  • PPF முதலீட்டின் மூலம் மாதம் ரூ.61,000 ஓய்வூதியம்: வரிச் சலுகையுடன் இன்னும் பல நன்மைகள்

PPF முதலீட்டின் மூலம் மாதம் ரூ.61,000 ஓய்வூதியம்: வரிச் சலுகையுடன் இன்னும் பல நன்மைகள்

Public Provident Fund: ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான நீண்டகால முதலீட்டைத் தேடும் நபர்களுக்கு பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) ஒரு சிறந்த தேர்வாகத் திகழ்கிறது. இந்த திட்டம் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 9, 2026, 11:29 AM IST
Trending Photos

சாப்பாடே சாப்பிடலையாம்!. 15 மாதத்தில் 35 கிலோ குறைத்த மருத்துவர் ஷர்மிளா... சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!
camera icon7
weight loss
சாப்பாடே சாப்பிடலையாம்!. 15 மாதத்தில் 35 கிலோ குறைத்த மருத்துவர் ஷர்மிளா... சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ!
ரேஷன் கார்டு குட் நியூஸ்: இனி ரேஷன் கடையிலேயே ரூ.5 லட்சம் இலவச மருத்துவ காப்பீடு!
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு குட் நியூஸ்: இனி ரேஷன் கடையிலேயே ரூ.5 லட்சம் இலவச மருத்துவ காப்பீடு!
2026 தேர்தலுக்கு முன்..கண்டிப்பா இந்த அரசியல் படங்களை பார்த்து விடுங்கள்..
camera icon7
Political Thriller
2026 தேர்தலுக்கு முன்..கண்டிப்பா இந்த அரசியல் படங்களை பார்த்து விடுங்கள்..
டாஸ்மாக் மூலம் அதிகம் சம்பாதிக்கும் மாநிலங்கள்.. தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
Liquor Shop
டாஸ்மாக் மூலம் அதிகம் சம்பாதிக்கும் மாநிலங்கள்.. தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த இடம்?
PPF முதலீட்டின் மூலம் மாதம் ரூ.61,000 ஓய்வூதியம்: வரிச் சலுகையுடன் இன்னும் பல நன்மைகள்

Public Provident Fund: சிறுசேமிப்பு திட்டங்களில் ஆர்வம் காட்டும் நபரா நீங்கள்? பாதுகாப்பான வழியில், சீரான வருமானத்தை பெறும் ஆவல் உங்களுக்கு உள்ளதா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலாண்டிற்கான (Q1FY27) சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்களை அரசாங்கம் மாற்றவில்லை. இதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் முன்பைப் போலவே அதே அளவிலான வருமானத்தைத் தொடர்ந்து பெறுவார்கள் என்பது தெளிவாகிறது. ஆகையால், ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான நீண்டகால முதலீட்டைத் தேடும் நபர்களுக்கு பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) ஒரு சிறந்த தேர்வாகத் திகழ்கிறது.

PPF திட்டத்தின் தனித்துவம் என்ன?

PPF திட்டத்தின் தனித்துவமான அம்சம் அதன் உறுதியான 7.1 சதவீத வட்டி விகிதமாகும். இந்த திட்டத்தில் எந்தவிதமான இடர்பாடுகளும் இல்லை. இதில் ஈட்டப்படும் வட்டியானது ஆண்டுதோறும் கூட்டு வட்டி முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது. அதாவது, உங்கள் வைப்புத்தொகைக்கு வட்டி கிடைக்கும். அதன் பின்னர் அந்த வட்டித் தொகைக்கும் சேர்த்து கூடுதல் வட்டி கணக்கிடப்படும். இந்த கூட்டு வட்டி விளைவின் காரணமாக, காலப்போக்கில் ஒரு கணிசமான அளவிலான கார்பஸை, அதாவது நிதித் தொகுப்பை உங்களால் உருவாக்க முடியும்.

PPF மூலம் மாதம் ரூ. 61,000 ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

- PPF திட்டத்தில் '15+5+5' என்ற உத்தியைப் பின்பற்றி, 25 ஆண்டுகளில் ஒரு பெரிய அளவிலான நிதித் தொகுப்பை உங்களால் திரட்ட முடியும். 

- இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 1.5 லட்சம் முதலீடு செய்வதன் மூலம், உங்கள் மொத்த முதலீடு ரூ. 37.5 லட்சத்தை எட்டும்.

- இந்தத் தொகை காலப்போக்கில் வளர்ந்து சுமார் ரூ. 1.03 கோடியாக உயரும் வாய்ப்புள்ளது. 

- இதில், சுமார் ரூ. 65 லட்சம் என்பது வட்டி மூலம் மட்டுமே ஈட்டப்பட்ட தொகையாகும். 

- கணக்கின் முதிர்வு காலம் முடிந்த பிறகும், இந்த நிதித் தொகுப்பு (ரூ. 1.03 கோடி) அந்தக் கணக்கிலேயே தொடர்ந்து நீடித்திருக்கலாம். 

- இந்த ரூ. 1.03 கோடித் தொகைக்குத் தொடர்ந்து 7.1 சதவீத வட்டி கிடைத்துக்கொண்டே இருந்தால், ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ. 7.31 லட்சத்தை நீங்கள் வருமானமாகப் பெற முடியும். 

- இது மாதம் ஒன்றுக்கு சுமார் ரூ. 60,000 முதல் ரூ. 61,000 வரையிலான நிலையான வருமானத்திற்குச் சமமாகும்.

- அதே வேளையில், உங்கள் அசல் முதலீட்டுத் தொகையும் முழுமையாகப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

PPF லாக்-இன் காலம்

PPF திட்டத்திற்கான நிலையான முதிர்வு காலம் (lock-in period) 15 ஆண்டுகளாகும். இந்தக் காலம் முடிந்த பிறகு, முதலீட்டாளர்கள் முன்  மூன்று விதமான தேர்வுகள் உள்ளன. அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்:

1. முதலீட்டாளர்கள் கணக்கில் உள்ள முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
2. புதிய முதலீடுகள் எதையும் செய்யாமல், கணக்கை மேலும் 5 ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிக்கலாம்.
3. தொடர்ந்து முதலீடு செய்துகொண்டே, கணக்கின் கால அளவை ஆண்டுதோறும் நீட்டித்துக்கொள்ளலாம்.

கூட்டு வட்டி மூலம் அதிக நன்மைகள்

15 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகும் முதலீட்டாளர் தொடர்ந்து பணம் செலுத்தி வந்தால், கூட்டு வட்டி மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள் இன்னும் வேகமாகப் பெருகும். இதன் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் மேம்பட்ட நன்மைகளை பெறலாம்.

PPF வரிச்சலுகைகள்

PPF திட்டத்தின் மற்றொரு முக்கிய அம்சம், அதில் கிடைக்கும் வரிச் சலுகைகளாகும். PPF-இல் செய்யப்படும் முதலீடுகள், அதன் மூலம் ஈட்டப்படும் வட்டி மற்றும் முதிர்வு காலத்தில் கிடைக்கும் மொத்தத் தொகை ஆகிய அனைத்துக்கும் வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றது. மேலும், ஆண்டுக்கு ரூ. 1.5 லட்சம் வரையிலான முதலீடுகளுக்கு, வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-இன் கீழ் வரி விலக்குச் சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

PPF திட்டத்தின் முதலீட்டு வரம்புகள் என்ன?

PPF திட்டத்தில் முதலீட்டாளர்கள் ரூ. 500 முதல் ரூ. 1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். ஆம், முதலீட்டாளர்கள் இந்தத் திட்டத்தில், ஆண்டுக்குக் குறைந்தபட்சமாக ரூ. 500 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ. 1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யத் தொடங்கலாம். இத்திட்டம், ஊதியம் பெறுபவர்கள், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் என அனைவரும் பயன்பெறும் வகையில் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும், இத்திட்டத்தில் 15 ஆண்டுகால 'முடக்கக் காலம்' (lock-in period) உள்ளது. ஏழாவது ஆண்டிலிருந்து பகுதியளவு தொகையைத் திரும்பப் பெறும் வசதியும் இதில் உள்ளது.

PPF கணக்கை எப்படி திறப்பது?

யார் வேண்டுமானாலும் தங்களின் சொந்தப் பெயரில், அஞ்சல் அலுவலகம் அல்லது வங்கியில் PPF கணக்கைத் தொடங்கலாம். சிறார்களின் பெயர்களிலும் PPF கணக்கை திறக்கலாம். எனினும், இதற்கு பாதுகாவலர் ஒருவரின் வாயிலாக, சிறார் பெயரில் கணக்கு தொடங்கப்படும்.

ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையில், பாதுகாப்பு, நிலையான வருமானம் மற்றும் வரிச் சேமிப்பு ஆகிய மூன்றையும் மிகச் சரியான விகிதத்தில் வழங்கும் ஒரு சிறந்த முதலீட்டுத் தேர்வாக PPF விளங்குகிறது. இது நீண்டகால அடிப்படையில், ஓய்வுக்காலத்திற்கான வலுவான நிதியை உருவாக்கப் பெரிதும் உதவுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. பொது வருங்கால வைப்பு நிதி என்றால் என்ன?
பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) என்பது இந்தியாவில் அரசாங்கத்தின் ஆதரவு பெற்ற, நீண்டகால சேமிப்புத் திட்டமாகும். இது பாதுகாப்பான மற்றும் வரிச் சலுகைகள் கொண்ட முதலீட்டு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

2. பொது வருங்கால வைப்பு நிதியின் தற்போதைய வட்டி விகிதம் என்ன?
இது 15 ஆண்டுகள் முதிர்வுக் காலத்தையும், 2026 நிலவரப்படி ஆண்டு 7.1% வட்டி விகிதத்தையும், பிரிவு 80C-இன் கீழ் வரிச் சலுகைகளையும் கொண்டுள்ளது.

3. பொது வருங்கால வைப்பு நிதியின் முதலீட்டு வரம்புகள் எவ்வளவு?
பொது வருங்கால வைப்பு நிதியில் குறைந்தபட்சமாக ரூ. 500 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ. 1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ரூ.46,000 ஆக உயரும் அடிப்படை சம்பளம்.... அரசு ஊழியர்கள் ஹேப்பி!!

மேலும் படிக்க | கூகுள் பே பாக்கெட் மணி! கிளிக் செய்தாலே பணம் திருடப்படுமா? Fact Check

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

