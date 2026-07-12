/ஒரே நாளில் PF செட்டில்மென்ட் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் தனது கோடிக்கணக்கான சந்தாதாரர்களுக்குப் புத்தாண்டு பரிசாக ஒரு மாபெரும் டிஜிட்டல் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பிஎப் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுப்பதற்கும், கணக்குகளை மாற்றுவதற்கும் நீண்ட நாட்கள் காத்திருந்த ஊழியர்களின் சிரமத்தைப் போக்கும் வகையில், முற்றிலும் மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய மத்தியமயமாக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த போர்ட்டலை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
பிளாக்அவுட் காலம் முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்த வாரத்திற்குள் புதிய தளம் நாடு முழுவதும் முழுமையாகச் செயல்பாட்டுக்கு வரவுள்ளது. இதன் மூலம் இனி பிஎப் சேவைகள் அனைத்தும் மிக வேகமாகவும், துல்லியமாகவும் மாறவுள்ளன.
இதுவரை பிஎஃப் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது கணக்கு இருப்பைச் சரிபார்க்க ஒரு தளத்தையும், க்ளைம் நிலவரத்தைக் கண்காணிக்க வேறொரு தளத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது. ஆனால், இனி இந்த அலைச்சல் இருக்காது. புதிய ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் போர்ட்டல் மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் ஒரே இடத்தில் லாக் இன் செய்து அனைத்து விதமான இபிஎப்ஓ சேவைகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
முன்பெல்லாம் ஒவ்வொரு பிராந்திய பிஎப் அலுவலகமும் தனித்தனியாகச் செயல்பட்டு வந்தன. ஒரு ஊழியரின் பிஎப் கணக்கு எந்தப் பிரிவில் உள்ளதோ, அங்குள்ள அதிகாரிகள் மட்டுமே அவரது விண்ணப்பங்களைச் பரிசீலிக்க முடியும். இதனால் ஒரு அலுவலகத்திலிருந்து மற்றொரு அலுவலகத்திற்கு பைல்கள் மாறுவதில் கடும் தாமதம் ஏற்பட்டது.
இனி அந்தப் பழைய முறை ஒழிக்கப்பட்டு, மத்தியமயமாக்கப்பட்ட புதிய முறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதன் மூலம், இந்தியாவின் எந்தப் பகுதியில் உள்ள இபிஎஃப்ஓ அலுவலகமும் உங்கள் விண்ணப்பங்களைச் சரிபார்த்து உடனுக்குடன் பணத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியும். இது காத்திருப்பு நேரத்தை ஜெட் வேகத்தில் குறைக்கும்.
புதிய போர்ட்டலில் பெரும்பாலான நடைமுறைகள் தானியங்கி மயமாக்கப்பட்டுள்ளன. மனிதத் தவறுகளோ அல்லது அதிகாரிகளின் தாமதமோ இதில் இருக்காது. மேலும், நீங்கள் ஒரு க்ளைமிற்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பே, அதற்கான தகுதி விவரங்கள் திரையில் தெளிவாகக் காண்பிக்கப்படும். இதன் காரணமாக, தவறான தகவல்களால் பிஎப் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுவது இனி முற்றிலும் தவிர்க்கப்படும்.
மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள இந்த புதிய தொழில்நுட்ப தளம் மூலமாகவே, நடப்பு 2025-26 நிதியாண்டிற்கான இபிஎப் வட்டிப் பணம் கணக்கிடப்பட்டு வருகிறது. தற்போது இதற்கான களச் சரிபார்ப்புப் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன.
இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் இப்பணிகள் முடிவடைந்து, அடுத்த வாரத்திற்குள் நாடு முழுவதும் உள்ள 34 கோடிக்கும் அதிகமான பிஎஃப் கணக்குகளில் மொத்தம் ரூ.1.44 லட்சம் கோடி வட்டிப் பணம் நேரடியாக டெபாசிட் செய்யப்படவுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு முதல் இந்த வட்டி வரவு வைக்கும் முறை 100% ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றப்படும் என்பதால், மார்ச் மாதம் முடிந்தவுடனேயே வட்டிப் பணம் கணக்கில் ஏறிவிடும்.
இனி பிஎப் பணத்தை எடுக்க எந்தவொரு அலுவலகத்திற்கும் அலையத் தேவையில்லை; தேவையற்ற ஆவணங்களும் தேவையில்லை. வெளிப்படையான, எளிமையான இந்த டிஜிட்டல் மாற்றத்தால் ஊழியர்கள் தங்களின் சொந்தப் பணத்தை மிகக் குறைந்த நேரத்தில், எவ்வித அலைச்சலுமின்றி அவசரத் தேவைகளுக்கு எடுத்துக் கொள்ள முடியும்.