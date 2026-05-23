/பழைய கார் விற்று புதிய கார் வாங்கப் போறீங்களா? உங்களுக்கான முக்கிய தகவல்

car insurance : பழைய காரை விற்பனை செய்து புதிய காரை வாங்கப்போகிறவர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அப்டேட்.
car insurance : பழைய காரை விற்பனை செய்து புதிய கார் வாங்குபவர்கள் நோ-கிளைம் போனஸ் பெற முடியும். இப்படியொரு போனஸ் இருப்பதே பல பேருக்கு தெரிவதில்லை. அதனால், நோ-கிளைம் போனஸ் என்றால் என்ன? அதனை எப்படி கிளைம் செய்வது என்பது உள்ளிட்ட முக்கிய விவரங்களை இங்கே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
வாகனக் காப்பீடு வைத்திருப்பவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் எந்தவொரு விபத்துக் காப்பீட்டுத் தொகையையும் கோரவில்லை எனில், அவருக்குக் காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு வெகுமதியே நோ கிளைம் போனஸ் ஆகும். இது வாகன ஓட்டியின் பாதுகாப்பான ஓட்டுநர் திறனுக்காக வழங்கப்படுகிறது. இந்த சலுகை வாகனத்திற்கு உரியது அல்ல, மாறாக வாகனத்தின் உரிமையாளருக்கு (பாலிசிதாரருக்கு) மட்டுமே உரியதாகும். எனவே, ஒரு நபர் தனது பழைய காரை விற்கும்போது, இந்த சலுகையை அவர் இழக்காமல் தனது புதிய காருக்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.
தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள் எந்தவொரு காப்பீட்டுத் தொகையும் கோராத பட்சத்தில், ஒரு பாலிசிதாரர் அதிகபட்சமாக 50% வரை தள்ளுபடி பெற முடியும். காப்பீட்டுத் தொகையை கோராத முதல் ஆண்டிற்குப் பிறகு 20%, இரண்டாம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 25%, மூன்றாம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 35%, நான்காம் ஆண்டிற்குப் பிறகு 45%, மற்றும் ஐந்தாம் ஆண்டிற்குப் பிறகு அதிகபட்சமாக 50% என இந்த தள்ளுபடி படிப்படியாக உயர்கிறது. எனினும், இந்தத் தள்ளுபடியானது சொந்த சேத பிரீமியம் தொகைக்கு மட்டுமே பொருந்துமே தவிர, கட்டாய மூன்றாம் தரப்பினர் பிரீமியம் தொகைக்குக் கிடைக்காது.
பழைய காரை விற்பனை செய்த பிறகு, பாலிசிதாரர் தங்களின் தற்போதைய காப்பீட்டு நிறுவனத்திடமிருந்து NCB Retention Certificate அல்லது மாற்றுச் சான்றிதழைப் பெற வேண்டும். இந்தச் சான்றிதழ், அவர் இத்தனை ஆண்டுகளாகச் சேர்த்த போனஸ் சலுகைக்கான ஆதாரமாகச் செயல்படுகிறது. புதிய காரை வாங்கும்போது, இந்தச் சான்றிதழைக் காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் சமர்ப்பித்து புதிய காரின் பிரீமியம் தொகையில் தள்ளுபடி பெறலாம்.
இந்த NCB சான்றிதழை ஒரே மாதிரியான வாகன வகுப்புகளுக்கு இடையே மட்டுமே மாற்ற முடியும். அதாவது, ஒரு தனிநபர் காரில் இருந்து மற்றொரு தனிநபர் காருக்கும், அல்லது ஒரு இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்திற்கும் மட்டுமே மாற்ற இயலும். இதில் பெட்ரோல், டீசல், ஹைப்ரிட் அல்லது மின்சார வாகனங்கள் (EV) என எஞ்சின் வகை மாறினாலும் சலுகையைப் பரிமாற்றிக் கொள்ளலாம்.
இந்த NCB தக்கவைப்புச் சான்றிதழ், காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் வரை செல்லுபடியாகும். பழைய காரை விற்ற பிறகு உடனடியாக புதிய கார் வாங்காதவர்கள் கூட, மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் புதிய வாகனம் வாங்கும்போது இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மூன்று ஆண்டுகளைத் தாண்டினால் இந்தச் சலுகை காலாவதியாகிவிடும், அதன் பிறகு மீண்டும் பூஜ்ஜியத்தில் இருந்தே போனஸை உருவாக்க வேண்டும்.
அதே நேரத்தில், பழைய வாகனத்தை வாங்கிய புதிய உரிமையாளர், வாகனம் வாங்கிய 14 நாட்களுக்குள் காப்பீட்டுப் பத்திரத்தை அவரது பெயருக்கு மாற்றியமைப்பதை பழைய உரிமையாளர் உறுதி செய்ய வேண்டும். இதற்கு வாகனப் பதிவு மாற்ற ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின்படி சாலையில் இயங்கும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் கட்டாய மூன்றாம் தரப்புக் காப்பீடு அவசியம் என்பதால், இந்த நடைமுறை சட்டப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது.