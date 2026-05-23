/UAN உடன் தவறான PF உறுப்பினர் அடையாள எண் இணைந்துவிட்டதா? ஆன்லைனில் EPFO Delink செய்வது எப்படி?

EPFO Delink Process: தவறான PF உறுப்பினர் அடையாள எண் (Member ID) உங்கள் UAN (Universal Account Number) உடன் இணைக்கப்பட்டால் நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை பற்றி இங்கே காணலாம்.
EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இபிஎஃப் கணக்கு தொடர்பான செயல்பாடுகளில் சில சமயங்களில் நாம் எதிர்கொள்ளும் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை பற்றியும் அதை சரி செய்வதற்கான வழிகளை பற்றியும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம். தவறான PF உறுப்பினர் அடையாள எண் (Member ID) உங்கள் UAN (Universal Account Number) உடன் இணைக்கப்பட்டால் நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை பற்றி இங்கே காணலாம்.
சில சமயங்களில், வேலை மாற்றம் காரணமாகவோ அல்லது வேறு ஏதேனும் பிழைகள் காரணமாகவோ, தவறான PF உறுப்பினர் அடையாள எண் (Member ID) உங்கள் UAN (Universal Account Number) உடன் இணைக்கப்பட்டுவிடுகிறது. இது உங்கள் பணி வரலாற்றைப் பாதிக்கலாம். அதுமட்டுமல்லாமல், இது எதிர்காலத்தில் PF கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கும்போதும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம்.
ஆகையால், இந்தப் பிழையைச் சரியான நேரத்தில் சரிசெய்வது மிகவும் அவசியமாகும். முன்னதாக, இத்தகைய பிழைகளைச் சரிசெய்ய ஊழியர்கள் நேரடியாக EPFO அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்போது உறுப்பினர்களுக்கான வசதிகள் அதிகரித்துவிட்டன. இந்த பிழையை இப்போது எளிய வழியில் சரி செய்ய முடியும்.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் EPFO ஒரு புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் மூலம், ஊழியர்கள் தங்கள் UAN உடன் தவறாக இணைக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர் அடையாள எண்ணை இணையம் வாயிலாகவே (ஆன்லைனில்) நீக்கிக்கொள்ள முடியும். இந்த இணைப்பு நீக்கச் செயல்முறையும் மிகவும் எளிமையானது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம். அதற்கு முன்னர், முதலில், UAN என்றால் என்ன என்பதையும், தவறான PF எண் UAN உடன் இணைக்கப்பட்டால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன என்பதையும் புரிந்துகொள்வோம்.
உங்கள் UAN உடன் ஒரு தவறான PF எண் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அது உங்கள் பணி வரலாற்றைக் (service history) குழப்பக்கூடும். இது PF கோரிக்கைகள் அல்லது கணக்கு மாற்றங்கள் தொடர்பான தொழில்நுட்பச் சிக்கல்களுக்கும் வழிவகுக்கலாம். மேலும், உங்கள் பிஎஃப் நிதி முடங்கிப்போகும் அபாயமும் உள்ளது. அத்துடன், உங்கள் PF கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பும் அதிகரிக்கிறது. ஆகையால், இத்தகைய சூழல் ஏற்பட்டால், தவறான PF எண்ணை UAN-இலிருந்து உடனடியாக நீக்குவது மிக அவசியமாகும்.
தவறான PF எண்ணை UAN-இலிருந்து எப்படி நீக்குவது என்பதை இப்போது கற்றுக்கொள்வோம்.
இபிஎஃப்ஓ அலுவலகத்திற்குச் சென்று அலையாமல், இந்த எளிய வழியில், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இந்த செயல்முறையை செய்து முடிக்கலாம்.
தவறான PF உறுப்பினர் எண் UAN உடன் இணைக்கப்பட்டால் உங்கள் பணி வரலாறு பாதிக்கப்படலாம். மேலும், இது எதிர்காலத்தில் PF கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கும்போதும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம்.
ஆம், எளிய வழியில் ஆன்லைனிலேயே EPFO Delink செய்ய முடியும்.
UAN என்பது EPFO-வால் வழங்கப்படும் 12 இலக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு தனித்துவமான எண்ணாகும்.