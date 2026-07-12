Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /ஒரே நாளில் PF செட்டில்மென்ட் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஒரே நாளில் PF செட்டில்மென்ட் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

EPFO : பிஎப் சந்தாதாரர்கள் ஒரே நாளில் பிஎப் செட்டில்மெண்ட் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 12, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:48 PM IST
ஒரே நாளில் PF செட்டில்மென்ட் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
Image Credit: EPFO Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'பசுமை கவுண்டம்பாளையம்'.. மரக்கன்றுகளால் பசுமையாகும் கோவை; குவியும் பாராட்டு!
Coimbatore news35 min ago
2
FIFA1 hr ago
3
Anand Srinivasan2 hrs ago
4
Trichy jobs2 hrs ago
5
CSK Trade Rumours3 hrs ago