பெட்ரோல், டீசல் விலை தள்ளுபடி.. கிரெடிட் கார்டில் இப்படி ஒரு வசதியா? நோட் பண்ணுங்க

எதிர்பாராத காரணங்களுக்காக அவசரமாக பணம் தேவைப்படும்போது பெரும்பாலான மக்கள் கிரெடிட் கார்டுகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், பலரும் அதனை முழுமையாக அதுபற்றி தெரிந்து கொண்டு பயன்படுத்த தெரிவதில்லை. எனவே, கிரெடிட் கார்டு அம்சங்களை முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு பயன்படுத்துவதன் மூலம் பணத்தை சேமித்து செலவுகளை சிறந்த முறையில் நிர்வகிக்க முடியும். அதேபோல, போன், லேப்டாப் போன்ற ஷாப்பிங் பொருட்களுக்கு மட்டும் கிரெடிட் கார்டு பயன்படுவதில்லை. பல விஷயங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தி நம்முடைய பணத்தை சேமிக்க முடியும். அதுபற்றி இங்கு பார்ப்போம்.
கிரெடிட் கார்டில் உள்ள அம்சங்கள்
நாம் மேலே குறிப்பிட்டப்படி கிரெடிட் கார்டு என்பது ஷாப்பிங் செய்வதற்கு மட்டும் பயன்படுவதில்லை. பல வங்கிகள் கிரெடிட் கார்டுகள் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பெட்ரோல், டீசல் சார்ந்த சில நன்மைகளை வழங்குகின்றன. எனவே, எரிபொருள் கிரெடிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் பயணத்தை சேமிக்க முடியும்.
கிரெடிட் கார்டு மூலம் பெட்ரோல், டீசல் செலவை ரிவார்டுகள் மூலம் குறைக்க முடியும். 1 சதவீத வரையிலான கட்டண தள்ளுபடியை கிரெடிட் கார்டு நாம் பெற முடியும். உதாரணமாக ரூ.4000 வரை பெட்ரோல், டீசலுக்கு செலவும் செய்யும்போது, 1 சதவீதம் வரை தள்ளுடி கிடைக்கும். இது உங்கள் செலவில் பெரும் சேமிப்பை தரும்.
எந்தெந்த கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்தலாம்?
இதன் மூலம் நாளடைவில் பெரிய தொகையை ஈஸியாக சேமிக்கலாம். எரிபொருள் கிரெடிட் கார்டுகளை பொறுத்தவரை, இந்தியன் ஆயில் ஆக்சிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்டு, பிபிசிஎல் எஸ்பிஐ கார்டு ஆக்டேன் மற்றும் ஹெச்பிசிஎல் ஐசிஐசிஐ வங்கி கிரெடிட் கார்டு போன்றவை பயன்படுத்தலாம். இவை ஏரிபொருள் செலவில் 3 முதல் 5 சதவீதம் வரை கேஷ்பேக்கை வழங்குகின்றன.
இதில் இந்தியன் ஆயில் கோடக் கிரெடிட் கார்டு எரிபொருள் செலவில் 2 சதவீத கேஷ்பேக்குகளை வழங்குகிறது. ICICI HPCL கோரல் கிரெடிட் கார்டு 2.5 சதவீத தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்தியன் ஆயில் HDFC வங்கி கிரெடிட் கார்டு மூலம் ஒரு சதவீதம் தள்ளுபடி கிடைக்கும். ICICI HPCL சூப்பர் சேவர் கிரெடிட் கார்டு மூலம் 5 சதவீத தள்ளுபடியை பெறுவீர்கள்.
மேலும், வீட்டு உபயோக பொருட்களை வாங்கும்போது, நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ மூலமாக கூடுதல் வட்டி இல்லாமல் அதற்காக மாத தவணைகளை மட்டும் எளிமையாக செலுத்தி உங்கள் பணத்தை சேமிக்க முடியும். எரிபொருள் சலுகைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு முன்பு, சில கார்டுகள் அனைத்து வகைகளிலும் குறைந்தபட்ச செலவினங்களைக் கொண்டுள்ளன. பணத்தைச் சேமிக்க, உங்கள் பில்களை சரியான நேரத்தில் செலுத்துவதை உறுதிசெய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.