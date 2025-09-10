English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கிராச்சுவிட்டி கணக்கிடுவது எப்படி? 5 வருடங்களுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் லட்சங்கள்

Gratuity : ஒரு கம்பெனியில் 5 வருடங்கள் பணியாற்றிய பிறகு கிடைக்கும் கிராச்சுவிட்டியை எப்படி கணக்கிடுவது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 10, 2025, 02:43 PM IST
  • கிராச்சுவிட்டி என்றால் என்ன?
  • ஒருவருக்கு கிராச்சுவிட்டி எப்படி கிடைக்கும்?
  • கிராச்சுவிட்டி கணக்கிடுவது எப்படி? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Gratuity : நீங்கள் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் 5 வருடங்கள் அல்லது அதற்கு மேல் தொடர்ந்து வேலை செய்து வருகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் சம்பளத்திற்கு கூடுதலாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைப் பெற தகுதியுடையவர். இந்தத் தொகைக்குத்தான் கிராச்சுவிட்டி (Gratuity) என்று பெயர். இது, ஒரு ஊழியர் நிறுவனத்திற்கு அளித்த நீண்ட கால சேவைக்காக, நிறுவனம் வழங்கும் ஒரு நன்றிக் காணிக்கை. பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்கு கிராச்சுவிட்டி குறித்த சரியான புரிதல் இருப்பதில்லை. எனவே, கிராச்சுவிட்டி என்றால் என்ன, அதை எப்படி கணக்கிடுவது, எப்போது பெறுவது போன்ற முக்கியமான தகவல்களை இங்கு விரிவாகப் பார்ப்போம்.

கிராச்சுவிட்டி என்றால் என்ன?

கிராச்சுவிட்டி என்பது, ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் 5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலம் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்திருந்தால், அவர் பணி ஓய்வு பெறும்போது, ராஜினாமா செய்யும்போது, அல்லது வேறு காரணங்களுக்காக வேலையை விட்டு விலகும்போது நிறுவனம் வழங்கும் ஒரு நிதிப் பலன். இது இந்தியாவில் பணமளிக்கும் கிராச்சுவிட்டி சட்டம், 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972)-இன் கீழ் வழங்கப்படுகிறது. இந்தச் சட்டம், 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும்.

கிராச்சுவிட்டி எப்போது கிடைக்கும்?

கிராச்சுவிட்டி பெறுவதற்கான முக்கிய நிபந்தனைகள்:

தொடர் சேவை: ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து வேலை செய்திருக்க வேண்டும்.

நிரந்தரப் பணியாளர்: இந்த பலன் நிரந்தரப் பணியாளர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

பணி ஓய்வு அல்லது ராஜினாமா: ஊழியர் ஓய்வு பெறும்போது, அல்லது தன் விருப்பத்தின் பேரில் வேலையை விட்டு விலகும்போது (ராஜினாமா) இந்தத் தொகைக்குத் தகுதியுடையவராகிறார்.

விதிவிலக்கு: ஒரு ஊழியர் வேலை செய்யும்போதே இறந்துவிட்டால், அல்லது நிரந்தர ஊனமடைந்துவிட்டால், இந்த 5 வருட நிபந்தனை பொருந்தாது. இந்தச் சந்தர்ப்பங்களில், நிறுவனம் உடனடியாக கிராச்சுவிட்டியை வழங்க கடமைப்பட்டுள்ளது.

கிராச்சுவிட்டி கணக்கீடு:

கிராச்சுவிட்டியை கணக்கிட ஒரு நிலையான சூத்திரம் உள்ளது.

கிராச்சுவிட்டி = (கடைசி மாத சம்பளம்) x (சேவை செய்த மொத்த ஆண்டுகள்) x (15 ÷ 26)

இங்கு,

கடைசி மாத சம்பளம் (Last Drawn Salary): அடிப்படைச் சம்பளம் (Basic Salary) மற்றும் அகவிலைப்படி (Dearness Allowance - DA) ஆகிய இரண்டையும் சேர்த்து கணக்கிட வேண்டும். போனஸ், கமிஷன் போன்ற மற்ற அலவன்ஸ்களைக் கணக்கில் கொள்ளக்கூடாது.

சேவை செய்த மொத்த ஆண்டுகள்: ஒரு ஊழியர் எத்தனை ஆண்டுகள் முழுமையாக சேவை செய்தாரோ அந்த எண்ணிக்கை. இங்கு 6 மாதங்களுக்கு மேல் சேவை செய்திருந்தால், அது ஒரு முழு ஆண்டாக கணக்கிடப்படும். அதாவது, 4 ஆண்டுகள் 7 மாதங்கள் வேலை செய்திருந்தால், 5 ஆண்டுகள் என கணக்கிடப்படும்.

15: ஒவ்வொரு சேவை ஆண்டிற்கும் 15 நாட்களுக்கான சம்பளம் கணக்கிடப்படுகிறது.

26: மாதத்தில் உள்ள சராசரி வேலை நாட்களின் எண்ணிக்கை (4 விடுமுறை நாட்களைக் கழித்து).

உதாரணம்:

உங்கள் கடைசி மாத சம்பளம் (அடிப்படை + அகவிலைப்படி) ரூ. 30,000 என்றும், நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் 6 வருடங்கள் வேலை செய்துள்ளீர்கள் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம்.

கிராச்சுவிட்டி = (ரூ. 30,000) x (6) x (15 ÷ 26) = ரூ. 1,03,846

கிராச்சுவிட்டி உச்ச வரம்பு மற்றும் வரி விலக்கு

அரசு விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் பெறும் கிராச்சுவிட்டி தொகைக்கு அதிகபட்ச வரம்பு ரூ. 20 லட்சம் ஆகும். இந்த வரம்பு, 2018-ஆம் ஆண்டில் ரூ. 10 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 20 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது. இந்த வரம்புக்குட்பட்ட கிராச்சுவிட்டி தொகைக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. ஒருவேளை கிராச்சுவிட்டி ரூ. 20 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால், கூடுதல் தொகைக்கு வருமான வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

கிராச்சுவிட்டிக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

வேலையை விட்டு விலகிய பிறகு, 30 நாட்களுக்குள் நீங்கள் உங்கள் நிறுவனத்தின் மனிதவளத் துறையில் (HR Department) கிராச்சுவிட்டி கோரி விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்காக படிவம் 'I' (Form ‘I’) என்ற விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் நிறுவனம் உங்களுக்கு கிராச்சுவிட்டி தொகையை வழங்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில், நிறுவனம் அந்தத் தொகைக்கு வட்டியும் செலுத்த நேரிடும்.

கூடுதல் தகவல்: 4 ஆண்டுகள் 240 நாட்கள் (240 days) வேலை செய்திருந்தாலும் அது 5 ஆண்டுகள் சேவைக்கு சமமானதாகக் கருதப்படும் என்று சில நீதிமன்ற வழக்குகளில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, நீங்கள் கிட்டத்தட்ட 5 ஆண்டுகள் வேலை செய்திருந்தால், உங்கள் தகுதியைச் சரிபார்த்துக் கொள்வது நல்லது.

