/ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி: வீட்டிலிருந்தே பென்ஷன் நிலையை அறியலாம் - எப்படி?

EPFO Pension : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் கீழ் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் பென்ஷன் நிலையைத் தெரிந்துகொள்ள இனி நேரில் அலைய வேண்டிய அவசியமில்லை. தொழில்நுட்ப வசதிகளை மேம்படுத்தி வரும் இபிஎப்ஓ, சந்தாதாரர்கள் தங்களின் ஸ்மார்ட்போன் அல்லது மடிக்கணினியைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைனில் பென்ஷன் நிலையைச் சரிபார்க்கும் வசதியை வழங்கியுள்ளது.
ஊழியர்கள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாகப் பணியாற்றியிருந்தால் மட்டுமே இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். அதே நேரத்தில் அவசரத் தேவைகளுக்காக வைப்பு நிதியைத் திரும்பப் பெறும் போதும், ஓய்வூதியக் கணக்கின் தற்போதைய நிலையைத் தெரிந்து வைத்திருப்பது அவசியமாகிறது. இதனை எளிதாக்கும் பொருட்டு, புதிய இணையதளப் பக்கத்தின் வாயிலாகச் சில வினாடிகளில் தகவல்களைப் பெறும் நடைமுறையை இபிஎஃப்ஓ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
* முதலில் இபிஎப்ஓ-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.epfo.gov.in என்ற பக்கத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.
* முகப்புப் பக்கத்தின் மேல் மெனுவில் உள்ள Pensioners என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
* பின்னர் உங்களது யுஏஎன் (UAN) எண் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி லாக்-இன் (Login) செய்ய வேண்டும்.
* இப்போது திறக்கும் ‘Pensioners Portal’ பக்கத்தில் இடதுபுறம் உள்ள ‘Know Your Pension Status’ என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
* தொடர்ந்து, ஓய்வூதியம் வழங்கும் அலுவலகம் Issuing Office, அலுவலக ஐடி Office ID மற்றும் உங்களது 12 இலக்க பிபிஓ (PPO) எண்ணைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
* விவரங்களை உள்ளிட்ட பிறகு Get Status என்பதைக் கிளிக் செய்தால், உங்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தின் தற்போதைய நிலை திரையில் விரிவாகக் காட்டப்படும்.
பென்ஷன் தொடர்பான எந்தவொரு சேவைக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்கும் ஆணை எண் எனப்படும் பிபிஓ எண் மிக அத்தியாவசியமாகும். இது 12 இலக்கங்களைக் கொண்ட பிரத்யேக எண்ணாகும். ஆண்டுதோறும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய வாழ்நாள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதற்கோ அல்லது பென்ஷன் கணக்கை ஒரு வங்கியிலிருந்து மற்றொரு வங்கிக்கு மாற்றுவதற்கோ இந்த எண் கட்டாயம் தேவைப்படும்.
ஒருவேளை உங்களிடம் பிபிஓ எண் இல்லை என்றால், உங்களது பிஎஃப் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கிக்குச் சென்றோ அல்லது இணையதளம் வாயிலாகவோ எளிதாகப் பெறலாம். இபிஎஃப்ஓ இணையதளத்தில் லாக்-இன் செய்த பிறகு, Know Your PPO Number என்ற பகுதியைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். அதில் உங்களது வங்கி கணக்கு எண் அல்லது பிஎஃப் கணக்கு எண்ணைப் பூர்த்தி செய்தால், உங்களின் 12 இலக்க பிபிஓ எண் உடனடியாகத் திரையில் தோன்றும்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் அலுவலகங்களுக்குச் சென்று வரிசையில் காத்திருப்பதைத் தவிர்க்கும் நோக்கில், இத்தகைய பயனுள்ள ஆன்லைன் சேவைகளை இபிஎஃப்ஓ தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தி வருகிறது.