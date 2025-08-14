299 ரூபாய் செலுத்தி ஆபத்து காலத்தில் 10 லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு பெறுவது எப்படி? முழு விவரம்

India Post Accident Insurance : ஏழை, எளிய மக்களின் ஆபத்து கால செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு இந்திய அஞ்சல்துறை மிக குறைந்த கட்டணத்தில் விபத்து காப்பீடுகளை வழங்கி வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் வெறும் 299 ரூபாய் செலுத்தினால் 10 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான விபத்து காப்பீட்டை பொதுமக்கள் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். காப்பீடு பெற்றவர் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தால் அல்லது காயமடைந்தால் அவருக்கு சிகிச்சைக்கு தேவையான தொகையை இந்த காப்பீடு பூர்த்தி செய்யும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
காப்பீடு எடுத்தவர்கள் எதிர்பாராத விபத்து மரணம் அல்லது ஊனத்திலிருந்து பாதுகாக்க, இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி (India Post Payments Bank - IPPB) இரண்டு விபத்துக் காப்பீட்டு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அவை, ரூ. 399 மற்றும் ரூ. 299 திட்டங்கள் ஆகும். இந்தியா போஸ்ட் வங்கி தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் இந்த காப்பீடு ஒரு வருடத்திற்கு செல்லுபடியாகும். 18 முதல் 65 வயது வரையிலானவர்கள் இந்தத் திட்டங்களில் சேரலாம்.
இந்தியா போஸ்டின் ரூ. 399 பிரீமியம் காப்பீட்டுத் திட்டம்
1. இந்த பிரீமியம் திட்டம் ஒரு வருடத்திற்கு செல்லுபடியாகும்.
2. விபத்து மரணம்: விபத்து நடந்த 365 நாட்களுக்குள் மரணம் ஏற்பட்டால், ரூ. 10 லட்சம் காப்பீடு வழங்கப்படும்.
3. நிரந்தர முழு ஊனம்: விபத்து காரணமாக நிரந்தர முழு ஊனம் ஏற்பட்டால், ரூ. 10 லட்சம் காப்பீடு வழங்கப்படும்.
4. நிரந்தர பகுதி ஊனம் மற்றும் பக்கவாதம்: விபத்தினால் நிரந்தர பகுதி ஊனம், கை, கால் இழப்பு அல்லது பக்கவாதம் ஏற்பட்டால், பாலிசி ஆவணத்தில் குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தின் அடிப்படையில் இழப்பீடு வழங்கப்படும்.
5. விபத்து மருத்துவச் செலவுகள்: விபத்தினால் மருத்துவமனையில் உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டால் ரூ. 60,000 வரையிலும், புறநோயாளியாக சிகிச்சை பெற்றால் ரூ. 30,000 வரையிலும் மருத்துவச் செலவுகளைப் பெறலாம்.
6. கல்வி உதவித்தொகை: விபத்தில் பாலிசிதாரர் இறக்க நேரிட்டாலோ அல்லது நிரந்தர முழு ஊனம் ஏற்பட்டாலோ, இரண்டு குழந்தைகளின் கல்விச் செலவுகளுக்காக தலா ரூ. 1 லட்சம் வரை வழங்கப்படும்.
7. மருத்துவமனையில் தினசரி ரொக்கப் பலன்: மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டால், பத்து நாட்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ. 1000 வழங்கப்படும்.
8. குடும்பத்தினருக்கான போக்குவரத்துச் செலவு: விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவரைப் பார்க்கச் செல்லும் குடும்பத்தினரின் பயணச் செலவுகளுக்கு அதிகபட்சம் ரூ. 25,000 வரை வழங்கப்படும்.
8. இறுதிச் சடங்கு பலன்: விபத்தில் மரணம் ஏற்பட்டால், இறுதிச் சடங்குகளுக்காக ரூ. 5,000 வழங்கப்படும்.
இந்தியா போஸ்டின் ரூ. 299 அடிப்படை காப்பீட்டுத் திட்டம்
1. இந்த அடிப்படைத் திட்டமும் ஒரு வருடத்திற்கு செல்லுபடியாகும்.
2. விபத்து மரணம், நிரந்தர முழு ஊனம், நிரந்தர பகுதி ஊனம் மற்றும் பக்கவாதம்: இந்தத் திட்டத்திலும் விபத்து மரணம் அல்லது நிரந்தர முழு ஊனம் ஏற்பட்டால் ரூ. 10 லட்சம் காப்பீடு கிடைக்கும். நிரந்தர பகுதி ஊனத்திற்கும் இழப்பீடு உண்டு.
3. விபத்து மருத்துவச் செலவுகள்: உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டால் ரூ. 60,000 வரையிலும், புறநோயாளியாக சிகிச்சை பெற்றால் ரூ. 30,000 வரையிலும் மருத்துவச் செலவுகளைப் பெறலாம்.
இந்த விஷயங்களுக்கு காப்பீடு கிடையாது
இந்த ரூ. 299 திட்டத்தில், ரூ. 399 பிரீமியம் திட்டத்தில் உள்ள கல்வி உதவித்தொகை, மருத்துவமனையில் தினசரி ரொக்கப் பலன், குடும்பத்தினரின் போக்குவரத்துச் செலவு மற்றும் இறுதிச் சடங்கு பலன் ஆகியவை இல்லை.
இந்த திட்டங்களில் உள்ள விதிவிலக்குகள் (Exclusions):
இந்த விபத்துக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் சில நிகழ்வுகளுக்கு காப்பீடு கிடைக்காது. அவை:
* தற்கொலை
* ராணுவ சேவைகள் அல்லது ராணுவ நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் காயங்கள்
* போர்
* சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடும்போது ஏற்படும் காயங்கள்
* பாக்டீரியா தொற்று, நோய்கள், எய்ட்ஸ்
* ஆபத்தான விளையாட்டுக்களில் பங்கேற்பதால் ஏற்படும் காயங்கள்.
இந்தத் திட்டத்தில் சேருவதற்கு, வாடிக்கையாளர்கள் அருகில் உள்ள தபால் நிலையம் அல்லது தபால்காரர் மூலமாக ஸ்மார்ட் போன் மற்றும் பயோமெட்ரிக் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் முறையில் பதிவு செய்யலாம்.
