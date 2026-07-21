/ஆதார் செயலியில் பயோமெட்ரிக்கை லாக் செய்வது எப்படி? முழுமையான வழிகாட்டி

Aadhaar : ஆதார் அட்டை என்பது நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஆவணங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. இதில் ஒருவரின் தனிப்பட்ட தகவல்களுடன் கைரேகை, விழித்திரை மற்றும் முக அடையாளங்கள் போன்ற முக்கிய பயோமெட்ரிக் தகவல்களும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தகவல்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க, ஆதார் வைத்திருப்பவர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் பூட்டுதல் சேவை வழங்கப்படுகிறது. இச்சேவையைப் பயன்படுத்தி பொதுமக்கள் தங்கள் பயோமெட்ரிக் தரவுகளை எப்போது வேண்டுமானாலும் பூட்டவோ அல்லது திறக்கவோ முடியும்.
இது ஆதார் பயனர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு அம்சமாகும். இதைப் பயன்படுத்தி உங்களின் கைரேகை, விழித்திரை மற்றும் முகச் சரிபார்ப்பு போன்றவற்றைத் தற்காலிகமாகப் பூட்டி வைக்கலாம். உங்களது பயோமெட்ரிக் தரவுகள் பூட்டப்பட்ட பிறகு, யாராலும் உங்களது ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பைச் செய்ய முடியாது. அவ்வாறு யாரேனும் முயன்றால், அந்தச் சரிபார்ப்புத் தோல்வியடையும்.
உங்களது மொபைலில் ஆதார் செயலியை திறந்து, 6 இலக்க கடவுச்சொல்லைக் கொடுத்து உள்நுழையவும்.
முகப்புப் பக்கத்தில் தோன்றும் 'Biometric Lock/Unlock' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
தற்போது பயோமெட்ரிக் பூட்டுதலை உறுதிப்படுத்தவும்.
இதன்பின் உங்களின் கைரேகை, விழித்திரை மற்றும் முக அடையாளங்கள் பாதுகாப்பாகப் பூட்டப்படும்.
ஆதார் செயலியைத் திறக்கவும்.
அதில் உள்ள 'Biometric Lock/Unlock' என்ற பகுதிக்குச் செல்லவும்.
பயோமெட்ரிக் திறப்பதற்கான (Unlock) தேர்வை உறுதிப்படுத்தவும்.
உங்கள் தேவை முடிந்த பிறகு, பாதுகாப்பிற்காக மீண்டும் இதே முறையில் பூட்டிக் கொள்ளலாம்.
செயலியின் முகப்புப் பக்கத்தில் இந்த விருப்பம் நேரடியாகத் தெரியவில்லை என்றால், செயலியின் 'பாதுகாப்பு' (Security) பகுதிக்குச் சென்றும் இச்சேவையைப் பயன்படுத்தலாம்.
மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம்வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய தகவலின்படி, புதிய ஆதார் செயலி இதுவரை 4 கோடிக்கும் அதிகமான முறை பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த பயோமெட்ரிக் லாக்/அன்லாக் வசதியைப் பொதுமக்கள் 1.91 கோடிக்கும் அதிகமான முறை பயன்படுத்தியுள்ளனர். பொதுமக்கள் தங்கள் தரவுகளின் பாதுகாப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து, இச்சேவையை பெருமளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.