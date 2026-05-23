/மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதம் ரூ.20,500 வருமானம்: ரிஸ்க் இல்லாத அற்புதமான அரசாங்க திட்டம்

Senior Citizens Savings Scheme: நாம் அனைவரும் நம் வாழ்வில் பெரும் பகுதியை பணம் ஈட்டுவதில் செலவிடுகிறோம். நம் அனைவருக்கும் பணத்திற்கான தேவை உள்ளது. வயதிற்கு ஏற்ப இந்த தேவை மாறுபடுகிறது. குறிப்பாக மூத்த குடிமக்கள் நிதி பாதுகாப்பு மற்றும் முதலீட்டில் அதிக கவனமாக இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். முதியவர்களின் இந்த தேவையை புரிந்து வைத்திருக்கும் மத்திய, மாநில அரசுகள் மூத்த குடிமக்களுக்காக பல வித சேமிப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. அவற்றில் ஒரு முக்கியமான திட்டம்தான் மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்.
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS) என்பது, மூத்த குடிமக்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட, அதிக வருமானம் தரக்கூடிய சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இத்திட்டம் மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆதரவைப் பெற்றிருப்பதால், அல்லது குறைந்த இடர் கொண்ட முதலீட்டுத் தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது.
|SCSS அம்சம்
|விவரம்
|முதலீட்டுத் தொகை
|₹30 லட்சம்
|வட்டி விகிதம்
|8.2%
|காலாண்டு வட்டி
|₹61,500
|வருடாந்திர வட்டி
|₹2,46,000
SCSS திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச வைப்புத்தொகை ₹1,000 ஆகும். இதன் அதிகபட்ச வரம்பு ₹30 லட்சம் ஆக உள்ளது. இந்த வரம்பானது, ஒரு தனிநபர் பெயரில் உள்ள அனைத்து SCSS கணக்குகளிலும் உள்ள மொத்த இருப்பிற்குப் பொருந்தும். கணவன் மற்றும் மனைவி ஆகிய இருவரும் தனித்தனி கணக்குகளையோ அல்லது ஒரு கூட்டுக்கணக்கையோ (Joint Account) தொடங்கிக்கொள்ளலாம். இருவரும் இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்யத் தகுதி பெற்றவர்களாக இருந்தால், அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தனிப்பட்ட கணக்குகளில் தலா ₹30 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.
ஒரு தனிநபர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பிற்கு மேல் தொகையை முதலீடு செய்தால், அந்த அதிகப்படியான தொகை முதலீட்டாளருக்கே திருப்பி அளிக்கப்படும். அவ்வாறு கூடுதலாக முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகைக்கான வட்டியானது, அஞ்சலக சேமிப்புக் கணக்கிற்குப் பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும்.
SCSS கணக்கிலிருந்து ஈட்டப்படும் வட்டி முழுமையாக வரிக்கு உட்பட்டதாகும். இருப்பினும், மூத்த குடிமக்கள் வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80TTB இன் கீழ், ₹50,000 வரையிலான வரி விலக்கைக் கோரலாம்.
SCSS கணக்கைத் தொடங்கிய நாளிலிருந்து 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த பிறகு அதை மூடலாம். ஒருவேளை அந்தக் கணக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருந்தால், அந்த நீட்டிக்கப்பட்ட காலம் நிறைவடைந்த பிறகும் அதை மூட முடியும். கணக்கு வைத்திருப்பவர் இறக்கும் பட்சத்தில், அந்தக் கணக்கு முழுமையாக மூடப்படும் வரை, அஞ்சலக சேமிப்புக் கணக்கிற்குப் பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதத்திலேயே தொடர்ந்து வட்டியை ஈட்டும்.
ஆரம்ப 5 ஆண்டு காலப்பகுதி நிறைவடைந்த பிறகு, SCSS கணக்கை மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க முடியும். அவ்வாறு செய்வதற்கு, கணக்கின் முதிர்வுத் தேதிக்குப் பிந்தைய ஓராண்டு காலத்திற்குள் அதற்கான விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கம் தகவல்களை வழங்குவது மட்டுமே தவிர, முதலீட்டு ஆலோசனைகளை வழங்குவது அல்ல. முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் முதலீட்டு ஆலோசகரை அணுகி ஆலோசித்த பின்னரே முதலீடு தொடர்பான முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.)
