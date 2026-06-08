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வரி இல்லாமல் ரூ.15க்கு தங்கம் வாங்குவது எப்படி? ஜிஎஸ்டி கிடையாது - நகைப்பிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்

Gold Investment : ஜிஎஸ்டி உள்ளிட்ட எந்த வரியும் இல்லாமல் வெறும் 15 ரூபாய்க்கு தங்க நகை வாங்குவது எப்படி என்பதை நகைப்பிரியர்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 08, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:34 PM IST
வரி இல்லாமல் ரூ.15க்கு தங்கம் வாங்குவது எப்படி? ஜிஎஸ்டி கிடையாது - நகைப்பிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்
Image Credit: How to Buy Gold Starting at Just Rs 15 Without GST

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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