவருக்கு ஆண்டுக்கு சராசரியாக 9% முதல் 10% வரை டிவிடெண்ட் கிடைக்கிறது. இதன் மூலம், எந்த வேலையும் செய்யாமல் அவருக்கு மாதம் ரூ. 1 லட்சம் வரை சீரான வருமானம் கிடைத்து வருகிறது.

பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் என்றால் என்ன?

இவை ஒரு வகையான ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் பண்டுகள் ஆகும். சந்தை உச்சத்தில் இருக்கும்போது பங்குகளில் முதலீட்டைக் குறைத்து, கடன் பத்திரங்களில் முதலீட்டை அதிகரிக்கும். சந்தை வீழ்ச்சியடையும் போது பங்குகளில் முதலீட்டை அதிகரிக்கும். இதனால் முதலீட்டாளருக்குப் பாதுகாப்பு மற்றும் லாபம் ஆகிய இரண்டும் சமமாக கிடைக்கிறது.

இதில் முதலீடு செய்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்:

ஒவ்வொரு மாதமும் டிவிடெண்ட் மூலம் வருமானம் பெறலாம். அதே நேரத்தில், உங்களின் அசல் தொகையின் மதிப்பும் காலப்போக்கில் உயரும். பணவீக்கத்தைத் தாண்டி லாபம் ஈட்ட இது சிறந்த வழி.

வங்கி பிக்சிடு டெபாசிட்டை விட இது எப்படி சிறந்தது?

ராகுலின் கணக்குப்படி, அவர் ரூ. 1.5 கோடியை வங்கி வைப்புத் தொகையில் போட்டிருந்தால், அவருக்கு ஆண்டுக்கு 6.5 விழுக்காடு முதல் 7 விழுக்காடு வரை மட்டுமே வட்டி கிடைத்திருக்கும். அதாவது மாதம் ரூ. 75,000 முதல் ரூ. 87,000 வரை மட்டுமே கிடைத்திருக்கும். ஆனால், மியூச்சுவல் பண்ட் மூலம் அவருக்கு ரூ. 1 லட்சம் கிடைப்பதோடு, காலப்போக்கில் அந்த வருமானம் பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப இன்னும் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

ராகுல் வைத்திருக்கும் பிளான் பி

பங்குச் சந்தை எப்போதும் ஒரே சீராக இருக்காது என்பதால், ராகுல் சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்துள்ளார். 3 மாத அவசர நிதி: மியூச்சுவல் பண்ட் ஏதேனும் ஒரு மாதம் டிவிடெண்ட் வழங்கத் தவறினால், தனது செலவுகளைச் சமாளிக்க 3 மாதத் தேவைகளுக்கான பணத்தைத் தனியாகச் சேமித்து வைத்துள்ளார். கிடைக்கும் ரூ. 1 லட்சம் வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை மீண்டும் முதலீடு செய்வதன் மூலம், தனது எதிர்கால வருமானத்தை மேலும் அதிகரித்து வருகிறார்.

நீங்களும் இதைச் செய்யலாமா?

ராகுலின் இந்த வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணம் அவருடைய வயது. அவர் 25 வயதிலேயே முதலீட்டைத் தொடங்கியதால் கூட்டு வட்டி பலன் அவருக்குக் கை கொடுத்தது. நீங்களும் 50 வயதில் நிம்மதியாக ஓய்வு பெற விரும்பினால், இன்று முதலே சிறிய தொகையைச் சரியான திட்டங்களில் முதலீடு செய்யத் தொடங்குங்கள்.

Retirement PlanpensionSmart InvestmentMutual Fund Income PlanPassive Income

