தங்கத்தில் கலப்படத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? 5 வழிகள் இருக்கு மக்களே - கண்டிப்பாக பாருங்க!

How To Check Gold Purity: உலகிலேயே தங்கத்தை அதிகமாக வாங்கும் நாடுகளில் இந்தியாவுக்குதான் முதலிடம். இங்கு மக்கள்தொகை அதிகம் இருப்பதாலும், தங்கம் வாங்குவது கலாச்சார ரீதியாகவே சுபமான ஒன்றாக கருதப்படுவதாலும் இங்கு தங்கத்தை வாங்கும் பழக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது.
How To Check Gold Purity: போலி தங்கம்
மேலும், இந்தியாவின் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு தங்கமே சிறந்த முதலீடாகவும் இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், தங்கத்தின் விலையின் ஏற்படும் சிறு சிறு மாற்றங்களும் விற்பனையில் பெரியளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். தங்கம் வாங்கும் போக்கு அதிகமாக இருப்பதை பயன்படுத்தி சந்தையில் போலி தங்கங்களின் வரத்தும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த காலத்தில் தங்கத்தில் கலப்படம் செய்யப்படுவது அதிகமாக கண்டறியப்படுகிறது. நகை விற்பனையாளர்கள் குறைந்த காரட் தங்கத்தை, அதிக தரம் கொண்டதாக கூறி மோசடி செய்யும் போக்கும் நிலவுகிறது.
இதுபோன்ற மோசடிகளில் இருந்து ஒருவர் தன்னை தற்காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், நீங்கள் வாங்கும் தங்கம், தூய்மையானதா அல்லது கலப்படமானதா என்பதை கண்டறியும் வழிமுறைகளை தெரிந்துவைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் நீங்கள் உங்கள் வாழ்வின் மொத்த சேமிப்பையும், நம்பிக்கையையும் வைத்து தங்கத்தில் முதலீடு செய்கிறீர்கள்.
How To Check Gold Purity: 5 டிப்ஸ்
அப்படியிருக்க, தரமற்ற தங்கத்தை அதிக விலைக் கொடுத்து வாங்கினால் பெரிய நஷ்டத்தை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம், வாழ்க்கையே தலைகீழாக மாறவும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே, நீங்கள் தங்கம் வாங்கும்போது, அது தூய்மையானதா இல்லையா என்பதை கண்டறியும் இந்த 5 வழிமுறைகளை தெரிந்துவைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
1. BIS முத்திரை
நீங்கள் இந்திய தர நிர்ணய ஆணையத்தின் (BIS) முத்திரை இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து தங்க நகைகளை வாங்குங்கள். BIS முத்திரை முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும். இந்த BIS முத்திரை இருந்தால், அந்த தங்க நகையின் தரம் சோதிக்கப்பட்டு BIS சான்றை பெற்றிருக்கிறது என அர்த்தம். இதன்மூலம், அந்த தங்கம் தரமானவை என்பதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
2. தங்கத்தின் மீதான ஹால்மார்க்
சுத்தமான மற்றும் தரமான தங்க நகைகளில் ஹால்மார்க் முத்திரைகள் இருக்கும், அதன் மூலம் அதன் தூய்மையை உங்களால் தெரிந்துகொள்ள முடியும். இந்த ஹால்மார்க் முத்திரைகள் இல்லாத தங்க நகைகளை ஒருபோதும் வாங்காதீர்கள். அந்த ஹால்மார்க்கில் குறிப்பிட்டுள்ள காரட்டை (K) பொறுத்து, அந்த தங்கத்தின் தரம் வேறுபடும். அதிகம் கார்ட் தங்கம் என்றால் அதிக தரம் கொண்டது எனலாம். 22 காரட், 24 காரட் தங்கம் விலை மதிப்பானது எனலாம்.
3. HUID எண்
Hallmark Unique Identification (HUID) என்ற கோட் உங்கள் தங்க நகைகளில் இருக்கிறதா என்பதை பாருங்கள். ஆங்கில வார்த்தைகள், எண்களின் கலவையால் இந்த கோட் இருக்கும், உதாரணத்திற்கு A456RT என்பதை போல். ஒவ்வொரு நகைகளுக்கும் HUID கோட் வேறுபடும். BIS Care செயலி மூலம் தங்க நகைகளை வாங்கிய நுகர்வோர் "Verify HUID" என்ற ஆப்ஷனில் உங்கள் நகையின் கோடை உள்ளீடு செய்து, அந்த நகையின் தரம் மற்றும் தூய்மையை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
4. தங்கத்திற்கு உரிய பில்
நீங்கள் நகைக் கடைகளில் தங்கம் வாங்கினால் தெளிவான மற்றும் விரிவான பில்லை கேட்டு வாங்குங்கள். சிறு நகரங்களில் இருக்கும் சிறிய நகைக் கடைகளில் பெரும்பாலும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் தரமான நகைகள் இருக்காது. BIS முத்திரை, ஹால்மார்க் முத்திரை, HUID கோட் ஆகியவை கூட போலியாக இருக்கலாம். நீங்கள் உரிய பில் கேட்டால் அதில் நகைக் கடையின் ஜிஎஸ்டி நிச்சயம் இருக்கும். services.gst.gov.in/services/searchtp என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை பயன்படுத்தி நகைக்கடையின் உண்மைத்தன்மையை சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம்.
5. தூய்மை பரிசோதனை இயந்திரம்
கராட்டோமீட்டர் மூலம் தங்கத்தின் தூய்மையை சரிபார்க்கலாம். பெரிய நகைகடன்களில், முன்னணி நிறுவனங்களில் இந்த இயந்திரத்தை வைத்திருப்பார்கள். ஒருவேளை நீங்கள் உள்ளூர் நகைக்கடைகளில் வாங்கியிருந்தாலும் கூட இந்த இயந்திரத்தில் சோதனை செய்து பார்க்கலாம். இது தங்கத்தின் தூய்மையை துல்லியமாக தெரிவிக்கும்.
