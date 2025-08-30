தமிழ்நாட்டு ஆண் குழந்தைகளுக்கான சூப்பர் திட்டம்! பெற்றோர்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்

Ponmagan Podhuvaippu Nidhi Scheme : பொன்மகன் பொது வைப்பு நிதித் திட்டம் என்பது தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் ஆண் குழந்தைகளுக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாகும். இது செப்டம்பர் 2015-ல் தொடங்கப்பட்டு, இந்திய அஞ்சல் துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. பெண் குழந்தைகளுக்காக சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா போன்ற திட்டங்கள் இருப்பதைப் போலவே, ஆண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்வதற்காக இந்தத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் முதலீட்டு விவரங்கள்
யார் கணக்கைத் திறக்கலாம்?
10 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் குழந்தையின் பெயரில் பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர்கள் இந்த கணக்கைத் தொடங்கலாம்.
குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச முதலீடு
இந்தத் திட்டத்தில் குறைந்தபட்ச ஆரம்ப வைப்புத்தொகை ரூ. 500. மேலும், ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ. 500 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ. 1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். ஒவ்வொரு மாதமும் குறைந்தபட்சம் ரூ. 100 கூட செலுத்தலாம்.
வட்டி விகிதம்
பொன்மகன் திட்டத்திற்கான வட்டி விகிதம் தமிழக அரசால் அவ்வப்போது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. தற்போது, வட்டி விகிதம் 7.6% (இந்த வட்டி விகிதம் அவ்வப்போது மாறக்கூடும்). வட்டி ஆண்டுதோறும் கணக்கிடப்பட்டு, முதலீட்டுடன் சேர்க்கப்படும்.
முதிர்வு காலம்
இந்தத் திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் 15 ஆண்டுகள் ஆகும். முதிர்ச்சிக்குப் பிறகு, தேவைப்பட்டால் ஐந்து ஆண்டுகள் தொகுப்புகளாக நீட்டித்துக் கொள்ளலாம்.
திட்டத்திற்கான தகுதிகள்
* இந்தத் திட்டத்தில் சேர சில குறிப்பிட்ட தகுதிகள் அவசியம்:
* ஆண் குழந்தை தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
* அரசிடமிருந்து வேறு எந்த நிதி உதவித் திட்டத்தையும் பெற்றிருக்கக் கூடாது.
* ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஆண் குழந்தைக்கு மட்டுமே இத்திட்டத்தின் கீழ் கணக்கு திறக்க முடியும்.
* குழந்தைக்கு 10 வயதுக்கு மேல் இருந்தால், கணக்கு அவரது பெயரிலேயே தொடங்கப்படும்.
கணக்கு திறப்பதற்கான வழிமுறைகள்
பொன்மகன் திட்டக் கணக்கை அருகில் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகத்தில் எளிதாகத் தொடங்கலாம். அஞ்சல் அலுவலகத்திற்குச் சென்று விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெறவும். படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து, தேவையான ஆவணங்களை இணைக்கவும்.
தேவையான ஆவணங்கள்
குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழ், பெற்றோர்/பாதுகாவலரின் அடையாளச் சான்று (ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை), வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் குழந்தையின் பள்ளிச் சான்றிதழ் ஆகியவை அவசியமான ஆவணங்கள். ஆரம்ப வைப்புத்தொகையுடன் படிவத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, கணக்கு திறக்கப்பட்டு, ஒரு பாஸ்புக் வழங்கப்படும்.
பகுதியளவு திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் வரிச் சலுகைகள்
பொன்மகன் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யப்படும் தொகைக்கு வருமான வரிச் சட்டம், 1961-இன் பிரிவு 80C-இன் கீழ் ரூ. 1.5 லட்சம் வரை வரி விலக்கு உண்டு. மேலும், வட்டி வருமானத்திற்கும் வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. முதிர்வு காலத்துக்கு முன்பு கணக்கை மூட அனுமதிக்கப்படாது. இருப்பினும், கணக்கு தொடங்கிய ஏழாவது நிதியாண்டு முதல் பகுதியளவு தொகையைத் திரும்பப் பெறலாம்.
முதலீட்டு கணக்கீடு
மாதம் ரூ. 1,000 வீதம் முதலீடு செய்தால், ஆண்டுக்கு ரூ. 12,000 முதலீடு செய்வீர்கள். இந்த முதலீட்டை 15 ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்தால், மொத்த முதலீடு ரூ. 1,80,000 ஆகும். தற்போதைய வட்டி விகிதமான 7.6%-இன் படி, முதிர்வு காலத்தில் உங்கள் வட்டி வருமானம் ரூ. 3,47,446 ஆக இருக்கும். மொத்த முதிர்வுத் தொகை ரூ. 5,27,446 ஆகக் கிடைக்கும் (இந்தக் கணக்கீடு தோராயமானது, வட்டி விகித மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தொகை மாறுபடும்).
பொன்மகன் திட்டம், ஆண் குழந்தைகளின் எதிர்காலக் கல்வி மற்றும் நிதித் தேவைகளுக்காகச் சேமிக்க விரும்பும் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் கவர்ச்சிகரமான முதலீட்டு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
