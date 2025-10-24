English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தனிநபர் லோன் வாங்கியிருக்கிறீர்களா? பைசாவில் வட்டி விகிதங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தனிநபர் லோன் வாங்கியிருக்கிறீர்களா? பைசாவில் வட்டி விகிதங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

personal loan : வங்கிகளில் தனிநபர் லோன் வாங்கியிருந்தால், அவற்றின் வட்டி விகிதங்களை பைசாவில் எப்படி கணக்கிடுவது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 24, 2025, 07:46 PM IST
  • தனிநபர் கடன் வாங்கியிருக்கிறீர்களா?
  • விகிதத்தில் வட்டி சொல்லப்படுகிறதா?
  • பைசாவில் புரிந்துகொள்வது எப்படி? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

தனிநபர் லோன் வாங்கியிருக்கிறீர்களா? பைசாவில் வட்டி விகிதங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

personal loan : பொதுவாக, தனிநபர் கடன் வட்டி விகிதங்கள் ஆண்டுக்கு இவ்வளவு சதவீதம் (Per Annum - p.a.) என்ற விகிதத்தில்தான் (எ.கா: 10.50% அல்லது 11.00%) வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களால் அறிவிக்கப்படுகின்றன. பைசா என்பது இந்திய நாணய முறையில் ஒரு ரூபாயின் நூறில் ஒரு பங்கு ஆகும் (1 ரூபாய் = 100 பைசா). வங்கிகள் வட்டி விகிதத்தை சதவீதத்தில் அறிவிப்பதால், அதை நேரடியாக 'பைசா' என்ற அலகில் குறிப்பிடும் வழக்கம் இல்லை.

இருப்பினும், நீங்கள் ஒரு வட்டி விகிதத்தை பைசா அலகில் புரிந்துகொள்ள விரும்பினால், அதற்கான வழிமுறையை இங்கே பார்க்கலாம்.

வட்டி விகிதத்தை பைசா அலகில் புரிந்துகொள்வது எப்படி

வங்கிகள் வட்டி விகிதத்தை கணக்கிடும்போது, அது பொதுவாக ரெடியூசிங் பேலன்ஸ் முறை (Reducing Balance Method) அல்லது பிளாட் ரேட் முறை (Flat Rate Method) ஆகியவற்றில் ஒன்றைப் பயன்படுத்துகின்றன. இதில் ரெடியூசிங் பேலன்ஸ் முறைதான் மிகவும் பொதுவானது.

வட்டி விகிதத்தை பைசா அலகில் கொண்டு வர, ஒரு சிறிய அளவிலான தொகையை உதாரணத்திற்கு எடுத்து, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு எவ்வளவு வட்டி செலுத்தப்படுகிறது என்று கணக்கிடலாம்.

உதாரணமாக, ஒரு வங்கியின் வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 12% என்று வைத்துக் கொள்வோம்.

1. வருடத்திற்கான வட்டி (ஒரு ரூபாய்க்கு)

ஆண்டுக்கு 12% வட்டி என்றால், நீங்கள் ஒரு வருடம் முழுவதும் 100 ரூபாய் கடன் வாங்கினால், செலுத்த வேண்டிய வட்டி 12 ரூபாய் ஆகும்.

100 ரூபாய்க்கு வட்டி = 12 ரூபாய்.

1 ரூபாய்க்கு வட்டி =  12/100 ரூபாய்  = 0.12 ரூபாய்.

0.12 ரூபாய் என்பதை பைசாவில் மாற்ற, 100 ஆல் பெருக்க வேண்டும்:

0.12 × 100 = 12 பைசா.

இதன் பொருள்: ஆண்டுக்கு 12% வட்டி என்பது, நீங்கள் ஒரு வருடம் முழுவதும் ஒரு ரூபாய் கடன் வாங்கினால், அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு வட்டியாக 12 பைசா செலுத்த வேண்டும் என்று பொருள்படும்.

2. ஒரு மாதத்திற்கான வட்டி (ஒரு ரூபாய்க்கு)

தனிநபர் கடனுக்கு மாதாந்திர தவணைகள் (EMI) செலுத்தப்படுவதால், மாதாந்திர வட்டியைப் பார்ப்பது மிகவும் பொருத்தமானது.

ஆண்டு வட்டி விகிதம் = 12%

மாதாந்திர வட்டி விகிதம் =  12%/12 மாதங்கள் = 1%

மாதத்திற்கு 1% வட்டி என்றால், நீங்கள் ஒரு மாதம் முழுவதும் 100 ரூபாய் கடன் வைத்திருந்தால், செலுத்த வேண்டிய வட்டி 1 ரூபாய் ஆகும்.

100 ரூபாய்க்கு வட்டி = 1 ரூபாய்.

1 ரூபாய்க்கு வட்டி = 1/100 ரூபாய் = 0.01 ரூபாய்.

0.01 ரூபாய் என்பதை பைசாவில் மாற்ற: 0.01 × 100 = 1 பைசா.

இதன் பொருள்: ஆண்டுக்கு 12% வட்டி என்பது, நீங்கள் ஒரு மாதம் முழுவதும் கடன் வைத்திருக்கும் ஒரு ரூபாய்க்கு வட்டியாக 1 பைசா செலுத்த வேண்டும் என்று தோராயமாகக் கணக்கிடலாம். வட்டி விகிதங்களை ஒப்பிடும்போது, ஆண்டுக்கு இவ்வளவு சதவீதம் (Per Annum) என்ற அலகைப் பயன்படுத்துவதே சரியான மற்றும் பொதுவான முறையாகும். பைசா என்பது உங்கள் மனக் கணக்கிற்கான ஒரு தோராயமான அலகாக மட்டுமே இருக்கும்.

12 விழுக்காடு முதல் 18 விழுக்காடு வரை வட்டி விகிதங்களுக்கு விளக்கம் 

12 விழுக்காடு (12%) முதல் 18 விழுக்காடு (18%) வரையிலான தனிநபர் கடன் வட்டி விகிதங்கள் ஆண்டு வட்டிகளைக் குறிக்கின்றன. இந்தப் பொருளாதார விளக்கத்தை இரண்டு முக்கியப் பிரிவுகளின் கீழ் புரிந்து கொள்ளலாம்: வட்டி விகிதத்தின் பொருள் (Meaning of the Interest Rate) மற்றும் இந்த வரம்புக்குள் வட்டி மாறுபடுவதற்கான காரணங்கள் (Reasons for Variation within this Range).

12% முதல் 18% வட்டி விகிதத்தின் பொருள்

தனிநபர் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள், கடன் வாங்கிய தொகையைப் பயன்படுத்துவதற்கு நீங்கள் வங்கிக்குச் செலுத்தும் ஆண்டுச் செலவைக் (Annual Cost) குறிக்கின்றன. இந்த விகிதங்கள் பொதுவாக குறையும் இருப்பு முறையில் (Reducing Balance Method) கணக்கிடப்படுகின்றன.

1. ஆண்டுக்கு 12% வட்டி (12% p.a.)

நீங்கள் ஒரு வருடம் முழுவதும் ₹100 கடன் வைத்திருந்தால், நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய வட்டித் தொகை ரூ. 12 ஆகும்.

இது ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வட்டி விகிதமாகக் கருதப்படுகிறது.

மாதாந்திர வட்டி: 12% / 12 மாதங்கள் = 1%. அதாவது, ஒவ்வொரு மாதமும் மீதமுள்ள அசல் தொகைக்கு (Outstanding Principal) 1% வட்டி கணக்கிடப்படும்.

2. ஆண்டுக்கு 18% வட்டி (18% p.a.)

நீங்கள் ஒரு வருடம் முழுவதும் ரூ. 100 கடன் வைத்திருந்தால், நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய வட்டித் தொகை ரூ. 18 ஆகும்.

இது 12% உடன் ஒப்பிடும்போது அதிக வட்டி விகிதமாகும்.

மாதாந்திர வட்டி: 18% / 12 மாதங்கள் = 1.5%. ஒவ்வொரு மாதமும் மீதமுள்ள அசல் தொகைக்கு 1.5% வட்டி கணக்கிடப்படும்.

விளக்கம்: வட்டி விகிதம் அதிகமாகும்போது, நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய மாதாந்திர சம தவணை (EMI) தொகையில் வட்டியின் பங்கு அதிகமாக இருக்கும். உதாரணமாக, ரூ. 5 லட்சம் கடனை 5 ஆண்டுகளுக்கு எடுத்தால், 12% வட்டிக்குச் செலுத்தும் மொத்த வட்டியை விட, 18% வட்டிக்குச் செலுத்தும் மொத்த வட்டித் தொகை கணிசமாக அதிகமாக இருக்கும்.

வட்டி விகிதம் 12% முதல் 18% வரை மாறுவதற்கான காரணங்கள்

தனிநபர் கடன்கள் பாதுகாப்பற்ற கடன்கள் (Unsecured Loans) என்பதால், இந்த விகித வரம்பில் வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. கடனாளியின் மீதான ஆபத்து (Risk) அதிகரிக்கும்போது, வங்கி வசூலிக்கும் வட்டி விகிதமும் அதிகரிக்கும்.

மேலும் படிக்க | EPFO 3.0: மேகியை விட வேகமா மணி.... PF உறுப்பினர்கள் இனி 2 நிமிடங்களில் பணத்தை எடுக்கலாம்

மேலும் படிக்க | EPF கணக்கில் பணம் டெபாசிட் செய்யவில்லை என்றால் என்ன ஆகும்? எத்தனை மாதங்கள் வரை வட்டி கிடைக்கும்?

