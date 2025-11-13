தமிழக வாக்காளர் பட்டியல் 2025: பட்டியலில் உங்க பெயர் உள்ளதா? எப்படி பார்ப்பது?

Tamil Nadu Voters List 2025: 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், வாக்காளர்கள் அனைவரும் உடனடியாகச் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் ஒன்று உள்ளது. அது, உங்கள் பெயரும் உங்கள் உறவினர்களின் பெயர்களும் தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்வதுதான்.
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (ECI), தமிழ்நாடு மற்றும் பல மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல்களைச் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் (Special Intensive Revision) செய்யும் பணியைத் தொடங்கியுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு மாநிலத் தேர்தல்களுக்கு (சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு)த் தயாராகும் வகையில், தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனும் வாக்காளர் பட்டியலில் சரியாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்களா என்பதை உறுதி செய்வதே இதன் முக்கிய இலக்காகும்.
கடந்த மாதம், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (ECI), வாக்காளர் பட்டியலைச் சீரமைத்து புதுப்பிக்கும் நாடு தழுவிய முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகத் தமிழ்நாட்டிலும் திருத்தப் பணி தொடங்கும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.
இந்தத் திருத்தச் செயல்முறையைச் சுமுகமாக நடத்துவதற்காக, ஆணையம் ஏற்கெனவே நாடு முழுவதும் உள்ள தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசனை செய்துள்ளது.
தற்போது, சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் (Special Intensive Revision - SIR) என்ற செயல்முறை மூலம் வாக்காளர் பட்டியல் புதிதாக உருவாக்கப்படுகிறது. இது, இருக்கும் பட்டியலைச் சுருக்கத் திருத்தம் (Summary Revision) செய்வதை விட விரிவான மற்றும் அத்தியாவசியமான பணியாகும். சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், தேர்தல் விதிமுறைகளில் உள்ள முறைகேடுகள் குறித்துத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களுக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக ECI இந்தப் பணியை உறுதிப்படுத்தியது. தகுதியான ஒரு வாக்காளர் கூட விடுபடாமல் இருக்கவும், தகுதியற்றவர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் இடம்பெறாமல் இருக்கவும் இந்த விரிவான திருத்தம் உதவும் என்று ஆணையம் நீதிமன்றத்தில் விளக்கமளித்துள்ளது.
SIR (சிறப்புத் தீவிர திருத்தம்) நடவடிக்கை தமிழ்நாடு உட்பட, அந்தமான் மற்றும் நிகோபார் தீவுகள், சத்தீஸ்கர், கோவா, குஜராத், கேரளா, லட்சத்தீவு, மத்தியப் பிரதேசம், புதுச்சேரி, ராஜஸ்தான், உத்தரப் பிரதேசம், மற்றும் மேற்கு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் அனைத்திலும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
உங்கள் பெயர், அல்லது உங்கள் பெற்றோர், உறவினர்களின் பெயர் ஆகியவை பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா என்று உறுதியாகத் தெரியாவிட்டால், நீங்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை. அதைச் சில எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி இணையம் வாயிலாக எளிதில் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.
Tamil Nadu voter list: தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயரைச் சரிபார்க்க படிப்படியான வழிகாட்டி இங்கே:
- முதலில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.
- தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும்: https://www.elections.tn.gov.in/Electoral_Services.aspx
- “Special Intensive Revision – 2002/2005” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- இப்போது, “Search your name in electoral roll” என்கிற விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
- இங்கு மூன்று விருப்பங்களைக் காண்பீர்கள்:
1. EPIC எண் (Elector’s Photo Identity Card) மூலம் தேடுங்கள்
2. விவரங்கள் மூலம் தேடுங்கள்
3. மொபைல் எண் மூலம் தேடுங்கள்
1: EPIC எண் மூலம் தேடுதல்
உங்களிடம் ஏற்கனவே வாக்காளர் அட்டை இருந்தால், உங்க EPIC எண்ணை (as printed on your voter ID) உள்ளிடவும். மாநில கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் (dropdown list) இருந்து 'தமிழ்நாடு' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். ஸ்கிரீனில் தோன்றும் Captcha குறியீட்டை டைப் செய்யவும். Search என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்க வாக்காளர் விவரங்கள் உடனடியாக திரையில் தோன்றும்.
2: தனிப்பட்ட விவரங்கள் மூலம் தேடுதல்
உங்களிடம் EPIC எண் இல்லையென்றாலும், உங்க தனிப்பட்ட விவரங்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பெயரைக் கண்டறியலாம். இதற்கு "Search by details" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். மாநிலம் மற்றும் மொழியை (தமிழ், ஆங்கிலம்) தேர்ந்தெடுக்கவும். பின்வரும் விவரங்களை கவனமாக உங்க முழுப் பெயர், பிறந்த தேதி, பாலினம், மாவட்டம் மற்றும் தொகுதி, Captcha குறியீட்டை நிரப்பி, "Search" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்க வாக்காளர் விவரங்கள் உடனடியாக திரையில் தோன்றும்.
3: மொபைல் எண் மூலம் தேடுதல்
உங்க வாக்காளர் பதிவு ஆவணத்துடன் உங்கள் மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், இது மற்றொரு வசதியான வழியாகும். "Search by Mobile" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்க மாநிலம் மற்றும் மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உங்க மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும். Captcha குறியீட்டை நிரப்பி, "Send OTP" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்க போனுக்கு OTP வரும். அந்த OTP எண்ணை உள்ளிட்டு, "Search" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்க வாக்காளர் தகவல் ஸ்கிரீனில் காட்டப்படும்.
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வரவிருக்கும் நிலையில், உங்க வாக்காளர் விவரங்கள் துல்லியமாகவும், புதுப்பித்த நிலையில் இருப்பதையும் உறுதி செய்வது மிகவும் அவசியம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
