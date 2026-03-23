திருமணத்துக்குப் பிறகு ஆதார் அட்டையில் பெயர் மாற்றம்: வீட்டிலிருந்தே எளிதாகச் செய்வது எப்படி?

Aadhaar : இந்தியாவில் வசிக்கும் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஆதார் அட்டை என்பது மிக முக்கியமான அடையாள ஆவணமாக மாறியுள்ளது. வங்கி கணக்கு தொடங்குவது முதல் அரசு திட்டங்கள், மானியங்கள், சிம் கார்டு மற்றும் பான் கார்டு இணைப்பு வரை பல சேவைகளுக்கு ஆதார் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, திருமணத்திற்குப் பிறகு பெண்கள் தங்கள் பெயருக்குப் பின்னால் தந்தை பெயருக்குப் பதிலாக கணவர் பெயரைச் சேர்க்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது. இந்த மாற்றங்களை எளிதாகச் செய்ய UIDAI அமைப்பு ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் என இரு வழிகளை வழங்கியுள்ளது.
ஆன்லைன் மூலம் மாற்றும் முறை
ஆதார் அட்டையில் விவரங்களை மாற்ற விரும்புவோர், வீட்டிலிருந்தபடியே மொபைல் அல்லது கணினி மூலம் சில நிமிடங்களில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
1. அதிகாரப்பூர்வ ஆதார் இணையதளத்திற்குச் சென்று, உங்கள் 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP மூலம் உள்நுழையலாம்.
2. அதில் "ஆதார் ஆன்லைனில் புதுப்பிக்கவும்" என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, உறவு விவரங்கள் பிரிவில் கணவரின் பெயரை உள்ளிட வேண்டும்.
3. மாற்றத்திற்குத் தேவையான சான்றிதழ்களை (திருமணச் சான்றிதழ் போன்றவை) தெளிவாக ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்ற வேண்டும். தகவல்கள் சரியாக இருப்பதை உறுதி செய்த பின் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
4. விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன் Service Request Number எனப்படும் சேவை கோரிக்கை எண் வழங்கப்படும். இதைக் கொண்டு உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனில் கண்காணித்து வரலாம்.
ஆப்லைன் மூலம் மாற்றும் முறை
1. இணைய வசதி இல்லாதவர்கள் அல்லது நேரடியாகச் செய்ய விரும்புபவர்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள ஆதார் சேவா மையத்தை நாடலாம்.
2. மையத்தில் வழங்கப் படும் திருத்தப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து, அத்துடன் திருமணச் சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது பான் கார்டு போன்ற அடையாள ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
3. அங்கு உங்கள் பயோமெட்ரிக் (கைரேகை அல்லது கண் படலம்) சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், அதற்கான ரசீது வழங்கப்படும்.
கவனிக்க வேண்டிய முக்கியக் குறிப்புகள்
1. ஆன்லைன் முறையில் விண்ணப்பித்தால் வழக்கமாக 7 முதல் 10 வேலை நாட்களில் மாற்றம் நிறைவடையும். ஆஃப்லைன் முறையில் இந்தச் செயல்பாட்டிற்கு சுமார் 20 முதல் 25 நாட்கள் வரை ஆகலாம்.
2. ஆதார் மாற்றங்களைச் செய்யும்போது, ஆதாருடன் மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் அவசியம். அப்போதுதான் OTP பெற முடியும்.
3. பதிவேற்றப்படும் ஆவணங்கள் தெளிவாக இல்லாமலோ அல்லது தவறான தகவல் இருந்தாலோ விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படலாம். எனவே, சரியான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிப்பது அவசியமாகும்.
முறையான ஆவணங்கள் மற்றும் சரியான மொபைல் எண் இணைப்பு இருந்தால், இந்தச் செயல்முறையை மிக எளிதாகவும் விரைவாகவும் முடித்துவிடலாம்.
மேலும் படிக்க | இன்னும் ஒருவாரம் தான்.. ரேஷன், ஆதார், ATM, கேஸ் சிலிண்டர் -அமலுக்கு வரும் புதிய மாற்றங்கள்
மேலும் படிக்க | 2 வங்கி கணக்குகள் இருக்கிறதா? உடனே இத பண்ணுங்க! இல்லையென்றால் ஆபத்து!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ