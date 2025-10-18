EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? தெளிவான கணக்கீடு இதோ

EPS Pension Latest News: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) என்பது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியின் (EPF) ஒரு பகுதியாகும். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஒவ்வொரு மாதமும் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. இந்தத் திட்டம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணியாற்றிய ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கானது. ஆனால் ஒரு ஊழியர் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருந்தால் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்தின் பலனை பெற முடியும். இந்தத் திட்டத்தின் நன்மை வயதான காலத்தில் ஓய்வூதியம் பெறுவது மட்டுமல்ல. ஊனமுற்றோர் சலுகைகள் மற்றும் EPF உறுப்பினரின் மரணத்தின் போது குடும்பத்திற்கு ஓய்வூதியம் ஆகியவையும் கிடைக்கின்றன.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம் என்ன (2014 க்குப் பிறகு)?
(சராசரி சம்பளம் × ஓய்வூதியம் பெறும் சேவைகாலம்) ÷ 70
சராசரி சம்பளம்: கடந்த 60 மாதங்களின் (5 ஆண்டுகள்) அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படி (DA). ஆனால் கணக்கிடும்போது, கடந்த 60 மாதங்களின் அடிப்படை சம்பளம் அதிகபட்சமாக ரூ.15,000 ஆகக் கருதப்படுகிறது.
ஓய்வூதியம் கிடைக்கக்கூடிய சேவை காலம்: நவம்பர் 15, 1995 க்குப் பிறகு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணியாற்றிய ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை.
குறிப்பு: அதிக ஓய்வூதிய விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுத்தால், ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை சம்பளத்தில் 8.33% (ரூ. 15,000 க்கு மேல்) EPF இலிருந்து EPS க்கு மாற்றலாம் என்பது இங்கே கவனிக்கத்தக்கது.
EPS: ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன?
- நீங்கள் EPFO இல் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
- தொடர்ச்சியாக இல்லாவிட்டாலும், குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும்.
- நீங்கள் 58 வயதை எட்டும்போதான் ஓய்வூதியத்தின் பலன் கிடைக்கும்.
- எனினும் 50 வயதை அடையும் போதும் EPS இலிருந்து பணத்தை எடுக்கத் தொடங்கலாம். ஆனால், 58 வயதை விட எவ்வளவு ஆண்டுகள் குறைவாக உள்ளதோ, ஆண்டுக்கு 4% குறைவாக ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
EPS கணக்கில் எவ்வளவு தொகை டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது
ஒவ்வொரு மாதமும் ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படியில் 12% பிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. முதலாளி/நிறுவனத்தின் பங்களிப்பும் 12% ஆகும். நிறுவனம் செலுத்தும் பங்களிப்பில், 8.33% ஊழியரின் ஓய்வூதிய நிதிக்கு (EPS நிதி) செல்கிறது, மீதமுள்ள 3.67% PF கணக்கிற்கு செல்கிறது.
தற்போதைய விதிகளின்படி, ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் 8.33% அவரது ஓய்வூதியக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளத்தின் அதிகபட்ச வரம்பு ரூ. 15,000 ஆகும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், ஒரு நபரின் சம்பளம் ரூ. 15000 என்றால், 15000 X 8.33 /100 = ரூ. 1250 ஒவ்வொரு மாதமும் அவரது ஓய்வூதியக் கணக்கிற்குச் செல்லும்.
Maximum and Minimum Monthly Pension: அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
ஊழியர்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சம்பளம் X ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவை /70.
அதிகபட்ச ஓய்வூதியம்: (ரூ. 15,000 × 35 ஆண்டுகள் ÷ 70) = மாதத்திற்கு ரூ. 7,500
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம்: மாதத்திற்கு ரூ. 1,000
குறிப்பு: நீங்கள் வேலைகளை மாற்றியிருந்தால் மற்றும் உங்களிடம் பல EPS கணக்குகள் இருந்தால், அவை அனைத்தும் சேர்க்கப்படும். மேலும் உங்களுக்கு ஒரு ஓய்வூதியம் மட்டுமே கிடைக்கும்.
EPS-95 ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை
இந்தியாவில் ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைந்தபட்ச EPS-95 ஓய்வூதியத்தை (தற்போது மாதத்திற்கு ரூ. 1,000) அதிகரிக்க நீண்ட காலமாக காத்திருக்கிறார்கள். தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் அரசாங்கத்திடம் அதை மாதத்திற்கு ரூ. 7,500 ஆக உயர்த்துமாறு கோரி வருகின்றன. இது தொடர்பாக ஏராளமான விண்ணப்பங்கள் மற்றும் கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
EPS இன் நன்மைகள்
- EPS இன் கீழ், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், 58 வயதிற்குப் பிறகு ஓய்வூதியம் பெறத் தொடங்கலாம்.
- ஊழியர் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து முன்கூட்டியே ஓய்வு பெற்றிருந்தால், முன்கூட்டியே பணத்தை எடுக்கலாம்.
- நிரந்தர ஊனமுற்றால் உங்களுக்கு ஊனமுற்ற ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
- EPF உறுப்பினர் இறந்தால், வாழ்க்கைத் துணை, குழந்தைகளுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
EPS இன் கீழ் எத்தனை வகையான ஓய்வூதியம் கிடைக்கின்றன?
- விதவை ஓய்வூதியம்: உறுப்பினரின் மரணத்திற்குப் பிறகு அவரது மனைவிக்கு வழங்கப்படுகிறது.
- குழந்தை ஓய்வூதியம்: மனைவியின் ஓய்வூதியத்துடன், குழந்தைகளுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது.
- அனாதை ஓய்வூதியம்: பெற்றோர் இருவரும் உயிருடன் இல்லை என்றால், அதிகபட்சம் 2 குழந்தைகள் 25 வயது வரை அல்லது அவர்கள் ஊனமுற்றவர்களாக இருந்தால், வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்வூதியம் பெறுவார்கள்.
இளம் வயதிலேயே எடுக்கப்படும் ஓய்வூதியம்: 58 வயதுக்கு முன் ஓய்வூதியத்தை எடுத்தால், அதன் அளவு குறைவாகவே இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | EPS Pension: ரூ.15,000 அடிப்படை ஊதியம், 10 ஆண்டு சர்வீஸ், மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
மேலும் படிக்க | வேலையில் மாற்றமா? PF கணக்கை மாற்றுவது எப்படி? எளிய வழிமுறை இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ