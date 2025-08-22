LPG Cylinder : இண்டேன் கேஸ் வாடிக்கையாளர்கள் முகவரியை ஆன்லைனில் மாற்றுவது எப்படி?

LPG Cylinder : நீங்கள் Indane Gas வாடிக்கையாளராக இருந்து, உங்கள் குடியிருப்பு முகவரி மாறும்போது, உங்கள் எரிவாயு இணைப்பின் முகவரியையும் மாற்றுவது மிகவும் அவசியம். இதனால், எரிவாயு சிலிண்டர்கள் சரியான நேரத்தில், சரியான முகவரிக்கு வந்து சேர்வதை உறுதிசெய்யலாம். Indane Gas நிறுவனம், ஆன்லைன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களின் முகவரியை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதிக்கிறது. எனவே, இண்டேன் கேஸ் வாடிக்கையாளர்கள் ஆன்லைனில் முகவரியை மாற்றுவது எப்படி, அதற்கு தேவையான ஆவணங்கள் என்ன என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
முகவரியை மாற்றுவதற்கான ஆன்லைன் வழிமுறைகள்:
Indane Gas இணையதளம்: முதலில், Indane Gas-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
லாகின் செய்யவும்: உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கணக்கில் உள்நுழையவும்.
'MANAGE CONNECTION' பகுதிக்குச் செல்லவும்: இணையதளத்தில் உள்ள 'MANAGE CONNECTION' (இணைப்பை நிர்வகித்தல்) என்ற பகுதிக்குச் செல்லவும்.
'CHANGE ADDRESS' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: அங்குள்ள விருப்பங்களில், 'CHANGE ADDRESS' (முகவரியை மாற்று) என்பதைக் கிளிக் செய்து, தேவையான புதிய முகவரி விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்யவும்.
முகவரி ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்: புதிய முகவரிக்கான ஆதார ஆவணங்களை (Address Proof) ஸ்கேன் செய்து அல்லது புகைப்படம் எடுத்துப் பதிவேற்றவும்.
சமர்ப்பிக்கவும்: படிவத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, உங்கள் கோரிக்கை உறுதி செய்யப்பட்டதற்கான அறிவிப்பு வரும்.
முகவரி மாற்றத்திற்குத் தேவையான ஆவணங்கள்
ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, வாடகை ஒப்பந்தம் (நீங்கள் வாடகை வீட்டில் இருந்தால்), மின்கட்டண ரசீது அல்லது குடிநீர் கட்டண ரசீது
முகவரியை மாற்றுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்:
சரியான நேரத்தில் விநியோகம்: எரிவாயு சிலிண்டர்கள் உங்கள் புதிய முகவரிக்குத் தாமதமின்றி வந்து சேர்வதை உறுதிசெய்யலாம்.
வாடிக்கையாளர் விவரம்: உங்கள் வாடிக்கையாளர் விவரங்கள் துல்லியமாகப் பராமரிக்கப்படும்.
சேவை: முகவரியை மாற்றத் தவறினால் ஏற்படக்கூடிய விநியோகத் தாமதங்கள் அல்லது சிக்கல்களைத் தவிர்க்கலாம்.
சிறந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ்: முகவரி மாற்றங்களை முறையாகப் பதிவுசெய்வதன் மூலம், Indane Gas நிறுவனம் அதன் விநியோக சேவையை இன்னும் திறம்பட நிர்வகிக்க முடியும்.
indane Gas ஆன்லைனில் புக் செய்வது எப்படி?
1. Indane Gas இணையதளம் மூலம்:
புதிய பயனாளர்: முதலில், Indane Gas இணையதளத்தில் (indane.co.in) 'Register Now' (இப்போது பதிவுசெய்) என்பதைப் பயன்படுத்திப் பதிவு செய்யவும். அதற்கு உங்கள் நுகர்வோர் எண் (Consumer Number), விநியோகஸ்தர் பெயர் (Distributor Name) மற்றும் மொபைல் எண் தேவைப்படும்.
ஏற்கனவே பதிவு செய்தவர்: நீங்கள் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்தால், உங்கள் பயனர்பெயர் (Username) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (Password) பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்.
உள்நுழைந்ததும், 'Book your cylinder' (உங்கள் சிலிண்டரைப் பதிவுசெய்யவும்) என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, தேவையான விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்து முன்பதிவு செய்யலாம்.
2. Indane Mobile App மூலம்:
உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் Indane Gas செயலியைக் (App) கூகுள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
செயலியில் உங்கள் கணக்கிற்கு உள்நுழைந்து, முன்பதிவு செய்யும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, எளிதாகச் சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்யலாம்.
3. SMS மூலம்:
உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து IOC என டைப் செய்து, உங்கள் விநியோகஸ்தரின் தொலைபேசி எண்ணுக்கு அனுப்பவும்.
நீங்கள் முதல் முறையாகப் பதிவு செய்கிறீர்கள் என்றால், IOC <STD Code> <Distributor’s Telephone Number> என்று டைப் செய்து அனுப்பவும்.
4. IVRS (Interactive Voice Response System) மூலம்:
உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து உங்கள் பகுதிக்குரிய IVRS எண்ணை அழைக்கவும். தமிழ்நாட்டுக்கு 1800-2333-555. அழைப்பின்போது, கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, ஒரு சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்யலாம். ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் IVRS எண்கள் வேறுபடும்.
5. வாட்ஸ்அப் மூலம்:
உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து, Indane-இன் அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்அப் எண்ணான 7588888824-க்கு REFILL என டைப் செய்து அனுப்பி புக் செய்யலாம்.
