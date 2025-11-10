English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வீட்டில் இருந்தே PAN Card அப்டேட் செய்யலாம்.. முக்கிய அப்டேட் இதோ!

உங்கள் பான் கார்டில் (PAN Card) பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் அல்லது பிறந்த தேதி போன்ற தகவல்களில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், அதனைத் திருத்துவது இப்போது முன்பை விட எளிதாகிவிட்டது. வருமான வரித் துறையின் கீழ் செயல்படும் NSDL மற்றும் UTIITSL ஆகிய இரண்டு முக்கிய வலைதளங்கள் மூலம் பான் கார்டு விவரங்களைப் புதுப்பிக்கும் வசதி எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 10, 2025, 04:26 PM IST
  • NSDL மற்றும் UTIITSL ஆகிய இரண்டு முக்கிய வலைதளங்கள்
  • செயல்முறை இப்போது முற்றிலும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது
  • உங்கள் PAN கார்டை ஆன்லைனில் எவ்வாறு புதுப்பிப்பது

வீட்டில் இருந்தே PAN Card அப்டேட் செய்யலாம்.. முக்கிய அப்டேட் இதோ!

PAN Card Updated: உங்கள் பான் கார்டில் (PAN Card) பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் அல்லது பிறந்த தேதி போன்ற தகவல்களில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், அதனைத் திருத்துவது இப்போது முன்பை விட எளிதாகிவிட்டது. வருமான வரித் துறையின் கீழ் செயல்படும் NSDL மற்றும் UTIITSL ஆகிய இரண்டு முக்கிய வலைதளங்கள் மூலம் பான் கார்டு விவரங்களைப் புதுப்பிக்கும் வசதி எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த இரண்டு போர்ட்டல்களிலும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு அருகிலுள்ள பான் சேவை மையத்திற்குச் சென்று ஆஃப்லைன் படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

பான் கார்டு (PAN Card) திருத்தம் செய்யும் செயல்முறை இப்போது முற்றிலும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், உங்கள் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி, மொபைல் எண் மற்றும் பிற தகவல்களில் உள்ள பிழைகளைத் திருத்துவதற்கு நீங்கள் எந்த முகவரையோ அல்லது அலுவலகத்தையோ அணுகத் தேவையில்லை. உங்கள் மொபைல் அல்லது லேப்டாப் மூலமாகவே திருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம். சில எளிய படிகளைப் பின்பற்றினால், உங்கள் திருத்தப்பட்ட புதிய பான் கார்டு சில நாட்களுக்குள் தயாராகிவிடும்.

உங்கள் PAN கார்டை ஆன்லைனில் எவ்வாறு புதுப்பிப்பது | How to update your PAN card online

  • முதலில், NSDL அல்லது UTIITSL இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.
  • PAN இல் மாற்றங்கள்/திருத்தம்” விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  • அடுத்து, PAN எண், பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் மின்னஞ்சல் போன்ற அடிப்படைத் தகவல்களை நிரப்பவும்.
  • கணினி தானாகவே 15 இலக்க டோக்கன் எண்ணை உருவாக்கும்.
  • இப்போது நீங்கள் புதுப்பிக்க விரும்பும் தகவலைத் தேர்ந்தெடுத்து சரியான விவரங்களை உள்ளிடவும்.
  • அடுத்து, அடையாள அட்டை, முகவரிச் சான்று, பிறப்புச் சான்று, புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பம் போன்ற தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்.
  • அனைத்துத் தகவல்களையும் பூர்த்தி செய்த பிறகு, கட்டணங்களை ஆன்லைனில் செலுத்தி படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
  • சமர்ப்பித்த பிறகு, நீங்கள் ஒரு ஒப்புகை சீட்டைப் பதிவிறக்குவீர்கள், அதை நீங்கள் உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுத்தலாம்.

உங்கள் PAN கார்டை ஆஃப்லைனில் புதுப்பிப்பதற்கான செயல்முறை

நீங்கள் ஆஃப்லைனில் விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், "Request for New PAN Card and/or Changes or Correction in PAN Data" என்ற தலைப்பிலான படிவத்தை நிரப்பி அருகிலுள்ள பான் மையத்தில் சமர்ப்பிக்கவும். படிவத்துடன் உங்கள் பழைய பான் அட்டையுடன் அடையாளச் சான்று, முகவரி மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்து கட்டணங்களைச் செலுத்திய பிறகு, நிலையைச் சரிபார்க்க ஒரு ஒப்புகைச் சீட்டைப் பெறுவீர்கள்.

PAN புதுப்பிப்பதற்கான கட்டணம்

பான் கார்டில் திருத்தம் (Correction) அல்லது அதை மீண்டும் அச்சிடுவதற்கு (Reprint) இரண்டு வகையான கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் e-PAN மட்டும் விரும்பினால், இந்தியாவில் வசிப்பவர்களுக்கு ₹101 மற்றும் வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு ₹1018 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். நீங்கள் ஒரு நேரடி PAN கார்டை விரும்பினால், இந்தியாவில் ₹110 மற்றும் வெளிநாட்டில் ₹1020 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். உங்கள் புகைப்படம், கையொப்பம் அல்லது பயோமெட்ரிக் தகவலையும் மாற்ற வேண்டியிருந்தால், கட்டணம் சற்று மாறுபடலாம்.

அனைத்து ஆவணங்களும் சரியாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், புதிய அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்ட PAN கார்டு பொதுவாக 15 முதல் 20 நாட்களுக்குள் பெறப்படும். இருப்பினும், ஏதேனும் ஆவணம் முழுமையடையாமல் இருந்தாலோ அல்லது தகவல் தவறாக இருந்தாலோ, செயல்முறையில் தாமதம் ஏற்படலாம்.

