  • PF, ஓய்வூதியம், டேக்ஸ் ரீஃபண்டில் பிரச்சனையா? CPGRAMS மூலான் புகார் அளிப்பது எப்படி?

PF, ஓய்வூதியம், டேக்ஸ் ரீஃபண்டில் பிரச்சனையா? CPGRAMS மூலான் புகார் அளிப்பது எப்படி?

CPGRAMS: CPGRAMS என்றால் என்ன? இதன் மூலம் குறைகளை தாக்கல் செய்வது எப்படி? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 21, 2025, 05:30 PM IST
  • CPGRAMS என்றால் என்ன?
  • CPGRAMS என்பது 24/7 கிடைக்கும் ஒரு ஆன்லைன் போர்டல்.
  • இது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுத் துறைகள் இரண்டையும் உள்ளடக்கியது.

PF, ஓய்வூதியம், டேக்ஸ் ரீஃபண்டில் பிரச்சனையா? CPGRAMS மூலான் புகார் அளிப்பது எப்படி?

CPGRAMS: வருங்கால வைப்பு நிதி தொகையை திரும்பப் பெறுவதில் தாமதம், ஓய்வூதியத்தில் பிழைகள், கூடுதல் வரி பணத்தை திரும்பப் பெறுவதில் தாமதம் போன்ற அரசாங்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட சேவைகளில் ஏற்படும் நிதி சிக்கல்கள் மக்களை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கலாம் அதிர்ஷ்டவசமாக, CPGRAMS (மையப்படுத்தப்பட்ட பொது குறை தீர்க்கும் மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு) அத்தகைய புகார்களைப் பதிவு செய்வதற்கும், அவற்றின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிப்பதற்கும், தேவைப்பட்டால் மேல்முறையீடுகளைக் கோருவதற்கும் ஒரு நெறிப்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் முறையை வழங்குகிறது.

CPGRAMS என்றால் என்ன?

- CPGRAMS என்பது 24/7 கிடைக்கும் ஒரு ஆன்லைன் போர்டல் ஆகும்.

- இது பொதுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிரான குறைகளைப் பதிவு செய்ய குடிமக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

- இது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுத் துறைகள் இரண்டையும் உள்ளடக்கியது.

- அதிகாரிகள் இந்த அமைப்பில், அவர்களது பங்கின் அடிப்படையிலான அணுகலைக் கொண்டுள்ளனர். 

- இது பிரத்யேக மொபைல் செயலிகளையும் கொண்டுள்ளது.

- மேலும் உமங் செயலி வழியாகவும் இதை அணுகலாம்.

Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System

மையப்படுத்தப்பட்ட பொது குறை தீர்க்கும் மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பில் ஒருவர் ஒரு குறையை தாக்கல் செய்தவுடன், நிலையைக் கண்காணிக்க ஒரு தனித்துவமான பதிவு எண்ணைப் பெறுவார். தீர்வால் திருப்தி அடையவில்லை என்றால், மேல்முறையீடு செய்யலாம். அதே பதிவு ஐடி மேல்முறையீட்டைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உங்கள் கோரிக்கை நிறைவடைந்த பிறகு, நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை வழங்கலாம். தீர்வு "மோசமானது" என மதிப்பிடப்பட்டால், குறையை மீண்டும் தாக்கல் செய்யலாம்.

நிதி சிக்கல்களுக்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம்:

CPGRAMS குறிப்பாக இவற்றில் உதவியாக இருக்கும்:

- உங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) கணக்கின் தாமதமான அல்லது நிலுவையில் உள்ள தீர்வு/பரிமாற்றங்கள்.

- தவறான கணக்கீடுகள், காணாமல் போன நிலுவைத் தொகைகள் அல்லது பணம் செலுத்துவதில் தாமதம் போன்ற ஓய்வூதிய சிக்கல்கள்.

- தவறான தொகைகள், தாமதங்கள், இன்னும் தொகை கிடைக்காத நிலை போன்ற வருமான வரி ரீஃபண்டு சிக்கல்கள்

- கோரிக்கை தாமதங்கள், தீர்வு முறைகேடுகள் போன்ற பொதுத்துறை வங்கி அல்லது காப்பீட்டில் உள்ள சிக்கல்கள்.

குறையை தாக்கல் செய்வது எப்படி?

- pgportal.gov.in போர்டலுக்கு சென்று “Lodge Public Grievance.” என்பதைத் தேர்வுசெய்யவும்.

- பொருத்தமான அமைச்சகம் அல்லது துறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- புகார் படிவத்தை நிரப்பி, ஏதேனும் துணை ஆவணங்கள் இருந்தால், அவற்றை இணைத்து சமர்ப்பிக்கவும்.

- கண்காணிக்க உங்கள் பதிவு ஐடியை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

எவை எல்லாம் கவர் செய்யப்படாது?

இதில் சில விதிவிலக்குகள் உள்ளன:

- RTI (தகவல் அறியும் உரிமை) தொடர்பான விஷயங்கள்.

- நீதிமன்ற முடிவுகளுக்கு காத்திருக்கும் சிக்கல்கள்.

- மத விஷயங்கள் அல்லது அரசு ஊழியர்களின் உள் சேவை விஷயங்கள் தொடர்பானவை.

மேலும், குறைகளை பதிவு செய்வதற்கு எந்த கட்டணமும் இல்லை.  இருப்பினும் ஒரு பொது சேவை மையத்தை (CSC) பயன்படுத்தினால் ஒரு பெயரளவு கட்டணம் விதிக்கப்படலாம்.

CPGRAMS: இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

ஓய்வு பெற்றவர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் வரி செலுத்துவோருக்கு, பிஎஃப், ஓய்வூதியம் அல்லது வரி ரீஃபண்ட் விஷயங்களில், தாமதங்கள் அல்லது பிழைகள் குறிப்பிடத்தக்க நிதி விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். CPGRAMS, அடிக்கடி அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய தேவையை குறைத்து, இதுபோன்ற புகார்களைப் பதிவு செய்வதற்கான முறையான மற்றும் வெளிப்படையான வழியை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கும் திறன், முடிவுகளை மேல்முறையீடு செய்யும் திறன் மற்றும் கருத்து தெரிவிக்கும் திறன் ஆகியவை இந்த செயல்முறைக்கு அதிக பொறுப்புணர்வை அளிக்கின்றன. பணத்தின் மதிப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும் இந்த காலத்தில், CPGRAMS ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை அறிவது உங்கள் நிதி உரிமைகளைப் பாதுகாக்க உதவும்.

