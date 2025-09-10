பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ரூ.1 லட்சம் மாத வருமானம் பெறுவது எப்படி?

Senior Citizens Latest News: ஓய்வுக்குப் பிறகும் நிலையான வருமானம் தேவையா? வயோதிகத்திலும் பிறரை சாராத வாழ்க்கை வாழ ஆசைப்படுகிறீர்களா? அப்படியென்றால், இந்த செய்தி உங்களுக்கானது!
மனிதர்களுக்கு பணத்திற்கான தேவை எப்போதும் இருக்கின்றது. பணி ஓய்வுக்கு பிறகு இது இன்னும் அதிகமாகின்றது. வயோதிகத்தில் வருமானத்திற்கான நிலையான வழிகள் இருப்பதில்லை. ஆனால், மருத்துவ செலவுகள் உட்பட சில குறிப்பிட்ட செலவுகளும் இந்த காலத்தில் அதிகரிக்கின்றன. ஆகையால் இளமையிலேயே இதற்கான திட்டமிடல் அவசியமாகின்றது.
சரியான நேரத்தில் புத்திசாலித்தனமான திட்டமிடல் மற்றும் முதலீட்டின் மூலம், வயதான காலத்திலும் எந்த கடின உழைப்பும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 1 லட்சம் வரை சம்பாதிக்கலாம். இதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம், ஒரு நல்ல ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்கி அதை முறையாகப் பயன்படுத்துவதுதான். இதற்கான சரியான அனுகுமுறையை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Retirement Fund: ஓய்வூதிய நிதியின் உருவாக்கம்
ஓய்வூதிய நிதி என்பது ஒரே இரவில் தயாராகும் மாய மந்திரம் அல்ல. அதற்கு நேரம், பொறுமை மற்றும் ஒழுக்கமான முதலீடு அவசியம். ஆனால், இதில் நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், இதை உருவாக்க ஒருவர் லட்சாதிபதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை.
உங்களிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை இருந்தால், உங்கள் பட்ஜெட்டின் படி சரியான முதலீட்டுத் திட்டத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். உங்களிடம் சிறிய தொகை இருந்தாலும் பெரிய தொகை இருந்தாலும், சரியான திட்டமிடல் மூலம் தொகைக்கு ஏற்ப பணி ஓய்வு காலத்திலும் உங்களால் ஒரு பெரிய நிதியை உருவாக்க முடியும்.
மாதம் ரூ.1 லட்சம் சம்பாதிப்பது எப்படி?
ஓரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஓய்வுதியதாரர் மாதத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் அல்லது ஆண்டுதோறும் ரூ.12 லட்சம் சம்பாதிப்பதை இலக்காக கொண்டுள்ளார் என வைத்துக்கொள்வோம்.
ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பாத நிலையில்....
- முதலீட்டின் அளவு முதலீட்டாளர் விரும்பும் வருமானத்தைப் பொறுத்தது.
- முதலிட்டாளர் ரிஸ்க் எடுக்காமல் 6% வருமானத்தை எதிர்பார்த்தால், அவருக்கு சுமார் 2 கோடி ரூபாய் தேவைப்படும்.
- இந்தத் தொகையை ஆனுவிட்டி (Annuity), நிலையான வைப்புத்தொகை (Fixed Deposit) அல்லது கடன் நிதிகள் (Debt Funds) போன்ற பாதுகாப்பான திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம்.
- இந்தத் திட்டங்கள் குறைந்த ஆபத்து கொண்டவையாகக் கருதப்படுகின்றன.
சிறிது ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருந்தால்....
- முதலீட்டாளர் சிறிது ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருந்தால், மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (Senior Citizen Saving Scheme – SCSS), சமச்சீர் ஹைப்ரிட் நிதி (Balanced Hybrid Fund) அல்லது ஈக்விட்டி சேமிப்பு நிதி (Equity Saving Fund) போன்ற 8% வருமானத்தைத் தரும் திட்டங்களைத் தேர்வு செய்யலாம்.
- இவற்றுக்கு சுமார் 1.5 கோடி ரூபாய் நிதி போதுமானது.
- மேலும் 10% வருமானத்தை இலக்காகக் கொண்டுள்ளவர்களுக்கு, ரூ.1.2 கோடி முதலீடு போதுமானதாக இருக்கும்.
அதிக ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருந்தால்....
- அதிக ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருந்தால் முதலீட்டாலர்கள் அக்ரசிவ் ஹைப்ரிட் நிதி (Aggressive Hybrid Fund), லார்ஜ் கேப் நிதி (Large Cao Funds) அல்லது லார்ஜ் மற்றும் மிட்கேப் நிதியில் (Large and Midcap Funds) முதலீடு செய்யலாம்.
- 1 கோடி ரூபாய் உள்ளவர்கள் 12% வருமானத்தைத் தரும் ஃப்ளெக்ஸி கேப் அல்லது மல்டி கேப் நிதிகளில் முதலீடு செய்யலாம்.
SWP: பணி ஓய்வுக்கு பிறகு வருமானம் ஈட்ட புத்திசாலித்தனமான வழி
சிஸ்டமேடிக் வித்ட்ராவல் திட்டம் (Systematic Withdrawal Plan – SWP) ஓய்வு காலத்தில் சம்பாதிக்க ஒரு சிறந்த வழியாகும். இதன் மூலம், முதலீட்டாளர் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு நிலையான தொகையை பெறலாம். மீதமுள்ள பணம் முதலீட்டில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். உதாரணமாக, முதலீட்டாளரிடம் 2.5 கோடி ஓய்வூதிய நிதி இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். அவர் SWP மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் 1 லட்சம் பெறலாம்.
அவர் டெபாசிட் செய்த ஃபண்ட் சராசரியாக 8-10% வருமானத்தை அளித்தால், அவர் தனது மாத செலவுகளை எளிதாக நிர்வகிக்கலாம். மேலும் அவரது தொகையும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த முறை முதலீட்டாளருக்கு வழக்கமான வருமானத்தையும் வளர்ச்சியையும் தருகிறது.
பணவீக்கத்திற்கு முக்கிய பங்கு
10-15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்றைய 1 லட்சம் ரூபாயின் மதிப்பு இதே போல் இருக்காது. ஆகையால், உங்கள் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் பணவீக்கத்தை மனதில் கொள்ளுங்கள். வட்டியை மட்டும் சார்ந்து இல்லாமல், தேவைப்பட்டால் அசல் தொகையின் ஒரு பகுதியையும் திரும்பப் பெறக்கூடிய வகையில் எப்போதும் முதலீடு செய்வது நல்லது. இது உங்கள் வாழ்க்கைத் தரத்தை எப்போதும் உயர்வாக வைத்திருக்கும். மேலும் நீங்கள் எந்த நிதி சிக்கல்களையும் எதிர்கொள்ளும் நிலைக்கு ஆளாகாமல் இருக்கலாம்.
