கம்யூடட் பென்ஷன் முதல் குடும்ப ஓய்வூதியம் வரை: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான வரி விதிகள் என்ன?

Pensioners Latest News: இந்தியாவில் ஓய்வூதிய வருமானத்திற்கு வரி விதிக்கப்படுகிறது, ஆனால் இதில் பல வகைகள் உள்ளன, பல வித சலுகைகள் அளிக்கப்படுகின்றன. ஓய்வூதியத்திற்கான வரி விதிப்பு முறை, பெறப்படும் ஓய்வூதியத்தின் வகையைப் பொறுத்தது. வழக்கமான ஓய்வூதியப் பணம் பொதுவாக சம்பளமாக வரி விதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், மொத்தத் தொகைகள் அல்லது மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியங்கள் (commuted pensions), வரி செலுத்துபவரின் வேலை வகை மற்றும் வருமான வரி விதிகளின் கீழ் உள்ள தகுதியைப் பொறுத்து முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ வரி விலக்கு பெறக்கூடும்.
ஓய்வூதியம் என்பது, கடந்தகால சேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒரு பணியாளர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு அவருக்கோ அல்லது பணியாளர் இறந்த பிறகு அவரது குடும்பத்தினருக்கோ ஒரு நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு வகையான கொடுப்பனவு ஆகும். இதைத் தொடர்ச்சியாகவோ அல்லது மொத்தத் தொகையாகவோ பெறலாம். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த விதிகளைப் பற்றிய தெளிவான புரிதல் இருப்பது அவசியமாகும். இது விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதிசெய்து, கிடைக்கக்கூடிய வரிச் சலுகைகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள உதவுகிறது.
வருமான வரி அறிக்கையில் (ITR) ஓய்வூதியத்தை அறிவிப்பது எப்படி?
பின்வரும் வகையான ஓய்வூதியங்கள் வரிவிதிப்புக்கு உரியவை:
மாற்றப்படாத ஓய்வூதியம் (Uncommuted Pension): ஊழியரால் தொடர்ச்சியாகப் பெறப்படும் ஓய்வூதியம்.
மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியம் (Commuted Pension): ஓய்வூதியத்தின் ஒரு பகுதியை ஒப்படைப்பதற்குப் பதிலாகப் பெறப்படும் மொத்தத் தொகை.
குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension): ஒரு ஊழியர் இறந்த பிறகு அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம்.
வருமான வரி அறிக்கையை (ITR) தாக்கல் செய்யும்போது, ஓய்வூதிய வருமானத்தை உரிய தலைப்பின் கீழ், குறிப்பாக வழக்கமான கொடுப்பனவுகளுக்கு 'சம்பளம்' (Salaries) என்ற தலைப்பின் கீழ் தெரிவிக்க வேண்டும். மாற்றப்படாத ஓய்வூதியம் என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த வகை ஓய்வூதியம், ஒரு நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்படும் சம்பள வருமானத்தைப் போலவே கையாளப்படுகிறது.
Commuted Pension எவ்வாறு கருதப்படுகிறது?
ஓய்வூதியத்தின் மாற்றப்பட்ட மதிப்பு வருமானமாகக் கருதப்பட்டாலும், வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 10(10A)-இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு இதற்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதிய மாற்றம் என்பது, ஒரு ஓய்வூதியதாரர் தனது மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தின் ஒரு பகுதியை விட்டுக்கொடுத்து, மொத்தத் தொகையைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது.
குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான வரி வகை
வருமான வரித் துறையின் இணையதளத்தின்படி, ஒரு ஊழியரின் மரணத்திற்குப் பிறகு குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெறும் குடும்ப ஓய்வூதியம் 'பிற மூலங்களிலிருந்து வரும் வருமானம்' என்ற தலைப்பின் கீழ் வரிக்கு உட்பட்டது.
சிறப்பு விலக்குகள்
ஒவ்வொரு பிரிவின் கீழும் சில விலக்குகள் உள்ளதாக வருமான வரித் துறையின் இணையதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரங்கள் இதோ:
மாற்றப்படாத ஓய்வூதியம் (Uncommuted pension): ஆயுதப் படைகளின் மாற்றுத்திறனாளி வீரர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு விலக்கு உள்ளது. இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், இராணுவ சேவையால் ஏற்பட்ட அல்லது மோசமடைந்த உடல் ஊனத்தின் காரணமாக ஒரு நபர் சேவையிலிருந்து உடல்நலக்குறைவால் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தால், சேவைக் கூறு மற்றும் ஊனக் கூறு ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கிய முழு ஊன ஓய்வூதியமும் வருமான வரியிலிருந்து முழுமையாக விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
எனினும், பணி ஓய்வு (superannuation) அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணத்தினால் ஓய்வு பெற்ற பணியாளர்களுக்கு இந்த வரி விலக்கு பொருந்தாது. ஊனமுற்றோர் ஓய்வூதியம் (disability pension) வரியிலிருந்து விலக்கு பெற்றிருப்பதால், மூலத்தில் வரி பிடித்தம் (TDS) செய்யும் நோக்கத்திற்காக, அதனை 'சம்பள வருமானத்தில்' சேர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை என வருமான வரித் துறையின் இணையதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியம் (Commuted pension): மத்திய அல்லது மாநில அரசுகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், சட்டரீதியான கழகங்கள் ஆகியவற்றின் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் படை உறுப்பினர்கள் பெறும் இத்தொகையானது, வரியிலிருந்து முழுமையாக விலக்கு பெறுகிறது.
அரசு சாரா ஊழியரைப் பொறுத்தவரை, ஓய்வூதியத்தின் மாற்றப்பட்ட மதிப்பின் மீதான வரி விதிப்புத் தன்மையானது, அந்த ஊழியர் ஓய்வு பெறும் சமயத்தில் பணிக்கொடை (gratuity) பெறுகிறாரா என்பதைப் பொறுத்து அமைகிறது. ஊழியர்கள் பணிக்கொடை பெற்றால், மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியத்தின் முழு மதிப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வரியிலிருந்து விலக்கு பெறுகிறது. அவ்வாறு பணிக்கொடை பெறாவிடில், மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியத்தில் 50 சதவீதம் வரியிலிருந்து விலக்கு பெறுகிறது. எஞ்சிய தொகையானது, அது பெறப்படும் நிதியாண்டில் 'சம்பள வருமானமாகவே' கருதப்பட்டு வரி விதிக்கப்படும்.
குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family pension): குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட வரி விலக்கு (deduction) அனுமதிக்கப்படுகிறது. இது, ஓய்வூதியத் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அல்லது ₹15,000 ஆகிய இரண்டில் எது குறைவோ, அந்தத் தொகைக்குச் சமமாக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினரின் வருமானம் புதிய வரி விதிப்பு முறையின் கீழும், வருமான வரிச் சட்டம் பிரிவு 115BAC-இன் கீழும் கணக்கிடப்பட்டால், இந்த வரி விலக்குக்கான வரம்புத் தொகையானது ₹25,000 ஆக உயர்த்தப்படுகிறது.
மேலும், ஆயுதப் படைகள் அல்லது துணை ராணுவப் படைகளைச் சேர்ந்த பணியாளர்கள், தங்கள் பணி சார்ந்த நடவடிக்கைகளின் (operational duties) போது உயிரிழந்திருந்தால், அவர்களின் விதவை மனைவி, குழந்தைகள் அல்லது நியமிக்கப்பட்ட வாரிசுதாரர்கள் பெறும் குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு முழுமையாக விலக்கு கிடைக்கிறது.
ஓய்வூதிய வரிவிதிப்பு பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன?
2. குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு வரி விதிக்கப்படுமா?
3. Commuted Pension எப்படி கருதப்படுகிறது?
