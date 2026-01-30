English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ஆர்பிஐ முக்கிய அறிவிப்பு! வங்கி கணக்கு முடங்கிவிட்டதா? வீடியோ KYC மூலம் ஆக்டிவேட் செய்யலாம்

RBI : வங்கி கணக்கு முடிங்கியிருந்தால், அதனை வீட்டில் இருந்தபடியே வீடியோ கேஒய்சி மூலம் ஆக்டிவேட் செய்யலாம் என ஆர்பிஐ அறிவித்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 30, 2026, 12:38 PM IST
  • வங்கி கணக்கு முடங்கிவிட்டதா?
  • வீடியோ கேஒய்சி மூலம் ஆக்டிவேட் செய்யலாம்
  • ரிசர்வ் பேங் ஆப் இந்தியா முக்கிய அறிவிப்பு

RBI : நம்மில் பலருக்கு பல வங்கிகளில் கணக்கு இருக்கும். ஆனால், சில நேரங்களில் சில கணக்குகளை நாம் சரியாக பயன்படுத்தாமல் அப்படியே விட்டுவிடுவோம். இப்படி நீண்ட நாட்களாக பரிவர்த்தனை செய்யப்படாத வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இது குறித்த முக்கியமான தகவலை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. ஒருவேளை முடக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கு மீண்டும் வேண்டும் என வரும்புபவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே வீடியோ கேஒய்சி மூலம் அந்த கணக்கை ஆக்டிவேட் செய்யலாம் என அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, வீடியோ கேஒய்சி மூலம் வங்கி கணக்கை  ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

வங்கி கணக்கு எப்போது முடங்கும்?

நீங்கள் ஒரு வங்கி கணக்கை வைத்துக்கொண்டு, அதில் தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எந்தவிதமான பணப் பரிவர்த்தனையும், அதாவது டெபாசிட் அல்லது பணம் எடுத்தல் உள்ளிட்ட செயல்களை  செய்யவில்லை என்றால், அந்த கணக்கு தானாகவே செயலற்ற நிலைக்கு சென்றுவிடும். உங்கள் பணத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், முறைகேடுகளை தவிர்க்கவும் வங்கிகள் இந்த நடைமுறையை பின்பற்றுகின்றன.

முடங்கிய வங்கி கணக்கை மீண்டும் ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி?

இப்படி முடங்கிய வங்கி கணக்கை மீண்டும் ஆக்டிவேட் செய்ய முடியும். உங்கள் வங்கி கணக்கு இப்படி முடங்கிவிட்டது என்றால் கவலைப்படாதீர்கள். அதை மீண்டும் ஆக்டிவேட் செய்வது மிக எளிமையான நடைமுறையே. இதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் கேஒய்சி (KYC - Know Your Customer) விவரங்களை அப்டேட் செய்தால் போதும். இதற்காக நீங்கள் வங்கிக்கு நேரில் செல்ல வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் கூட இப்போது இல்லை. உங்கள் வங்கியின் எந்தக் கிளையிலும் இதனைச் செய்யலாம் அல்லது வீட்டிலிருந்தபடியே வீடியோ கேஒய்சி (Video KYC) மூலமாகவும் உங்கள் விவரங்களைச் சமர்ப்பித்து கணக்கை மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரலாம்.

வீடியோ கேஒய்சி என்றால் என்ன? 

வீடியோ கேஒய்சி என்பது வங்கிக்கு நேரில் செல்லாமல், உங்கள் மொபைல் அல்லது லேப்டாப் மூலமாகவே வங்கி அதிகாரியிடம் வீடியோ காலில் பேசி உங்கள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு லேட்டஸ்ட் வசதி ஆகும். இதை செய்யும்போது தேவையான ஆவணங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருங்கள். அதாவது, ஒரிஜினல் ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு மற்றும் ஒரு வெள்ளை காகிதம் மற்றும் கருப்பு அல்லது நீல நிற பேனா வேண்டும். லைவிலேயே கையெழுத்திட்டுக் காட்ட வேண்டும்.

வீட்டில் இருந்தே செய்வது எப்படி?

உங்கள் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது மொபைல் ஆப் மூலமாக வீடியோ கேஒய்சி ஆப்ஷனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். அப்போது வங்கி உங்கள் மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சலுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான லிங்க் அனுப்பும். அதை கிளிக் செய்தால் வீடியோ கால் பக்கத்திற்குச் செல்லும். வங்கியின் அதிகாரி உங்களுடன் நேரலையில் இணைவார். அப்போது அவர் கேட்கும் சில அடிப்படை கேள்விகளான பெயர், பிறந்த தேதி போன்றவற்றுக்கு நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும். அவர் கேட்கும்போது உங்கள் பான் கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டை கேமராவிற்கு முன்னால் தெளிவாகக் காட்ட வேண்டும். அவர் சொல்லும் போது, வெள்ளை காகிதத்தில் உங்கள் கையெழுத்தைப் போட்டு கேமராவில் காட்ட வேண்டும்.பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக உங்கள் முகம் தெளிவாகத் தெரியும்படி ஒரு புகைப்படத்தை (Live Photo) அவர் எடுப்பார்.

- உங்களிடம் வேகமான இணைய வசதி (Internet) இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.

- நல்ல வெளிச்சம் உள்ள அறையில் அமருங்கள்.

- இரைச்சல் இல்லாமல் அமைதியாக இருப்பது அவசியம்.

எச்சரிக்கை

- வங்கி அதிகாரிகள் என்று சொல்லி யாராவது வாட்ஸ்அப் அல்லது தனிப்பட்ட எண்கள் மூலம் வீடியோ கால் செய்தால் அதை ஏற்காதீர்கள்.

- வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ ஆப் அல்லது இணையதளம் வழியாக மட்டுமே இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்துங்கள்.

- வீடியோ காலின் போது வங்கி அதிகாரிகள் உங்கள் OTP அல்லது பாஸ்வேர்டு எதையும் கேட்க மாட்டார்கள்.

இந்த வீடியோ கேஒய்சி செயல்முறை முடிந்த சில மணிநேரங்களில் அல்லது ஓரிரு நாட்களில் உங்கள் வங்கி கணக்கு முழுமையாக ஆக்டிவேட் ஆகிவிடும். 

இது குறித்து ஆர்பிஐ கொடுத்துள்ள விளக்கத்தில், வாடிக்கையாளர்கள் வங்கி கணக்கு குறித்த ரகசியங்களை யாருடனும் பகிரக்கூடாது என தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்பு கொள்ளவும்

இது தொடர்பான சந்தேகங்கள் அல்லது புகார்கள் இருந்தால், பொதுமக்கள் 14440 என்ற எண்ணிற்கு மிஸ்டு கால் கொடுத்து கூடுதல் விவரங்களைப் பெறலாம். மேலும், ரிசர்வ் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://rbikehtahai.rbi.org.in பக்கத்திற்குச் சென்றும், உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க விரும்பினால் rbikehtahai@rbi.org.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியையும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

