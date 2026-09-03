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ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி: வீட்டிலிருந்தே பென்ஷன் நிலையை அறியலாம் - எப்படி?

EPFO Pension : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தியாக வீட்டில் இருந்து பென்ஷன் நிலையை அறிவது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 03, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:08 PM IST
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி: வீட்டிலிருந்தே பென்ஷன் நிலையை அறியலாம் - எப்படி?
Image Credit: EPFO Pension Status

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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