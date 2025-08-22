English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO : பிஎப் அக்கவுண்ட்டில் வேலைக்கு சேர்ந்த தேதியை ஆன்லைனில் மாற்றுவது எப்படி?

EPFO : பிஎப் கணக்கில் வேலைக்கு சேர்ந்த தேதியை நீங்களே மாற்றிக்கொள்ள EPFO அனுமதி அளித்துள்ளது. அதன் விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 22, 2025, 07:47 AM IST
  • இபிஎப்ஓ வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
  • வேலைக்கு சேர்ந்த தேதியை மாற்றிக் கொள்ளலாம்
  • எப்படி மாற்றுவது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

கூலி நடிகர் உப்பேந்திராவை விடுங்க..அவரது மனைவி யார் தெரியுமா? தமிழில் பிரபல நடிகை!
camera icon7
Upendra Wife
கூலி நடிகர் உப்பேந்திராவை விடுங்க..அவரது மனைவி யார் தெரியுமா? தமிழில் பிரபல நடிகை!
விவாகரத்திற்குப் பின் ஊர் சுற்றும் சமந்தா! இதுவரை எங்கெல்லாம் சென்றுள்ளார் பாருங்க!
camera icon8
Samantha
விவாகரத்திற்குப் பின் ஊர் சுற்றும் சமந்தா! இதுவரை எங்கெல்லாம் சென்றுள்ளார் பாருங்க!
கூலி பட விமர்சனங்களுக்கு நடிகை சிம்ரன் கொடுத்த பதிலடி! ஓபன் டாக் வைரல்!
camera icon5
Simran
கூலி பட விமர்சனங்களுக்கு நடிகை சிம்ரன் கொடுத்த பதிலடி! ஓபன் டாக் வைரல்!
சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?
camera icon6
Arjun Tendulkar
சச்சின் மகனுடன் டேட் செய்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை! நிச்சயத்திற்கு முன் இவருடன் காதலா?
EPFO : பிஎப் அக்கவுண்ட்டில் வேலைக்கு சேர்ந்த தேதியை ஆன்லைனில் மாற்றுவது எப்படி?

EPFO : ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு, ஊழியர்களுக்கான சேவைகளை வழங்குவது டிஜிட்டல்மயமாக்கி வருகிறது. முன்னெப்போதும் இல்லாதளவுக்கு ஊழியர்களின் கோரிக்கைக்கு உடனடி தீர்வுகளை துரிதப்படுத்தியிருகிறது. மேலும், சில சேவைகளை ஊழியர்களே உரிய ஆவணங்களுடன் மாற்றம் செய்யவும் அனுமதி அளித்துள்ளது. அந்தவகையில் ஊழியர்கள், ஒரு நிறுவனத்தில் தாங்கள் வேலைக்கு சேர்ந்த தேதியை ஆன்லைனில் மாற்றிக் கொள்ளலாம். 

உங்களின் EPFO கணக்கில் சேர்ந்த தேதியை மாற்ற, நீங்கள் ஒரு கூட்டு அறிவிப்புப் படிவத்தை (Joint Declaration Form) ஆன்லைனில் அல்லது உங்கள் பிராந்திய பிஎஃப் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த படிவம், நீங்கள் பணிக்கு சேர்ந்த தேதி உட்பட பல விவரங்களைச் சரிசெய்யப் பயன்படுகிறது. உங்களுடைய UAN ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், இந்த செயல்முறைக்கு உங்கள் முதலாளியின் ஒப்புதலும் தேவைப்படலாம்.

வேலைக்கு சேர்ந்த தேதியை ஆன்லைனில் மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகள்

சரிபார்ப்புக்கான தேவை: உங்கள் EPF கணக்கில் உள்ள குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்த தேதி தவறாக உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். முதன்முதலில் விவரங்கள் பதிவேற்றும்போது ஏற்பட்ட பிழைகள் அல்லது வேலைவாய்ப்பு வரலாற்றில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் இதற்கான பொதுவான காரணங்கள்.

தேவையான ஆவணங்களைச் சேகரித்தல்: இதற்கு உங்கள் பணி நியமனக் கடிதம், முந்தைய நிறுவனத்தின் விவரங்கள் போன்ற ஆவணங்களை நீங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கலாம். தேவையான ஆவணங்களின் முழுமையான பட்டியலை உங்கள் முதலாளியிடமோ அல்லது EPFO-விடமோ சரிபார்த்துக்கொள்வது நல்லது.

கூட்டு அறிவிப்புப் படிவத்தை நிரப்புதல்: இந்த படிவம், நீங்கள் மற்றும் உங்கள் முதலாளி இருவரும் இணைந்து நிரப்ப வேண்டும். இதில் உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி, பிஎஃப் கணக்கு எண் மற்றும் மிக முக்கியமாக, சரியான சேர்ந்த தேதி போன்ற விவரங்கள் தேவை.

படிவத்தைச் சமர்ப்பித்தல்:

ஆன்லைன்: EPFO போர்ட்டல் வழியாக ஆன்லைனில் கூட்டு அறிவிப்புப் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம். அதன் பிறகு, பணிபுரிந்த நிறுவனத்தின் உங்கள் முதலாளி, இந்த மாற்றங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.

நேரடிச் சமர்ப்பணம்: அதன்பிறகு அந்த  படிவத்தை உங்கள் பிராந்திய பிஎஃப் அலுவலகத்தில் நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்கலாம் அல்லது ஆன்லைனிலும் சமர்பிக்கலாம்

முதலாளியின் ஒப்புதல்: சில சமயங்களில், குறிப்பாக உங்கள் UAN ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், உங்கள் முதலாளி இந்த மாற்றங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்த பின்னரே அது EPFO-க்கு அனுப்பப்படும். UAN ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், சில சமயங்களில் முதலாளியின் ஒப்புதல் இல்லாமலேயே மாற்றங்களைச் செய்ய முடியும்.

EPFO-வின் ஒப்புதல்: படிவம் மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, EPFO உங்கள் கோரிக்கையை ஆய்வு செய்யும். அனைத்து விவரங்களும் சரிபார்க்கப்பட்டு, கோரிக்கை சரியானதாக இருந்தால், EPFO மாற்றங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும்.

மாற்றங்களைப் சரிபார்த்தல்: அங்கீகாரம் கிடைத்த பிறகு, EPFO போர்ட்டலில் உங்கள் EPF கணக்கில் உள்ள புதிய சேர்ந்த தேதியை நீங்கள் சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம்.

முக்கியமான விஷயங்கள்

ஆதார் இணைப்பு: உங்கள் UAN, ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், செயல்முறை எளிதாகவும், குறைவான ஆவணங்கள் மற்றும் ஒப்புதல்களுடனும் இருக்கலாம்.

முதலாளியின் பங்கு: UAN ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படாதவர்களுக்கு, முதலாளியின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது.இதுதொடர்பான கோரிக்கைக்கான காலக்கெடு மாறுபடலாம், ஆனால் EPFO காலதாமதத்தைக் குறைக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.இந்த செயல்முறையின்போது ஏதேனும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால், நீங்கள் EPFO-ஐ தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | குட் நியூஸ்! இறப்பு நிவாரண நிதியின் கீழ் கருணைத் தொகையை அதிகரித்தது EPFO

மேலும் படிக்க | EPS மாத ஓய்வூதியம் 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கொடுத்த அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
EPFOepfo latest updateEPFO AccountDate of Joiningchange employment date EPFO

Trending News