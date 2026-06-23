/PF வட்டி, கணக்கு இருப்பு, நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு... ஊழியர்கள் இப்படி எளிதாக செக் செய்யலாம்

EPFO Interest Credit: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் கணக்குகளின் இன்னும் சில நாட்களில் வட்டி வரவு வைக்கப்பட வாய்புள்ளது. உங்கள் EPF கணக்கில் வட்டி வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது என்பது குறித்த தகவல்களை இங்கே காணலாம். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) கணக்குகளில் வட்டியை வரவு வைக்கிறது. EPFO-வின் மத்திய அறங்காவலர் வாரியம் (CBT) பரிந்துரைக்கும் வட்டி விகிதத்திற்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்த பிறகு, பொதுவாக அடுத்த நிதியாண்டில் அந்த நிதியாண்டிற்கான வட்டி வரவு வைக்கப்படும்.
2025-26 நிதியாண்டிற்கான EPF வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 8.25% என நிர்ணயிக்கப்பட்டு, அதற்கு அரசின் ஒப்புதலும் கிடைத்துள்ளது. இந்த மாதத்தில் EPF வட்டித் தொகை வரவு வைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. உங்கள் EPF கணக்கில் வட்டி வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது என்பது குறித்த விவரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
உங்கள் கணக்கில் EPF வட்டி வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிவது எப்படி? இதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.
உறுப்பினரின் EPF கணக்கிற்கு நிறுவனம் மாதந்தோறும் பங்களிப்பைச் செலுத்தவில்லை என்றால், அதற்கான தீர்வு என்ன? உங்கள் சம்பளத்திலிருந்து ஊழியர் பங்களிப்பைப் பிடித்தம் செய்தும், நிறுவனம் அதை உங்கள் EPF கணக்கில் செலுத்தத் தவறினால், EPF தொடர்பான குறைகளைத் தீர்ப்பதற்கென உருவாக்கப்பட்ட 'EPFiGMS' இணையதளம் (குறைதீர்ப்பு இணையதளம்) மூலம் இது குறித்து நீங்கள் புகார் அளிக்கலாம்.