கேஸ் மானியம் ரூ.300 பெறுவது எப்படி? முழு விவரம் இங்கே

எல்பிஜி மானியம்: கேஸ் மானியம் 300 ரூபாய் பெறுவதற்கு உங்கள் எல்பிஜி இணைப்பை ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்க வேண்டும். இதற்காக, ஆன்லைன், ஆஃப்லைன் மற்றும் இலவச கால்சென்ட்டர் என மூன்று எளிய வழிகள் உள்ளன.ஒவ்வொரு முறை புதிதாக வீட்டுக்கு நீங்கள் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்து எடுத்தவுடனட், மானியத் தொகை நேரடியாக உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
எல்பிஜி இணைப்பை ஆதார் உடன் இணைப்பது எப்படி?
பெரும்பாலான அரசுத் திட்டங்களின் பலன்களைப் பெற, ஆதார் அட்டையை வங்கிக் கணக்கு மற்றும் சேவையுடன் இணைப்பது அவசியமாகிவிட்டது. இந்தத் திட்டங்களில் ஒன்று, எல்பிஜி எரிவாயு சிலிண்டருக்கான மானியம். உங்கள் எல்பிஜி இணைப்பை ஆதார் அட்டையுடன் இணைத்து, அதே ஆதார் அட்டையுடன் உங்கள் மொபைல் எண்ணும் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், எரிவாயுவை முன்பதிவு செய்த பிறகு, மானியத் தொகை நேரடியாக உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்கு வரவு வைக்கப்படும். இதைத்தான் டிபிடிஎல் (DBTL - Direct Benefit Transfer) அதாவது நேரடிப் பலன் பரிமாற்றம் என்று அழைக்கிறார்கள். எனவே, உங்கள் இணைப்பை இன்னும் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கவில்லை என்றால், இந்த வழிமுறைகளின் உதவியுடன் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே எளிதாக இணைக்கலாம்.
எல்பிஜி மானியம் என்றால் என்ன?
மத்திய அரசு, தகுதியான நுகர்வோருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டருக்கு மானியம் வழங்குகிறது. அதாவது, சிலிண்டரை நிரப்பும்போது நீங்கள் முழு விலையையும் செலுத்துகிறீர்கள், பின்னர் மானியத் தொகை உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்குத் திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. இருப்பினும், மானியத் தொகை நிலையானது அல்ல. சில சமயங்களில் குறைவாகவும், சில சமயங்களில் அதிகமாகவும் பெறலாம்.
எல்பிஜி இணைப்பை ஆதார் உடன் இணைக்க மூன்று வழிகள் உள்ளன. அவை ஆன்லைன், ஆஃப்லைன் மற்றும் இலவச கால்சென்ட்டர் அழைத்து இணைக்க முடியும். அவற்றை விரிவாகப் புரிந்துகொள்வோம்.
ஆன்லைன் முறை:
* முதலில், உங்கள் எல்பிஜி வழங்குநரின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லுங்கள் (உதாரணமாக, Indane, HP Gas அல்லது Bharat Gas).
* அங்கே, 'Join DBTL' அல்லது 'Link Aadhaar' போன்ற விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
* இப்போது, உங்கள் எல்பிஜி நுகர்வோர் எண், மொபைல் எண் மற்றும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும்.
* 'Submit' என்பதைக் கிளிக் செய்த பிறகு, உங்கள் மொபைல் எண் அல்லது இமெயிலுக்கு ஒரு முறை கடவுச்சொல் (OTP) வரும்.
* அந்த OTPஐ உள்ளிட்ட பிறகு, உங்கள் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, இணைப்பு உறுதி செய்யப்படும்.
இந்தச் செயல்முறையின் மூலம், நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே எளிதாக ஆதார் இணைப்பைச் செய்து, மானியத்தைப் பெறலாம்.
ஆஃப்லைன் முறை:
நீங்கள் ஆன்லைன் செயல்முறையை விரும்பவில்லை என்றால், இந்த முறையைப் பின்பற்றலாம்.
* முதலில், உங்கள் எல்பிஜி வழங்குநரின் இணையதளத்தில் இருந்து படிவம் 2ஐ (Form 2) பதிவிறக்கம் செய்து அச்சிடவும்.
* இந்தப் படிவத்தில் கேட்கப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் சரியாக நிரப்பவும்.
* அதனுடன் ஆதார் அட்டையின் நகலை இணைக்கவும்.
* பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவத்தை உங்கள் அருகிலுள்ள எல்பிஜி விநியோகஸ்தர் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.
* சரிபார்த்த பிறகு, உங்கள் எல்பிஜி இணைப்பு ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்படும்.
இந்த முறை சிறிது நேரம் ஆகலாம், ஆனால் கிராமப்புறங்களில் அல்லது இணைய வசதி குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு இது எளிதானது.
தொலைபேசி மையம் (Call Center) முறை:
இந்த முறையும் மிகவும் வசதியானது.
* உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து கட்டணமில்லா எண் 1800-2333-555க்கு அழைக்கவும்.
* IVR (Interactive Voice Response) அமைப்பின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்.
* ஆதார் இணைப்பிற்கான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
* இப்போது, உங்கள் எல்பிஜி ஐடி மற்றும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும்.
சரிபார்ப்பு முடிந்த பிறகு, ஆதார் உங்கள் எரிவாயு இணைப்புடன் இணைக்கப்படும்.
மானியம் வரவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?
மானியம் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்கு வரவில்லை என்றால், நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் இங்கே உள்ளன:
1. புக்கிங் தேதி: சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்த தேதியிலிருந்து மானியத் தொகை வர 2-3 நாட்கள் ஆகலாம். சில சமயங்களில் இது ஒரு வாரம் கூட ஆகலாம்.
2. வங்கி கணக்கு: உங்கள் எல்பிஜி இணைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு செயலில் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மேலும், அந்த வங்கிக் கணக்கு எண் ஆதார் மற்றும் எல்பிஜி இணைப்பில் சரியாக இருக்கிறதா எனச் சரிபார்க்கவும்.
3. ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி?
அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்: உங்கள் எரிவாயு வழங்குநரின் (Indane, HP Gas, Bharat Gas) அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லுங்கள்.
'DBTL Status' பகுதி: அங்கு, 'Check DBTL Status' அல்லது 'Subsidy Status' போன்ற ஒரு பகுதி இருக்கும்.
விவரங்களை உள்ளிடவும்: உங்கள் நுகர்வோர் எண், ஆதார் எண் அல்லது மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி உள்நுழைந்து, உங்கள் மானிய வரவு நிலையைச் சரிபார்க்கலாம்.
4. இலவச அழைப்பு சேவை
உங்கள் மானியம் வராதது குறித்து புகார் அளிக்க, உங்கள் எரிவாயு நிறுவனத்தின் இலவச அழைப்பு எண்ணிற்கு (Toll-Free Number) அழைக்கலாம். உங்கள் நுகர்வோர் எண்ணை அவர்களிடம் தெரிவித்தால், அவர்கள் மானியம் வராததற்கான காரணத்தை கூறுவார்கள்.
5. வாடிக்கையாளர் சேவை மையம்
உங்கள் கியாஸ் ஏஜென்சியின் அலுவலகத்திற்கு நேரடியாகச் சென்று புகார் அளிக்கலாம். அங்கு உள்ள ஊழியர்கள் உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்த்து, மானியம் வராததற்கான காரணத்தைத் தெளிவுபடுத்துவார்கள்.
