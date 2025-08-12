SIP Mutual Fund: ரூ.7,000 மாத முதலீட்டில்... ரூ.1 கோடி கார்பஸ் உருவாக்கலாம்

ஓய்வு பெறும் காலத்திற்கு முன்னதாக, உங்களுக்காக ரூ. 1 கோடி நிதியை உருவாக்க விரும்பினால், இப்போதே அதற்கான திட்டமிடலைத் தொடங்குங்கள். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டை சரியான நேரத்தில் தொடங்கி, வழக்கமான மற்றும் கூட்டு வட்டி வருமானத்தை முறையாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் குறுகிய காலத்தில் ரூ. 1 கோடி நிதியை விரைவாக உருவாக்க முடியும். நீண்ட கால வழக்கமான முதலீட்டின் மூலமும் ஒரு பெரிய நிதியை எளிதாக உருவாக்க முடியும் என்று பெரும்பாலான நிபுணர்கள் நம்புகிறார்கள். மாதாந்திர பங்குச் சந்தை முதலீடான, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் SIP முதலீடு ரூ.7000 என்ற அளவில் தொடருவது உங்களுக்கு உதவும்.
ஒரு முதலீட்டாளர் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 7,000 SIP செய்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவருக்கு கிடைக்கும் சராசரி ஆண்டு வருமானம் 12%. இந்த வட்டி விகிதம் பங்குச் சந்தை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் செயல்திறனின் அடிப்படையில் உள்ளது. அவரது நிதி சுமார் 22 ஆண்டுகளில் ரூ. 1 கோடியை எட்ட முடியும்.
ரூ. 1 கோடி இலக்கை எவ்வாறு அடைவார்கள்?
மாதாந்திர SIP: ரூ.7,000
முதலீட்டு காலம்: 22 ஆண்டுகள்
மொத்த முதலீடு: ரூ.18.48 லட்சம்
மதிப்பிடப்பட்ட வருமானம்: ரூ.81.52 லட்சம்
மொத்த நிதி: சுமார் ரூ.1 கோடி நிதி கிடைக்கும்.
நீண்ட கால முதலீட்டில், கூட்டு வட்டி அடிப்படையிலான மூலதன ஆதாயம் காரணமாக உங்கள் நிதி வேகமாக வளரும். நீங்கள் எவ்வளவு சீக்கிரம் தொடங்குகிறீர்களோ, அவ்வளவுக்கு அதிக நன்மை கிடைக்கும். உதாரணமாக, நீங்கள் 25 வயதில் தொடங்கினால், 47 ஆண்டுகளில் ரூ.1 கோடி நிதியை உருவாக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் 35 வயதில் தொடங்கினால், இந்த இலக்கு 57 வயதில் அடையப்படும்.
SIP தொகையை அதிகரிப்பதால், குறுகிய காலத்தில் இலக்கை அடையலாம்
மாதத்திற்கு ரூ.10,000 SIP: 17 ஆண்டுகளில் ரூ.1 கோடி
மாதத்திற்கு ரூ.15,000 SIP: 12 ஆண்டுகளில் ரூ.1 கோடி
இருப்பினும், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக வருமானம் மாறுபடலாம். எனவே, நிதி ஆலோசகர்கள் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீடுகளை பங்கு, கடன், தங்கம் போன்ற பல்வேறு சொத்து வகுப்புகளாகப் பிரித்து, அவ்வப்போது போர்ட்ஃபோலியோவை மதிப்பாய்வு செய்ய அறிவுறுத்துகிறார்கள். எனவே, முதலீடு சந்தை மற்றும் உங்கள் இலக்குக்கு ஏற்ப சரியான திசையில் திட்டமிடலை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
குறிப்பு: மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை. கடந்த கால செயல்திறன் எதிர்கால வருமானத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. முதலீடு செய்வதற்கு முன், நிச்சயமாக ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட நிதி ஆலோசகரை அணுகவும்.