/வரி இல்லாமல் ரூ.15க்கு தங்கம் வாங்குவது எப்படி? ஜிஎஸ்டி கிடையாது - நகைப்பிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்

Gold Investment : தங்கத்தை டிஜிட்டல் முறையில் சேமித்து வர்த்தகம் செய்யக் கூடிய எலக்ட்ரானிக் கோல்டு ரிசிப்ட் எனப்படுவதன் ஆங்கில சுருக்கமே இஜிஆர் ஆகும். 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் காகித வடிவில் இருந்த பங்குகள் டிமேட் கணக்குகளாக மாற்றப்பட்டதால் சந்தை முதலீடு எளிமையானது. இதை தங்கத்திலும் கொண்டு வர முடியும். செபி விதிகளின்படி, கோல்டு இ.டி.எப்., பண்டுகள், 'லண்டன் புல்லியன் மார்க்கெட் அசோசியேஷன்' அங்கீகரித்த தங்கத்தை மட்டுமே வாங்க வேண்டும். இதனால், இறக்குமதி தவிர்க்க முடியாததாகிறது. இதற்கு பதிலாக, உள்நாட்டு தர அமைப்பான 'இந்தியா குட் டெலிவரி' முறையை அனுமதித்தால் இறக்குமதி தேவை குறையும்.
நம்நாட்டில் வீடுகள் மற்றும் கோவில்களில் தலா 25,000 டன் என மொத்தம் 50,000 டன் தங்கம் உள்ளது. இவ்வளவு இருக்கும்போது ஆண்டுக்கு 700 டன் இறக்குமதி தேவையற்றது. இது அந்நிய செலாவணியை பாதிக்கும் என பிரதமரும் கவலை தெரிவித்துள்ளார். மியூச்சுவல் பண்டுகளில் உள்ள தங்கத்தை இ.ஜி.ஆர்., ஆக மாற்றிக்கொள்ளலாம், பொதுமக்கள் நகை தவிர, தங்க நாணயங்கள் மற்றும் கட்டிகளை ஒப்படைத்து இ.ஜி.ஆர்., ஆக மாற்றிக் கொண்டால், 6 சதவீதம் வரை வருவாய் கிடைக்கும்.
இந்தியர்கள் தங்கத்தை உணர்வுப்பூர்வ விஷயமாக பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் நகைகள் மற்றும் தங்கட்டிகள் போன்ற நேரடி தங்க முதலீடுகளிலிருந்து டிஜிட்டல் முறைக்கு மாறுவார்களா? என்ற கேள்வி பொதுமக்களிடம் இருக்கிறது. ஏற்கனவே சந்தையில் இருக்கும் டிஜிட்டல் தங்கம் முறைப்படுத்தப்பட்டது அல்ல. ஆனால், இ.ஜி.ஆர்., என்பது செபியால் முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் தங்க முதலீடு. இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தங்க நகைகள் மீது பற்றுதல் இல்லை; அதை ஒரு முதலீடாக தான் பார்க்கிறார்கள். 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடக்கவிருக்கும் திருமணத்திற்காக இப்போதே நகையாக வாங்கி வைப்பதற்கு பதிலாக, இ.ஜி.ஆர்., திட்டத்தை அவர்கள் பெரிதும் வரவேற்பார்கள்.
நகை கடைகளில் பணத்திற்கு பதிலாக இ.ஜி.ஆர்., மதிப்பில் நகைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் நிலை உருவாகும். மேலும், அவசர கடனுக்கு நகையை அடகுவைக்க தேவையில்லை. இ.ஜி.ஆர்-ஐ அடகு வைத்து சில நொடிகளில் கடன் பெறலாம். தற்போது இ.ஜி.ஆர்., 100 மில்லி கிராம் முதல் 1 கிலோ வரையிலான அளவுகளில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எனினும், 1 மில்லி கிராம் அளவிலும் கோரிக்கைகள் வந்துள்ளன. இதனால், தற்போதைய விலைப்படி தினசரி 15 ரூபாய் முதலே தங்கத்தை சேமிக்க முடியும். முக்கியமாக, இ.ஜி.ஆருக்கு ஜி.எஸ்.டி., கிடையாது. வாங்குவதும் விற்பதும் மிக எளிது.
இந்தியா முழுவதுமாக தங்கத்துக்கு ஒரே விலையை நிர்ணயிக்கும் சக்தி இ.ஜி.ஆருக்கு உண்டா என்றால், இ.ஜி.ஆர்., விலை பெஞ்ச் மார்க்காக மாறும். வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை அனுமதிப்பது குறித்து ஆர்.பி.ஐ., பரிசீலிக்கிறது. அவர்களால் தங்கத்தை திரும்ப எடுக்க முடியாது. ஆனால், வர்த்தகம் செய்யலாம். அப்போது, பெரியசந்தையாக உருவெடுக்கும்.
தங்கம் விலையை நிர்ணயிக்கும் இடமாக, இந்தியாவின் இ.ஜி.ஆர்., சந்தை மாறும். அடுத்த தலைமுறை முதலீட்டாளர்களின் எதிர்பார்ப்புகளில் தங்கம் வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தாலும், நகையாக அல்ல என்பதுதான் இளைய தலைமுறையின் எதிர்பார்ப்பு. கிரிப்டோ கரன்சி நிறைய ரிட்டன் கொடுத்தது. அதுமாதிரி எதிர்பார்க்கின்றனர். சட்டென பணம் சம்பாதிக்க ஆசைப்படுகிறார்கள். டிமேட் செய்து ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தால், அது அவர்களுக்கு பிடிக்கிறது. டிஜிட்டல் கோல்டும் அது போல தான். 'டோக்கனைசேஷன்' என்ற சொல் இப்போது பிரபலம். அதாவது, மிக சிறு, சிறு அளவுகளில் பெரிய பொருளை விற்றால் அதுதான் டோக்கனைசேஷன். 1 மில்லி கிராம் தங்கம்கூட அதற்கு உதாரணம்.
சந்தை கண்காணிப்பு பணிகளில் ஏற்கனவே ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பத்தை என்.எஸ்.இ., பயன்படுத்துகிறது. விஷயத்தை அது எளிதாக, புரியும் படி சுருக்கி தந்துவிடுகிறது. சிறு முதலீட்டாளர்கள், நல்ல நிறுவனத்தின் பங்கு, தங்கம், வெள்ளி என எவ்வளவு முடியுமோ வாங்கி விட்டு, 5 ஆண்டுகள் கழித்து பாருங்கள். தினமும் ஏற்ற இறக்கம் பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. முதலீட்டாளர் என்ற மனப்பான்மை தேவை. டிரேடரின் மனப்பான்மை கூடாது. நாடு வளர்ச்சி பாதையில் செல்கிறது. நிச்சயம் ஏமாற்றம் இருக்காது.