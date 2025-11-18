போலி ஆதார் அட்டைகளைக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி? மோசடிகளைத் தவிர்க்க டிப்ஸ்

Aadhaar : தற்போதைய காலகட்டத்தில், ஆதார் அட்டை (Aadhaar Card) என்பது வெறும் அடையாள அட்டை மட்டுமல்ல; அது ஒரு முக்கிய அரசு ஆவணமாகவும், வங்கிக் கணக்குகள், அரசு மானியங்கள் மற்றும் பல்வேறு சேவைகளைப் பெறுவதற்கான அடிப்படையாகவும் உள்ளது. இந்த முக்கியத்துவம் காரணமாக, போலி (Fake) ஆதார் அட்டைகளைத் தயாரிக்கும் மோசடிகள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஒரு ஆதார் அட்டை உண்மையானதா அல்லது போலியானதா என்பதைக் கண்டுபிடிப்பது குறித்து இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) வழங்கியுள்ள வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் கூடுதல் தகவல்களை விரிவாகக் காண்போம்.
1. UIDAI இணையதளம் மூலம் சரிபார்த்தல் (Verify Aadhaar Online)
ஒரு ஆதார் அட்டை உண்மையானதா என்பதைக் கண்டறிய, UIDAI-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் சரிபார்ப்பதே மிகவும் நம்பகமான மற்றும் கட்டாயமான வழிமுறையாகும்.
அதிகாரப்பூர்வ தளம்: UIDAI-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும். முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள 'ஆதார் சேவைகள்' (Aadhaar Services) பிரிவின் கீழ் இருக்கும் 'ஆதாரை சரிபார்க்கவும்' (Verify an Aadhaar Number) என்ற விருப்பத்தை அல்லது நேரடியாக 'ஆதார் சரிபார்ப்பாளர்' (Aadhaar Verifier) தளத்திற்குச் செல்லவும். சரிபார்க்க வேண்டிய ஆதார் அட்டையில் உள்ள 12 இலக்க ஆதார் எண்ணை (Aadhaar Number) மற்றும் திரையில் தோன்றும் பாதுகாப்புக் குறியீட்டை (Captcha) உள்ளிடவும்.
விவரங்களைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, அந்த ஆதார் எண் உண்மையானதா என்பது உறுதிப்படுத்தப்படும். அத்துடன், அந்த ஆதார் எண்ணின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட நபரின் வயதுப் பிரிவு (Age Band), பாலினம் (Gender), மாநிலம் (State) மற்றும் மொபைல் எண்ணின் கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் ஆகியவை திரையில் காண்பிக்கப்படும். இந்த விவரங்கள் அட்டையில் உள்ள தகவலுடன் ஒத்துப்போகிறதா என்பதை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். விவரங்கள் எதுவும் வரவில்லை என்றால், அந்த அட்டை போலி அல்லது தவறானதாக இருக்கலாம்.
2. mAadhaar செயலி மூலம் QR குறியீடு சரிபார்ப்பு
ஆதார் அட்டையின் சமீபத்திய வடிவங்களில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் QR குறியீட்டைப் (QR Code) பயன்படுத்தி, அட்டையின் உண்மைத் தன்மையை எளிதாகச் சரிபார்க்க முடியும். உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் 'mAadhaar' என்ற அதிகாரப்பூர்வ UIDAI செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவவும். செயலியில் உள்ள 'QR குறியீடு ஸ்கேனர்' (QR Code Scanner) அல்லது 'ஆதார் QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்க' (Scan Aadhaar QR Code) என்ற அம்சத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
ஆதார் அட்டையில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் அல்லது e-Aadhaar-ல் உள்ள QR குறியீட்டின் மீது உங்கள் மொபைல் கேமராவைக் காண்பித்து ஸ்கேன் செய்யவும். ஸ்கேன் செய்த உடனேயே, அந்த ஆதார் எண், பெயர், பிறந்த தேதி, முகவரி மற்றும் புகைப்படம் உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய விவரங்களும் திரையில் தோன்றும். இந்த விவரங்கள் அட்டையில் உள்ள தகவல்களுடன் முற்றிலும் ஒத்துப் போகிறதா என்று பார்ப்பதன் மூலம், அது உண்மையான அட்டை என்பதை உறுதிப்படுத்தலாம்.
3. ஆதார் அட்டை சரிபார்ப்புகள்
டிஜிட்டல் சரிபார்ப்புக்கு வாய்ப்பு இல்லாதபோது, அச்சிடப்பட்ட ஆதார் அட்டையில் (PVC Card அல்லது சாதாரண அச்சு) சில காட்சி அம்சங்களை வைத்து போலி அட்டைகளைத் தவிர்க்கலாம். உண்மையான ஆதார் அட்டையில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் எழுத்துகள் மற்றும் புகைப்படம் மிகவும் தெளிவாகவும், மங்காமலும் இருக்கும். போலி அட்டைகளில் பெரும்பாலும் அச்சுத் தரம் குறைவாக இருக்கும். ஆதார் அட்டையில் UIDAI-இன் அதிகாரப்பூர்வ முத்திரை, ஹோலோகிராம் அல்லது தனித்துவமான பாதுகாப்பு அம்சங்கள் (PVC கார்டுகளில் உள்ள நுண்ணிய அச்சு) இருக்கிறதா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
ஆதார் அட்டை அல்லது PVC கார்டைத் திருப்பிப் பார்க்கும்போது, அதில் குறிப்பிட்ட கோடுகள் அல்லது பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும். இது தவறாக இருந்தால், அது போலியாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.UIDAI-ஆல் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறும் அட்டையில், அச்சிடப்பட்ட தேதி (Date of Printing) மிகச் சமீபத்தியதாக இருக்க வேண்டும். மிக மிகச் பழைய தேதியோ அல்லது அச்சு தேதியே இல்லாமலோ இருந்தால் சந்தேகம் கொள்ள வேண்டும்.
ஆதார் அட்டை சரிபார்ப்புக்கான அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் பாதுகாப்பான வழிமுறைகள், UIDAI இணையதளம் அல்லது mAadhaar செயலி மூலமாக சரிபார்ப்பது மட்டுமே ஆகும். மற்ற வழிகள் எல்லாம் வெறும் துணைச் சரிபார்ப்புகளே ஆகும். இனிமேல், எந்த ஒரு முக்கியப் பணிக்கும் அல்லது சேவைக்கும் ஆதார் அட்டையைப் பெறும்போது, இந்தச் சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது உங்களை மோசடியாளர்களிடமிருந்து பாதுகாக்கும்.
