தீபாவளியில் தங்கம் வாங்கும் முன் கவனிக்க வேண்டிய 8 முக்கிய விஷயங்கள்..!!

Gold investment tips : தீபாவளி பண்டிகையின்போது தங்கம் வாங்குபவர்கள் என்னென்ன விஷயங்களை முக்கியமாக கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 25, 2025, 05:27 PM IST
  • தீபாவளி பண்டிகை முதலீடு டிப்ஸ்
  • தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது நல்லதா?
  • தங்கம் எப்படி வாங்க வேண்டும்? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தீபாவளியில் தங்கம் வாங்கும் முன் கவனிக்க வேண்டிய 8 முக்கிய விஷயங்கள்..!!

Gold investment tips : தீபாவளி கொண்டாடத்துக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் களைகட்ட தொடங்கிவிட்டது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோருக்கான போனஸ் அப்டேட்டுகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகின்றன. கூடவே பொதுமக்களுக்கும் அரசிடமிருந்து தீபாவளி பரிசாக பல அறிவிப்புகள் வெளியாகும் இந்த நேரத்தில் கையில் கிடைக்கும் பணத்தை சரியான இடத்தில் முதலீடு செய்வது எப்படி, தங்கம் விலை இப்போது ஏறிக் கொண்டிருக்கிறது, அதனால் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யலாமா?, அல்லது வேறு ஏதாவதொன்றில் முதலீடு செய்யலாமா? என்றும் மக்கள் யோசிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள். 

அவர்களுக்கு சொல்வது என்னவென்றால், தங்கம் எப்போதுமே பாதுகாப்பான முதலீடு தான். அதில் முதலீடு செய்தால் நிதி பாதுக்காப்பு கிடைப்பதுடன் முதலீட்டு ஏற்ற பலனையும் கொடுக்கும். அதனால், தீபாவளி சமயத்தில் தாராளமாக தங்கம் வாங்கலாம். ஆனால், வாங்கும்போது சில விஷயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்.அவை என்ன என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

தங்கம் வாங்கும்போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்

தூய்மையைக் கவனியுங்கள்

தங்கத்தின் தூய்மை கேரட் (K) என்ற அலகால் அளக்கப்படுகிறது. 24K தங்கம் மிகத் தூய்மையானது (99.9%). இது பெரும்பாலும் நாணயங்கள் மற்றும் பிஸ்கட்களாகக் கிடைக்கும். 22K தங்கம் நகைகள் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் 91.6% தங்கம் இருக்கும்.

ஹால்மார்க் (Hallmark) முக்கியம்

நீங்கள் வாங்கும் தங்க நகையில் ஹால்மார்க் முத்திரை இருக்கிறதா எனப் பாருங்கள். இது இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் (BIS) வழங்கும் ஒரு சான்றிதழ். BIS லோகோ, ஹால்மார்க் முத்திரையில் HUID எண் (6 இலக்க தனித்துவமான எண்), தங்கத்தின் தூய்மை (உதாரணமாக, 22K/916) ஆகிய மூன்று விஷயங்கள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். ஹால்மார்க் இல்லாத நகைகளை வாங்க வேண்டாம்.

விலையைச் சரிபார்க்கவும்

தங்கத்தின் விலை தினமும் மாறும். கடைக்குச் செல்வதற்கு முன், உங்கள் நகரத்தில் 22K மற்றும் 24K தங்கத்தின் விலையை ஆன்லைனில் சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு நகரத்திலும் விலை மாறுபடும் என்பதால், இதன் மூலம் நீங்கள் சரியான விலையில் வாங்கலாம்.  செய்வதற்கான கூலி (Making Charges), தங்கத்தின் விலைக்கு மேல், நகையைச் செய்வதற்கான கூலி தனியாக வசூலிக்கப்படும். இது ஒரு கிராமுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையாகவோ அல்லது தங்கத்தின் மொத்த மதிப்பில் ஒரு சதவீதமாகவோ இருக்கலாம். இந்தக் கூலியைப் பற்றி பேரம் பேசலாம். சில நேரங்களில், விசேஷ நாட்களில் நகைக்கடைகள் இதை ரத்து செய்யலாம்.

சேதக் கட்டணங்கள் (Wastage Charges)

சில நகைக்கடைகள், நகைகளை உருவாக்கும்போது ஏற்படும் சிறிய தங்க இழப்புக்கு ஒரு 'சேதக் கட்டணத்தை' சேர்க்கலாம். இது செய்கூலியுடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது தனியாக வசூலிக்கப்படுகிறதா என்பதைத் தெளிவுபடுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

ஜிஎஸ்டி (GST)

நீங்கள் வாங்கும் தங்கத்தின் மொத்த விலையில் 3% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும். இது நகை, நாணயம், அல்லது தங்கக் கட்டி என அனைத்து வகை தங்கத்திற்கும் பொருந்தும். உதாரணத்திற்கு, ரூ. 1 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்கம் வாங்கினால், ₹3,000 ஜிஎஸ்டி செலுத்த வேண்டும்.

திரும்ப வாங்கும் கொள்கை (Buy-back Policy)

பழைய நகைகளை மாற்றவோ அல்லது விற்கவோ திட்டமிட்டால், கடையின் திரும்ப வாங்கும் கொள்கை என்னவென்று கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். உங்கள் நகையை விற்கும்போது அவர்கள் ஏதேனும் கழிப்பார்கள் என்றால், அதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்வது நல்லது.

விரிவான ரசீது பெறுவது அவசியம்

தங்கம் வாங்கியதற்கான ரசீது மிகவும் முக்கியமானது. ரசீதில் தங்கத்தின் தூய்மை (கேரட் மற்றும் ஃபைன்நெஸ்),  மொத்த எடை, செய்கூலி, ஜிஎஸ்டி தொகை, ஹால்மார்க் HUID எண் ஆகிய விவரங்கள் தெளிவாக இருக்கிறதா என உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். இந்த ரசீது எதிர்காலத்தில் நகைகளை மாற்றுவதற்கோ அல்லது விற்பதற்கோ மிகவும் அவசியம்.

