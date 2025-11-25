டிரைவிங் லைசென்ஸ் ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

driving licence : இந்தியா முழுவதும் வாகன ஓட்டிகள் கட்டாயம் வைத்திருக்க வேண்டிய ஆவணம் டிரைவிங் லைசென்ஸ். வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் கட்டாயம் இந்த ஆவணத்தை எப்போதும் வகையில் வைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அப்படி பலரும் வைத்திருப்பதில்லை. சிலநேரங்களில் தொலைந்து போவதும் கூட நடக்கிறது. இதனை தவிர்க்க மத்திய அரசு, டிஜிட்டல் முறையில் டிரைவிங் லைசென்ஸ் டவுன்லோடு செய்து கொள்ளும் வசதியை கொடுத்திருகிறது. பொதுமக்கள் இதனை பயன்படுத்திக்கொள்வது நல்லது. மத்திய சாலைப்போக்குவரத்து துறை அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வெப்சைட் மூலம் டிரைவிங் லைசென்ஸை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
டிஜிட்டல் ஓட்டுநர் உரிமத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வது எப்படி?
சாரதி பரிவஹன் இணையதளம் (Sarathi Parivahan Portal) மூலம் பதிவிறக்கம் செய்தல்
1. ஓட்டுநர் உரிமம் தொடர்பான சேவைகளுக்காக MoRTH -ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் முதன்மையான தளம் இதுவாகும். எனவே, சாரதி பரிவஹன் இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
2. 'Online Services' பகுதிக்குச் செல்லவும்: அங்குள்ள பிரிவில், Driving Licence Related Services என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. நீங்கள் சேவைகளைப் பெற விரும்பும் மாநிலத்தின் பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
4. Driving Licence ஆப்சனைக் கிளிக் செய்து, பின்னர் Print Driving Licence என்ற ஆப்சனை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
5. உங்கள் விண்ணப்ப எண் (Application Number) மற்றும் பிறந்த தேதி (Date of Birth) ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு, Submit என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
6. இப்போது உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்
டிஜிலாக்கர் (DigiLocker) மூலம் பதிவிறக்கம் செய்தல்
இது மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் (MeitY) ஒரு முதன்மை தளமாகும். இது டிஜிட்டல் ஆவணங்களைச் சேமிப்பதற்கான பாதுகாப்பான கிளவுட் அடிப்படையிலான தளமாகும்.
1. டிஜிலாக்கர் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும் அல்லது ஆண்ட்ராய்டு (Android) அல்லது ஐபோனில் (iPhone) டிஜிலாக்கர் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
2. உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி, மின்னஞ்சல் மற்றும் ஒரு PIN மூலம் எளிதாகப் பதிவு செய்யலாம் அல்லது உங்களுக்கு கணக்கு இருந்தால் உள்நுழையலாம்.
3. உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்திப் பதிவு செய்து, 6 இலக்க PIN ஒன்றை உருவாக்கவும். உங்கள் அதிகாரப்பூர்வ எண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்ட OTP மூலம் உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தவும்.
4. Search Documents என்ற பிரிவுக்குச் செல்லவும்.
5. Driving Licence - Ministry of Road Transport and Highways என்ற ஆப்சனை தேடித் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
6. இறுதியாக, உங்கள் DL எண்ணை உள்ளிட்டு, Get Document என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
7. உங்கள் மொபைலில் PDF ஆகச் சேமிக்க Download என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
டிரைவிங் லைசென்ஸ் டவுன்லோடு செய்வதால் என்ன நன்மை?
1. இதற்காக RTO அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. நீங்கள் எங்கிருந்தாலும், எப்போது வேண்டுமானாலும் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
2. பரிவஹன், டிஜிலாக்கர் அல்லது mParivahan -லிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட டிஜிட்டல் உரிமம் இந்தியப் போக்குவரத்துச் சட்டங்களின் கீழ் சட்டப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.
3. உங்கள் மொபைல் அல்லது கிளவுட்டில் எப்போதும் backups எடுத்து வைத்திருக்கலாம்.
4. சரியான விவரங்களை உள்ளிடுகிறீர்கள் என்றால், உடனடியாக அணுகலைப் பெறுவீர்கள்.
5. உங்கள் உரிமத்தைக் காட்ட வேண்டிய சூழலில் டிஜிலாக்கர் அல்லது mParivahan மூலம் உங்கள் மொபைலில் காண்பிக்கலாம்.
6. டிஜிட்டல் உரிமத்தில் பொதுவாக ஒரு QR குறியீடு அல்லது சரிபார்ப்பு வழிமுறை இருக்கும், அதை அதிகாரிகள் ஸ்கேன் செய்து அதன் உண்மைதன்மையை உறுதிப்படுத்த முடியும்.
