தனியார் டிரஸ்டிலிருந்து EPFO கணக்கிற்கு பிஎப் மாற்றுவது எப்படி?

EPFO : பொதுவாக ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு மாறும்போது, ஊழியர்கள் தங்களின் பிஎப் சேமிப்பை என்ன செய்வது என்ற குழப்பத்தில் இருப்பார்கள். பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் நேரடியாக மத்திய அரசின் EPFO அமைப்பின் கீழ் வரும். ஆனால் சில பெரிய நிறுவனங்கள் தங்களுக்கெனத் தனியாக பிஎப் டிரஸ்டுகளை நிர்வகிக்கும். இத்தகைய சூழலில், டிரஸ்டிலிருந்து ஈபிஎப்ஓ கணக்கிற்குப் பணத்தை மாற்ற வேண்டும் என விரும்பினால், அதை செய்வது எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
வரிச் சலுகை
ஒரு ஊழியர் தனியார் பிஎப் டிரஸ்ட் கொண்ட நிறுவனத்திலிருந்து விலகும்போது அவரிடம் இரண்டு வழிகள் உள்ளன. ஒன்று, பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவது. மற்றொன்று, புதிய நிறுவனத்தின் பிஎப் கணக்கிற்கு மாற்றுவது. நீங்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் குறைவாகப் பணிபுரிந்துவிட்டுப் பணத்தைத் திரும்பப் பெற்றால், அதற்கு 10% டிடிஎஸ் வரி வசூலிக்கப்படும். ஆனால், பணத்தை மற்றொரு பிஎப் கணக்கிற்கு மாற்றினால், அந்த வரிப் பிடித்தம் தவிர்க்கப்படுவதோடு உங்கள் பணிக்காலமும் தொடர்ச்சியாகக் கணக்கிடப்படும். இது பிற்காலத்தில் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
ஆன்லைன் விண்ணப்பம்
முதலில் ஊழியர்கள் இபிஎப்ஓ அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தங்கள் UAN மற்றும் கடவுச்சொல் மூலம் நுழைய வேண்டும். அங்கு Online Services பகுதியில் உள்ள One Member – One EPF Account (Transfer Request) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இதில் உங்களின் தற்போதைய வேலை மற்றும் முந்தைய வேலை விபரங்களைச் சரியாக உள்ளிட வேண்டும். உங்கள் கோரிக்கையை எந்த முதலாளி அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்பதைத் தேர்வு செய்து, ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP-யை உள்ளிட்டுச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இது உங்கள் ஓய்வூதிய விபரங்களை டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றுவதற்கான முதல் கட்டம் இது.
Form 13 நேரடிச் சமர்ப்பிப்பது ஏன் அவசியம்?
தனியார் டிரஸ்டுகளைப் பொறுத்தவரை, ஆன்லைன் விண்ணப்பம் மட்டும் போதாது. நீங்கள் ஆன்லைனில் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, கணினியில் உருவாகும் படிவம் 13-ஐ பதிவிறக்கம் செய்து பிரிண்ட் எடுக்க வேண்டும். அதில் கையொப்பமிட்டு, உங்கள் பழைய நிறுவனத்தின் பிஎப் டிரஸ்ட் அலுவலகத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது தபாலிலோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்தத் தனியார் டிரஸ்டுகள் தனிப்பட்ட நிர்வாக அமைப்பைக் கொண்டிருப்பதால், உங்கள் கையொப்பமிட்ட ஆவணம் கிடைத்த பின்னரே அவர்கள் பணத்தை விடுவிப்பதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குவார்கள்.
அனெக்சர் கே
நீங்கள் சமர்ப்பித்த படிவம் 13-ஐப் பெற்றுக் கொண்ட பழைய நிறுவனத்தின் டிரஸ்ட், உங்கள் பிஎப் கணக்கில் உள்ள அசல் தொகை மற்றும் அதற்குரிய வட்டி விபரங்களைச் சரிபார்க்கும். அதன் பிறகு, அனெக்சர் கே எனப்படும் ஆவணத்தைத் தயார் செய்யும். இதில் உங்களின் மொத்தச் சேமிப்பு, பணிக்காலம் மற்றும் வட்டி விபரங்கள் அடங்கியிருக்கும். இந்த ஆவணத்தை அவர்கள் இபிஎப்ஓ போர்ட்டலில் பதிவேற்றம் செய்துவிட்டு, உங்களுக்கான தொகையை NEFT அல்லது செக் மூலம் மண்டல பிஎப் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைப்பார்கள். இந்த அனெக்சர் கே ஆவணம் முறையாகப் பதிவேற்றப்பட்டால் மட்டுமே உங்கள் பணம் புதிய கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்
இந்தச் செயல்முறையைத் தொடங்கும் முன் உங்கள் பெயர், பிறந்த தேதி, பான் கார்டு மற்றும் வங்கி கணக்கு விபரங்கள் சரியாக இருப்பதை உறுதி செய்வது அவசியம். தனியார் டிரஸ்டுகளின் விதிமுறைகள் நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் மாறுபடக்கூடும் என்பதால், விண்ணப்பித்த பிறகு அவ்வப்போது அதன் நிலையைச் சரிபார்க்க வேண்டும். ஏதேனும் காரணத்திற்காக உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால், உடனடியாக பழைய நிறுவனத்தின் ஹெச்ஆர்-ஐ தொடர்பு கொள்ளவும். அல்லது பிஎப் நிபுணர்களை அணுகி ஆலோசனையை பெற்று விண்ணப்பிக்கவும்.
மேலும் படிக்க | EPFO : யாருக்கு பிஎப் விண்ணப்பித்த உடனே கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்காது?
மேலும் படிக்க | PF : இறந்தவரின் பிஎப் பணத்தைப் பெறுவது எப்படி? முழுமையான வழிகாட்டி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ