Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /PF வட்டி, கணக்கு இருப்பு, நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு... ஊழியர்கள் இப்படி எளிதாக செக் செய்யலாம்

PF வட்டி, கணக்கு இருப்பு, நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு... ஊழியர்கள் இப்படி எளிதாக செக் செய்யலாம்

EPFO Latest Update: 2025-26 நிதியாண்டிற்கான EPF வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 8.25% என நிர்ணயிக்கப்பட்டு, அதற்கு அரசின் ஒப்புதலும் கிடைத்துள்ளது. இந்த மாதத்தில் EPF வட்டித் தொகை வரவு வைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 23, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:55 PM IST
PF வட்டி, கணக்கு இருப்பு, நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு... ஊழியர்கள் இப்படி எளிதாக செக் செய்யலாம்
Image Credit: EPF Interest Rate (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அப்டேட்டுக்கு அப்டேட்டா..தலைவர் 173 படத்தின் தலைப்பு என்ன? விரைவில் தெரியும்..
Thalaivar 17347 min ago
2
8th Pay Commission49 min ago
3
Recruitment54 min ago
4
Trisha1 hr ago
5
Pfrda1 hr ago