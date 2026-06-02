/ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: வீட்டு வாசலில் DLC வசதியை இலவசமாக அளிக்கும் EPFO, செயல்முறை இதோ

EPFO Life Certificate: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல். ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (EPS) பதிவுசெய்து, தற்போது ஓய்வூதியம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் நபர்கள், சில முக்கிய விஷயங்களில் அவசியம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவற்றில் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையும் முக்கியமான ஒன்றாகும். தவறாமல் ஓய்வூதியம் கிடைக்க, ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்கள் கண்டிப்பாக ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பல காரணங்களால் சில ஓய்வூதியதாரர்களால் சரியான நேரத்தில் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க முடியாமல் போகின்றது. ஆனால், அவர்கள் கவலை கொள்ளத் தேவையில்லை. ஏனெனில், இப்படிப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களின் சிரமங்களை குறைக்க ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, சில வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க முடியாத நிலையில் இருக்கும் ஓய்வூதியதார்ரகள், தபால் துறை மூலம் தங்கள் வீட்டு வாசலிலேயே உதவியைப் பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. EPS-95 திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது ஓய்வூதியம் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒருமுறை வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாகும்.
முந்தைய காலங்களில் ஓய்வூதியதாரர்கள் அலுவலகங்களுக்கு சென்று வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. ஆனால், இப்போது இந்த செயல்முறை நவீனமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது ஓய்வூதியதாரர்கள், பொதுவாக ‘ஜீவன் பிரமாண்’ என்று அழைக்கப்படும் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இது ஆதார் அடிப்படையிலான, பயோமெட்ரிக் வசதி கொண்ட ஒரு டிஜிட்டல் சான்றிதழாகும், இது ஓய்வூதியதாரரின் தொடர்ச்சியான இருப்பைச் சரிபார்க்கிறது.
EPS 1995-இன் கீழ் உள்ள ஒவ்வொரு ஓய்வூதியதாரரும், தங்களின் கடைசி சமர்ப்பிப்பிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குள், 'ஜீவன் பிரமாண்' என்று அழைக்கப்படும் தங்களின் ஆயுள் சான்றிதழைப் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
ஒரு ஓய்வூதியதாரரால், தனது ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க முடியாவிட்டால், அத்தகைய சூழ்நிலையில், அவர் 033-22029000 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம். அதன்பிறகு, ஒரு தபால் ஊழியர் அவருக்கு உதவுவதற்காக அவரது வீட்டிற்கு வருவார். அதன் பிறகு அவரது உதவியுடன் ஆயுள் சான்றிதழ் கட்டணமின்றி சமர்ப்பிக்கப்படும்.
EPS-95 திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுடைய ஒரு ஊழியர் குறைந்தபட்சமாக மாதம் ₹1,000 ஓய்வூதியமாகப் பெறுகிறார். 20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் பணிக்குச் சேரும், மாதம் ₹15,000 வரை வருமானம் ஈட்டும் முறைசார் துறையைச் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு EPS திட்டம் கட்டாயமாகும்.